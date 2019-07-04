LG'nin OLED TV'leri göz konforu sertifikası aldı

Teknoloji Editörü
Günlük hayatta televizyonlarımızın ekranına bakmak için harcadığımız zaman göz önüne alındığında, göz sağlığımızın bu durumdan ne denli etkilendiğini de düşünmek gerek. Bu noktada LG'nin ürettiği OLED televizyonların göz konforu sertifikası aldığını öğrenmek, bir sonraki televizyon seçimi için size fikir verebilir.
Değerlendirmeleri başarıyla geçti
Teknoloji devi LG yaptığı son açıklama ile Almanya merkezli TÜV Rheinland denetim ve sertifikasyon şirketinden, OLED teknolojisine sahip televizyon modelleri için göz konforu sertifikası (Eye Comfort Display) aldığını duyurdu. Bu sertifikayı almak için cihazların mavi ışık içeriği, görüntü titremesi ve yüksek kalitede görüntüleme gibi testlerden geçmiş olması gerekiyor.LG yöneticilerinden Chang-Ho Oh konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "TÜV Rheinland tarafından verilen sertifika, LG Display'in OLED TV panellerinin artık uluslararası olarak göz sağlığı için yararlı ekranlar olarak tanındığı anlamına geliyor. Tüketicilerin artık OLED TV'leri daha güvenle seçebileceklerini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/lg-display-recoit-certification-tuev-pour-confort-yeux-n88847.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-1024x540 1K yazan bir televizyon ya da monitör gördünüz mü hiç bu güne kadar?(herkese hitap ediyorum size özel değil)
-Göremezsiniz, çünkü yok sonradan 1K budur dendi...Bu 1 K ise 2K da 2048x1080 ediyor yani 1920x1080 de 2 K olmalı , öyle mi ? -Değil!
Kıvıran kim o zaman?
Bunun haricinde oled tvler bana daha doğal bir çözümmüş gibi geliyor. İnsanlar kontrast oranına siyahlar daha siyah işte diye bakıyor ama içinde hiç siyah olmayan bir görüntüde dahi oled tvler renk derinliği açısından göze daha hoş geliyor.
Aşağıdaki videoda RGB ve RGBW karşılaştırması yapılmış. Sırayla kırmızı, yeşil ve mavi renkleri tek tek açıyor. Buraya kadar sorun yok. Fakat RGBW ekranlarda beyaz alt piksel de olduğu için 20. saniyede beyaz rengi açarak diğer renklerle birlikte kullanmaya başlayınca RGB’ye göre renk tonlarında bariz sapmalar meydana geliyor. Bu da renklerin gerçek tonlarında gösterilmesine mani oluyor.
şunu öğrendim. görüntü yansıması çok iyi olan tv ler göze daha az zarar veriyor.
aşağıdaki resimde sağdaki tv daha az zarar verir,soldaki ise daha çok zarar verir. bu tecrübelerime dayanarak vardığım sonuç.
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