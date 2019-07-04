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LG'nin OLED TV'leri göz konforu sertifikası aldı

Güney Koreli teknoloji devlerinden LG, OLED teknolojisine sahip televizyon modelleri için Tüv Rheinland tarafından verilen göz konforu sertifikası aldığını duyurdu. İşte konunun detayları.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Medya Oynatıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günlük hayatta televizyonlarımızın ekranına bakmak için harcadığımız zaman göz önüne alındığında, göz sağlığımızın bu durumdan ne denli etkilendiğini de düşünmek gerek. Bu noktada LG'nin ürettiği OLED televizyonların göz konforu sertifikası aldığını öğrenmek, bir sonraki televizyon seçimi için size fikir verebilir.

Değerlendirmeleri başarıyla geçti

Teknoloji devi LG yaptığı son açıklama ile Almanya merkezli TÜV Rheinland denetim ve sertifikasyon şirketinden, OLED teknolojisine sahip televizyon modelleri için göz konforu sertifikası (Eye Comfort Display) aldığını duyurdu. Bu sertifikayı almak için cihazların mavi ışık içeriği, görüntü titremesi ve yüksek kalitede görüntüleme gibi testlerden geçmiş olması gerekiyor.
LG yöneticilerinden Chang-Ho Oh konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "TÜV Rheinland tarafından verilen sertifika, LG Display'in OLED TV panellerinin artık uluslararası olarak göz sağlığı için yararlı ekranlar olarak tanındığı anlamına geliyor. Tüketicilerin artık OLED TV'leri daha güvenle seçebileceklerini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/lg-display-recoit-certification-tuev-pour-confort-yeux-n88847.html Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 gün en beğenilen sosisvesalam
Kesinlikle eder. Hatta ben OLED yerine QLED’i tercih ederim. Çünkü LG’nin ürettiği OLED panelde RGB yerine RGBW dizilim kullanılıyor. 4K diye satılan ürünleri gerçekte 3K.
Kesinlikle eder. Hatta ben OLED yerine QLED’i tercih ederim. Çünkü LG’nin ürettiği OLED panelde RGB yerine RGBW dizilim kullanılıyor. 4K diye satılan ürünleri ...
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scorpion20 1 gün

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tobepeople 1 gün GT_55
Benle senli benli konuşma hakkınız yok! Ayrıca yorum yapmak için dizden mi izin alacağım? Beğenmediysen başka yoruma geç laubali olmayalım!
-1024x540 1K yazan bir televizyon ya da monitör gördünüz mü hiç bu güne kadar?(herkese hitap ediyorum size özel değil)
-Göremezsiniz, çünkü yok sonradan 1K budur dendi...Bu 1 K ise 2K da 2048x1080 ediyor yani 1920x1080 de 2 K olmalı , öyle mi ? -Değil!
Kıvıran kim o zaman?
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GT_55 1 gün tobepeople
Odtülü kardeşim, bak hemen yukarda bunu yazmışsın.İşin doğrusunu öğrenince, kendince ona uydurmaya çalışmışsın. İki yazı birbiri ile çok alakasız olmuş. 1K budur dendi diyorsun ya, bunun ile alakalı bir kaynak var mı?Kim demiş , ne zaman demiş.
K=1000 birimdir; 1K ise 1080p'nin kısaltmasıdır, o da 1920x1080 çözünürlüktür. Son hane gerçek pikseli belirliyor 720p ise HD dir 1280x720 çözünürlüktür ve 1 K bile değildir. Bu yüzden pazarlama stratejisidir dedim ,2K çünkü HD 1 K olmamasina rağmen 1440p yi 2 K adlandırdılar. Aslinda 2xHD diyebiliriz sadece ona.. Ya da 1,5K diyebiliriz. Özetle bilmeden yanlış şeyler yazmışsınız, doğrusunu belirtiyorum ama hala anlamıyorsunuz. Özetleyeyim, 2 K denilen gerçekte 1,5 K, 4K denilen gerçekte 2 K ve 8 K denilen gerçekte 4 K'dır. Yani en son uzantı 4320p olmalıdır 4K olması için ilk uzanti da 1920x4!
ODTÜ elektronik mezununa bile inanmiyorsunuz her ne kadar 2 yıllık olsa da!
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turki5hmo 2 gün
Bende 2 yıllık mezunum beni de dinlemiyorlar , 4 yıllık mezun ol dinlerler 2 yıllık mezunsun diye dinlemiyorlar.2 yıl daha oku bak nasıl dinleyecekler hemde odtülüsün kesin dinlerler.Odtülü olunca kesin dinlenirsin ama 4 yıllık mezun olmak şart bence yine de sen bilirsin.
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The Hollow 2 gün
Güzel gelişmeler fakat Türkiye'de bu tarz TV'leri almayı geçtim, alınsa bile içerik ciddi sıkıntı. Bu TV'de ne yapacaksın Netflix mi açacaksın? Adam akıllı IMAX 2160p BluRay 7.1 Atmos içerikler 90GB üzeri oluyor. Türkiye'de bu tarz BluRay satan bir yer var mı? Benim bildiğim yok. Yani arabayı satıp alsan bile içerik ile uğraşılmaz. Kabaca iş yine torrent'e kalıyor. İçerik bakımından faydalanmak için daha çok zaman var. Zaten şu anda alınmaz çünkü belli bir standartı oturmamış. Zamanında 4K için ben de buna benzer bir hata yaptım. İlk yaygınlaştığında hemen gidip aldım. Şu anda ise aldığım paraya neler var neler.
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hakikidaredevil 2 gün Mr. Jingles
Hocam çözünürlük kısmına takılmışşınız fakat bu sorun büyük ihtimal kısa süre içerisinde 8k + tvler ile son bulacak. Bahsettiğiniz videodaki detay azlığı ise oled TV'nin hdr yeteneğiyle alakalı gibi.

Bunun haricinde oled tvler bana daha doğal bir çözümmüş gibi geliyor. İnsanlar kontrast oranına siyahlar daha siyah işte diye bakıyor ama içinde hiç siyah olmayan bir görüntüde dahi oled tvler renk derinliği açısından göze daha hoş geliyor.
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Mr. Jingles 2 gün hakikidaredevil
OLED kesinlikle daha iyi fakat LG ve Samsung gerçek RGB dizilimli bir OLED yapmıyor. Maliyetler yükseldiği için kaliteden ödün veriyorlar. Oysa büyük ekranda gerçek bir RGB’li OLED olsa şu anki gördüğümüzden çok daha iyi bir görüntü olurdu. Gerçek RGB dizilimine sahip son OLED ürünler Galaxy S2 ve G Flex’tir.
Aşağıdaki videoda RGB ve RGBW karşılaştırması yapılmış. Sırayla kırmızı, yeşil ve mavi renkleri tek tek açıyor. Buraya kadar sorun yok. Fakat RGBW ekranlarda beyaz alt piksel de olduğu için 20. saniyede beyaz rengi açarak diğer renklerle birlikte kullanmaya başlayınca RGB’ye göre renk tonlarında bariz sapmalar meydana geliyor. Bu da renklerin gerçek tonlarında gösterilmesine mani oluyor.
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Serdar 2 gün
O manzarayı koca televizyonla kapatan aklı seveyim...
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aksu01 3 gün
aynen. kaliteli tv ler gerçekten göz sağlığını olumlu yönde etkiliyor. ben de 46c6000 ve diğer odada 39 inç axen var. 39 inç axen i izleyince gözlerim yanmaya başlıyor. 46c6000 i istediğim kadar izleyeyim çok az bir etkisi oluyor. anlaşılmıyor bile.
şunu öğrendim. görüntü yansıması çok iyi olan tv ler göze daha az zarar veriyor.
aşağıdaki resimde sağdaki tv daha az zarar verir,soldaki ise daha çok zarar verir. bu tecrübelerime dayanarak vardığım sonuç.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sosisvesalam 3 gün
görüntü kalitesi en iyi tvlerden bakalım micro led gelince lg oledleri tahtından edebilecek mi
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Mr. Jingles 3 gün sosisvesalam
Kesinlikle eder. Hatta ben OLED yerine QLED’i tercih ederim. Çünkü LG’nin ürettiği OLED panelde RGB yerine RGBW dizilim kullanılıyor. 4K diye satılan ürünleri gerçekte 3K.
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Feyzuli 3 gün
8K OLEDi ülkemde alan insan cüzdanında da bir ferahlık ve konfor yaşar. Arka cepte duruyorsa oturduğunda belli etmez hiç varlığını.
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