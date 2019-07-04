LG'nin OLED TV'leri göz konforu sertifikası aldı

Günlük hayatta televizyonlarımızın ekranına bakmak için harcadığımız zaman göz önüne alındığında, göz sağlığımızın bu durumdan ne denli etkilendiğini de düşünmek gerek. Bu noktada LG'nin ürettiği OLED televizyonların göz konforu sertifikası aldığını öğrenmek, bir sonraki televizyon seçimi için size fikir verebilir.

Değerlendirmeleri başarıyla geçti

Teknoloji devi LG yaptığı son açıklama ile Almanya merkezli TÜV Rheinland denetim ve sertifikasyon şirketinden, OLED teknolojisine sahip televizyon modelleri için göz konforu sertifikası (Eye Comfort Display) aldığını duyurdu. Bu sertifikayı almak için cihazların mavi ışık içeriği, görüntü titremesi ve yüksek kalitede görüntüleme gibi testlerden geçmiş olması gerekiyor.

https://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/lg-display-recoit-certification-tuev-pour-confort-yeux-n88847.html

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LG yöneticilerindenkonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "TÜV Rheinland tarafından verilen sertifika, LG Display'in OLED TV panellerinin artık uluslararası olarak göz sağlığı için yararlı ekranlar olarak tanındığı anlamına geliyor. Tüketicilerin artık OLED TV'leri daha güvenle seçebileceklerini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.