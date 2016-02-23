Microsoft kilit ekranı uygulamasını parmak izi desteğiyle güncelledi

Microsoft birkaç yıl önce Android platformu için bir kilit ekranı uygulaması başlatmıştı. Next Lock Screen, Android için mevcut en iyi kilit ekranı uygulaması olmasa da son bir yıl içersinde ek işlev ve özellikler kazanarak daha fonksiyonel hale gelmişti. Microsoft bugün 2.6 versiyonuna getirdiği bir dizi yeni özellikle kilit ekranı uygulamasını güncelledi. Şirket bugüne kadarki en büyük güncellemeyi yaptığını söylüyor.





Son güncellemeyle birlikte Next Lock Screen, parmak izi desteği kazanıyor. Telefonunuzda dahili bir parmak izi sensörü varsa, kilit ekranını parmak izi yoluyla açabilmeniz mümkün hale geldi. Eğer kullandığınız şifre veya desen kilidinin güvensiz olduğunu düşünüyorsanız uygulamayı güncelleyerek cihazınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.





Parmak izi desteğine ek olarak, kilit ekranında artık sıklıkla temas kurduğunuz kişileri gösteren Akıllı Kişiler yer alacak. Ayrıca ev ya da iş yerinde olduğunuzda telefonunuzun şifreye ihtiyacı olup olmadığını belirlemeye yardımcı bir Akıllı Kilit sistemi de bulunuyor. Microsoft ayrıca bu sürümle birlikte konum tabanlı duvar kağıtlarına dönmesinin yanında çeşitli hata düzeltmeleri de yapmış durumda. Eğer alternatif bir kilit ekranı uygulaması arıyorsanız uygulamanın yeni sürümünü Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.