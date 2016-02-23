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Microsoft kilit ekranı uygulamasını parmak izi desteğiyle güncelledi

Yazılım devi Microsoft, Android platformunda yer alan kilit ekranı uygulamasını kapsamlı şekilde güncelledi. Next Lock Screen artık parmak izi desteğiyle daha güvenli hale geldi.
3 yıl
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Uygulama Haber Video
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft birkaç yıl önce Android platformu için bir kilit ekranı uygulaması başlatmıştı. Next Lock Screen, Android için mevcut en iyi kilit ekranı uygulaması olmasa da son bir yıl içersinde ek işlev ve özellikler kazanarak daha fonksiyonel hale gelmişti. Microsoft bugün 2.6 versiyonuna getirdiği bir dizi yeni özellikle kilit ekranı uygulamasını güncelledi. Şirket bugüne kadarki en büyük güncellemeyi yaptığını söylüyor.

Son güncellemeyle birlikte Next Lock Screen, parmak izi desteği kazanıyor. Telefonunuzda dahili bir parmak izi sensörü varsa, kilit ekranını parmak izi yoluyla açabilmeniz mümkün hale geldi. Eğer kullandığınız şifre veya desen kilidinin güvensiz olduğunu düşünüyorsanız uygulamayı güncelleyerek cihazınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Parmak izi desteğine ek olarak, kilit ekranında artık sıklıkla temas kurduğunuz kişileri gösteren Akıllı Kişiler yer alacak. Ayrıca ev ya da iş yerinde olduğunuzda telefonunuzun şifreye ihtiyacı olup olmadığını belirlemeye yardımcı bir Akıllı Kilit sistemi de bulunuyor. Microsoft ayrıca bu sürümle birlikte konum tabanlı duvar kağıtlarına dönmesinin yanında çeşitli hata düzeltmeleri de yapmış durumda. Eğer alternatif bir kilit ekranı uygulaması arıyorsanız uygulamanın yeni sürümünü Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
 

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kenctn 3 yıl en beğenilen
kendi işletim sistemi olan bir firma başka bir işletim sistemine neden program hazırlar(ücretsiz,para kazanma düşüncesi de yok) düşünmek lazım. Acaba kullanıcıların hangi bilgilerini kendi serverlarına aktarıyor merak ediyorum...
kendi işletim sistemi olan bir firma başka bir işletim sistemine neden program hazırlar(ücretsiz,para kazanma düşüncesi de yok) düşünmek lazım. Acaba kullanıcıl...
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khytr89 3 yıl
Bazi yanlis bilgiler mevcut.. satilan her androidli cihazda microsoftun da kazanci var merak etmeyin yani babalarinin hayrina yapmiyorlar.. ek olarak bilgi milgi kalmadi her sey ortalikta......
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yoksulseytan22 3 yıl
Androide katkılarından dolayı microsoft a teşekkürler :)

Microsoft bir şeyi batırmak için yapabildiği tek şey satın almak. Android i satın alacak güçleri yok. Onun için yok truva idi yok marketi takip etmek idi, bunlar sizin hayal gücünüz.

Aynı anda hem donanım hem yazılım işini beceremediler. Hatta mobil işini hiç beceremediler.
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Kasatka 3 yıl
Turuva ati baska ne olucak. En azindan en masumundan yuklendigi cihaza baska hangi uygulamalarin yuklendigini ve ne sıklıkla kullanildigini loglayip ordaki bilgilerle windows 10 mobile marketi guclendirmeye calisiyorlardir. En masumane si bu
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kenctn 3 yıl en beğenilen
kendi işletim sistemi olan bir firma başka bir işletim sistemine neden program hazırlar(ücretsiz,para kazanma düşüncesi de yok) düşünmek lazım. Acaba kullanıcıların hangi bilgilerini kendi serverlarına aktarıyor merak ediyorum...
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