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Microsoft rekor gelir açıkladı

7 yıl
13,6b
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12
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyaya yön veren teknoloji şirketleri arka arkaya rekor gelir açıklamaya devam ediyor. Apple ve Intel'den sonra bir rekor haberi de Microsoft cephesinden geldi ve şirketin 2012 mali yılı birinci çeyreğinde 17.37 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artış ile rekor gelir kaydettiği, net karın da %6 artış ile 5.74 milyar dolar seviyesine çıktığı açıklandı. Hisse başına kazandın %10 artış ile 0.68 dolar seviyesine yükseldiği Microsoft'ta, en yüksek gelir, %8 artış ile 5.62 milyar dolar gelir kaydeden Kurumsal Bölüm'den geldi.
Windows ve Windows Live Bölüm'ünün geliri %2 artış ile 4.87 milyar dolar olarak gerçekleşirken, artış oranları açısından en yük başarıyı gösteren operasyon ise Sunucu ve Araçlar Bölümü oldu zira buradaki gelir %10 artış ile 4.25 milyar dolara çıktı. Microsoft içerisinde bulunduğu 2012 mali yılı ikinci çeyreğinde gelirlerin geleneksel sezon özelliklerini takip edeceğini öngörüyor.

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renklem 7 yıl en beğenilen
Amerika batar mı diyesi geliyor insanın; Apple, Intel, Microsoft...
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zerocontrol 7 yıl
O kadarda orjinal windows almıyoruz ama naparsın işte...
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dreamblue35 7 yıl
zerocontrol
O kadarda orjinal windows almıyoruz ama naparsın işte...

abi adamlarlar son kullanıcıdan kazanamıyor ki kurumsaldan kazanıyor siz w7 çin de ilk çıktığı zamanlar kaç adet satıldı biliyor musunuz :)
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.i. 7 yıl
Aldığınız her windowslu dizüstü ya da orjinal pc den zaten microsofta ödeme yapıyorsunuz üstüne birde büyük firmaların mecburi aldığı orjinal ürünleri eklerseniz ortaya bu kar çıkıyor.
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SystemApps 7 yıl
adamların yelpazesi baya büyük.İyide çalışıyorlar yani.windows 8i bekliyoruz.Ancak zaten bize göre şekillenen bir işletim sisteminin kötü olması beklenemez.
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Batuist 7 yıl
microsoft aynı başarıyı mobil sektörde de yakalamış olsaydı şimdi iki katı gelir açıklıyor olurdu.. umarım win8 ile yeni bir kullanıcı deneyimi sunmayı başarırlar da pazarda apple, google tekeli hiç olmazsa bir nebze daha genişler.. birde google'ın motorolayı satın alması gibi büyük ve tanınmış bir firmayı satın alması donanımıda kendi üreten yazılım geliştiricilerin (örn. apple) en büyük şansı oluyor. yazılımla tam uyumlu donanım, hem piyasada android gibi karışıklık yaratmaz hemde insanlara cihazlarının geleceği için güven verir ve daha çok satmasını sağlar..
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psycho2 7 yıl
Metinde 2012 demişsiniz ama ne ara geçtik 2012 ye :d
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SEO-Uzmanı 7 yıl
linux'ta adam olsunda,
eli para tutsun !
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oktayakgoz 7 yıl
ben 7 yi hep enterprise olarak kullandım. bir sürü korsan vsvs gelir bu ise ne diyelim
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SEO-Uzmanı 7 yıl
para kazanması önemli değil !
önemli olan o paranın katma değer oluşturmasıdır !
yoksa böyle giderse
gün gelir para, pul kadar değeri olmaz !
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zerocontrol 7 yıl
O kadarda orjinal windows almıyoruz ama naparsın işte...
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renklem 7 yıl en beğenilen
Amerika batar mı diyesi geliyor insanın; Apple, Intel, Microsoft...
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cagataykoroglu 7 yıl
Bill amca mı kaldı?
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