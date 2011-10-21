Microsoft rekor gelir açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyaya yön veren teknoloji şirketleri arka arkaya rekor gelir açıklamaya devam ediyor. Apple ve Intel'den sonra bir rekor haberi de Microsoft cephesinden geldi ve şirketin 2012 mali yılı birinci çeyreğinde 17.37 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artış ile rekor gelir kaydettiği, net karın da %6 artış ile 5.74 milyar dolar seviyesine çıktığı açıklandı. Hisse başına kazandın %10 artış ile 0.68 dolar seviyesine yükseldiği Microsoft'ta, en yüksek gelir, %8 artış ile 5.62 milyar dolar gelir kaydeden Kurumsal Bölüm'den geldi.
Windows ve Windows Live Bölüm'ünün geliri %2 artış ile 4.87 milyar dolar olarak gerçekleşirken, artış oranları açısından en yük başarıyı gösteren operasyon ise Sunucu ve Araçlar Bölümü oldu zira buradaki gelir %10 artış ile 4.25 milyar dolara çıktı. Microsoft içerisinde bulunduğu 2012 mali yılı ikinci çeyreğinde gelirlerin geleneksel sezon özelliklerini takip edeceğini öngörüyor.
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abi adamlarlar son kullanıcıdan kazanamıyor ki kurumsaldan kazanıyor siz w7 çin de ilk çıktığı zamanlar kaç adet satıldı biliyor musunuz :)
eli para tutsun !
önemli olan o paranın katma değer oluşturmasıdır !
yoksa böyle giderse
gün gelir para, pul kadar değeri olmaz !
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İşletim Sistemleri, microsoft