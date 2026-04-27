    OpenAI ve Microsoft ortaklıklarını düzenledi: Gelir paylaşımı düzenlendi

    Microsoft ve OpenAI, ortaklıklarını yeniden düzenledi. Gelir paylaşımı sınırlandırılırken OpenAI’a çoklu bulut desteği sağlandı. Microsoft’un münhasır rolü sona erdi.

    Microsoft ile OpenAI, uzun süredir devam eden iş birliğini yeniden yapılandıran kapsamlı bir anlaşmaya imza attı. Yeni düzenleme, taraflar arasındaki ticari ve teknik ilişkinin daha esnek bir çerçeveye oturtulmasını hedefliyor. Buna göre Microsoft, OpenAI teknolojilerine yönelik lisansını 2032 yılına kadar sürdürecek ancak bu lisans artık tekil ve münhasır olmayacak.

    Gelir paylaşımı dengesi değişiyor

    Taraflar arasındaki yeni finansal düzenleme, uzun yıllardır devam eden %20’lik gelir paylaşımı oranını koruyor. Söz konusu oran çerçevesinde OpenAI, Microsoft’a ödeme yapmayı sürdürecek. Ancak bu yapı artık belirli bir toplam limite tabi olacak ve zaman içinde sınırsız bir akış yerine kontrollü bir modele geçilecek.

    Öte yandan Microsoft’un OpenAI’a gelir paylaşımında bulunma zorunluluğu ise tamamen kaldırıldı. Böylece finansal akış tek yönlü bir yapıya indirgenirken Microsoft tarafı yalnızca yatırımcı ve teknoloji sağlayıcı rolünde konumlanıyor.

    Anlaşmanın dikkat çeken bir diğer unsuru da yapay genel zeka (AGI) eşiğine ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılması oldu. Yeni düzenleme ile birlikte Microsoft’un, OpenAI’ın AGI seviyesine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirme sorumluluğu da kaldırıldı.

    Bulut altyapısında özgürleşme

    Yeni dönemde Microsoft, OpenAI’ın birincil bulut ortağı olmaya devam edecek. OpenAI ürünleri, varsayılan olarak Azure üzerinde yayınlanmaya devam edecek. Ancak bu durum artık koşullu hale getirildi. Microsoft’un gerekli altyapı kabiliyetlerini sağlayamaması veya desteklememesi durumunda OpenAI farklı sağlayıcılarla çalışabilecek.

    En kritik değişikliklerden biri ise OpenAI’ın artık ürünlerini tüm bulut sağlayıcıları üzerinden müşterilere sunabilme hakkına sahip olması oldu. Bu kapsamda Amazon Web Services (AWS) ve Google Cloud gibi Microsoft rakipleri de dağıtım ekosistemine dahil olabilecek.

    Microsoft, OpenAI’ın en büyük hissedarlarından biri olmaya devam ederken şirkete 2019’dan bu yana 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Yeni anlaşma, bu stratejik ortaklığın tamamen sona ermediğini ancak daha esnek ve çoklu platformlara açık bir yapıya evrildiğini gösteriyor.

    Microsoft’un OpenAI’daki yatırımının değeri daha önce yapılan açıklamalarda 135 milyar dolar seviyesinde, şirketin yaklaşık %27’lik payına karşılık gelecek şekilde hesaplanmıştı. Bu finansal pozisyon korunmaya devam ediyor.

    OpenAI’ın son dönemde attığı en dikkat çekici adımlardan biri Amazon ile kurduğu stratejik ortaklık oldu. Şubat ayında duyurulan anlaşma kapsamında Amazon, şirkete 50 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt etti. Buna ek olarak OpenAI, mevcut 38 milyar dolarlık AWS anlaşmasını önümüzdeki sekiz yıl içinde 100 milyar dolar genişletme planını açıkladı. AWS ayrıca OpenAI’ın kurumsal platformu olan “Frontier” için özel üçüncü taraf bulut dağıtım sağlayıcısı olarak konumlandırıldı.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

