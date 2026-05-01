    Microsoft oyun için çıtayı yükseltti: Windows 11'de 32 GB RAM öneriliyor

    Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için oyun standartlarını güncelledi. 2026 yılı itibarıyla kesintisiz bir oyun deneyimi ve çoklu görev performansı için 32 GB RAM artık yeni tavsiye edilen miktar.

    Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için oyun odaklı donanım tavsiyelerini güncelleyerek çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Şirket, modern oyun senaryolarında sorunsuz ve konforlu bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için 32 GB RAM kapasitesini yeni standart olarak belirledi. Her ne kadar 16 GB RAM halen "temel seviye" olarak kabul edilse de, Microsoft bu miktarın günümüzün yoğun kullanım senaryolarında artık istikrarlı bir performansı garanti etmediğini vurguluyor.

    Çoklu görev ve arka plan süreçleri donanımı zorluyor

    Donanım gereksinimlerindeki bu artışın temel sebebi sadece oyunların kendisi değil, aynı zamanda oyuncuların oyunla birlikte çalıştırdığı yardımcı uygulamalar olarak gösteriliyor. Microsoft'un destek belgelerine göre; oyun oynarken aynı anda Discord kullanmak, web tarayıcılarını açık tutmak veya yayın araçlarını çalıştırmak sistem üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Özellikle arka planda çalışan WebView2 ve Chromium tabanlı teknolojilerin tükettiği yüksek kaynaklar, 32 GB RAM ihtiyacını daha da belirgin hale getiriyor.

    Paylaşılan bilgilere göre, 32 GB RAM'e geçişin öncelikli amacı doğrudan kare hızını (FPS) artırmaktan ziyade, mikro takılmaları (micro-lag) önlemek ve uygulamalar arası çatışmaları gidermek. Microsoft, özellikle oyunla eş zamanlı olarak tarayıcı ve akış yazılımları kullanan kullanıcıların bu kapasiteye geçmesinin sistem sağlığı açısından kritik olduğunu belirtiyor.
