Microsoft oyun için çıtayı yükseltti: Windows 11'de 32 GB RAM öneriliyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için oyun odaklı donanım tavsiyelerini güncelleyerek çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Şirket, modern oyun senaryolarında sorunsuz ve konforlu bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için 32 GB RAM kapasitesini yeni standart olarak belirledi. Her ne kadar 16 GB RAM halen "temel seviye" olarak kabul edilse de, Microsoft bu miktarın günümüzün yoğun kullanım senaryolarında artık istikrarlı bir performansı garanti etmediğini vurguluyor.

Çoklu görev ve arka plan süreçleri donanımı zorluyor

Donanım gereksinimlerindeki bu artışın temel sebebi sadece oyunların kendisi değil, aynı zamanda oyuncuların oyunla birlikte çalıştırdığı yardımcı uygulamalar olarak gösteriliyor. Microsoft'un destek belgelerine göre; oyun oynarken aynı anda Discord kullanmak, web tarayıcılarını açık tutmak veya yayın araçlarını çalıştırmak sistem üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Özellikle arka planda çalışan WebView2 ve Chromium tabanlı teknolojilerin tükettiği yüksek kaynaklar, 32 GB RAM ihtiyacını daha da belirgin hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan bilgilere göre, 32 GB RAM'e geçişin öncelikli amacı doğrudan kare hızını (FPS) artırmaktan ziyade, mikro takılmaları (micro-lag) önlemek ve uygulamalar arası çatışmaları gidermek. Microsoft, özellikle oyunla eş zamanlı olarak tarayıcı ve akış yazılımları kullanan kullanıcıların bu kapasiteye geçmesinin sistem sağlığı açısından kritik olduğunu belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, Windows 11'de 32 GB RAM öneriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: