Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft açıkladı: Xbox gelirleri resmen çakıldı

    Microsoft’un son finansal raporu, Xbox tarafında düşüşün sürdüğünü gösteriyor. Donanım gelirleri bir kez daha yüzde 30'un üzerinde gerilerken, toplam Xbox geliri de düşüşte.

    Microsoft'un 2026 mali yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçları paylaşıldı. Şirketin açıkladığı verilere göre Xbox donanım gelirleri üst üste ikinci kez yüzde 30'un üzerinde düşüş yaşarken, toplam Xbox geliri de yıllık bazda yüzde 5 geriledi. Bu tablo, markanın son dönemdeki dönüşüm çabalarına rağmen henüz somut bir karşılık bulamadığını gösteriyor.

    Donanım gelirlerinde düşüş sürüyor

    Rapora göre Xbox içerik ve servis gelirleri de yüzde 5 düşüş kaydetti. Bu gerilemede, geçen yıl aynı dönemde güçlü performans gösteren birinci parti oyunların yarattığı yüksek baz etkisinin rol oynadığı belirtiliyor. Böylece Xbox bölümü, üst üste üç çeyrektir gelir kaybı yaşamış oldu. Donanım tarafında ise düşüş daha da büyük. İlk çeyrekte yüzde 29 olan gerileme, sonraki iki çeyrekte yüzde 30'un üzerine çıkmış durumda.

    Xbox CEO'su Asha Sharma, sonuçların ardından yaptığı açıklamada mevcut durumun farkında olduklarını açıkça dile getirdi. Sharma, Xbox'ın büyüme ve oyuncu kazanımı konusunda hedeflerin gerisinde kaldığını kabul ederken, "her oyuncuyu yeniden kazanmak için çalışmaları gerektiğini” söylüyor. Bu açıklama, şirketin önümüzdeki dönemde daha agresif adımlar atabileceğini gösteriyor olabilir.

     

    Öte yandan Microsoft'un genel finansal performansı oldukça güçlü. Şirketin toplam geliri yüzde 18 artışla 82,9 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu büyümenin büyük kısmı ise yapay zeka ve bulut hizmetlerinden geliyor. Dolayısıyla Xbox, Microsoft'un genel kazancına kıyasla görece sınırlı bir paya sahip.

    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum