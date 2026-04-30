Microsoft açıkladı: Xbox gelirleri resmen çakıldı

Donanım gelirlerinde düşüş sürüyor
Rapora göre Xbox içerik ve servis gelirleri de yüzde 5 düşüş kaydetti. Bu gerilemede, geçen yıl aynı dönemde güçlü performans gösteren birinci parti oyunların yarattığı yüksek baz etkisinin rol oynadığı belirtiliyor. Böylece Xbox bölümü, üst üste üç çeyrektir gelir kaybı yaşamış oldu. Donanım tarafında ise düşüş daha da büyük. İlk çeyrekte yüzde 29 olan gerileme, sonraki iki çeyrekte yüzde 30'un üzerine çıkmış durumda.
Xbox CEO'su Asha Sharma, sonuçların ardından yaptığı açıklamada mevcut durumun farkında olduklarını açıkça dile getirdi. Sharma, Xbox'ın büyüme ve oyuncu kazanımı konusunda hedeflerin gerisinde kaldığını kabul ederken, "her oyuncuyu yeniden kazanmak için çalışmaları gerektiğini” söylüyor. Bu açıklama, şirketin önümüzdeki dönemde daha agresif adımlar atabileceğini gösteriyor olabilir.
Öte yandan Microsoft'un genel finansal performansı oldukça güçlü. Şirketin toplam geliri yüzde 18 artışla 82,9 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu büyümenin büyük kısmı ise yapay zeka ve bulut hizmetlerinden geliyor. Dolayısıyla Xbox, Microsoft'un genel kazancına kıyasla görece sınırlı bir paya sahip.