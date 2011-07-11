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Microsoft, şimdiye kadar 400 milyondan fazla Windows 7 lisansı sattı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,2b
1
51
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Windows 8 üzerindeki çalışmalarını sürdüren Microsoft, Windows 7 ile önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Los Angeles'da düzenlenen Worldwide Partner konferansında 12000 Microsoft iş ortağına konuşma yapan Microsoft'un tepe yöneticisi Steve Ballmer, 400 milyondan fazla Windows 7 lisansı sattıklarını açıkladı.

"Her bir saniyede 7 kopya sattığımız yönünde yaptığımız bir önceki açıklamamız doğruluğunu korumaya devam ediyor." diyen Microsoft'dan Brandon LeBlanc ise Windows 7'nin hız kesmeyeceğini, satışların yükseldiğini görmeye devam edeceğimiz söyledi.

Satışa sunulmasından sonraki ilk hafta içersinde Apple'ın Snow Leopard işletim sistemini geçen ve 3.ayında %10'luk pazar payına ulaşan Windows 7, 1.yaş gününde 240 milyonluk satış sayını geçmeye başarmış; takip eden Ocak 2011'de ise bu sayı 300 milyona yükselmişti. Microsoft'un son verilerine göre, ayrıca, internete bağlı olan bilgisayarların %20'si Windows 7 işletim sistemine sahip.

Microsoft'un rekor açıklamaları Windows 7 ile sınırlı değil. Aynı konferansta Steve Ballmer, Office 2010'un ilk yılında 100 milyondan fazla kopya sattıklarını açıklarken; son iki haftada yani kullanıma açıldığından bu yana Office 365'in deneme sürümünü kullanan işletme sayısının 50,000'e yükseldiğini ifade etti.


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Nightmare70 8 yıl en beğenilen
Ya 400 değil 1 milyar satar ama şu fiyatları bir gözden geçirmeli 400 tl ne demektir ya oha yani kredi kartına 12 taksite zor alıyoruz
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Windows10 8 yıl

getta

Ben de kutulu home premium ürününü almıştım pişman olmadım hiç bir zaman iyi ki almışım :)


vista alsaydın görürdüm seni, pişman mısın değil misin diye.
gettaBen de kutulu home premium ürününü almıştım pişman olmadım hiç bir zaman iyi ki almışım :)...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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GoldPunch 8 yıl getta
getta


GoldPunch

Hatırlatalım; Windows 7'yi Amerikalılardan daha ucuza alıyoruz. Türkiye fiyatı daha düşük.


Neden acaba ?


Microsoft bizim korsana karşı sempatimiz yüzünden illallah demiş sanırım.
gettaGoldPunchHatırlatalım; Windows 7'yi Amerikalılardan daha ucuza alıyoruz. Türkiye fiya...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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accepter le progrès 8 yıl
Ben daha fazla bekliyordum. Bu arada bence çok pahalı iyi para kırmışlardır.
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Klasör.:X:. 8 yıl
aboww işletim sistemini 1 liradan satsa 400milyon lira eder.Üstelik ne satıyor dedğimiz zaman altı üstü kod yığını.Copyala sat copyala sat :D
Aman ya kazansın tabi.Düşünsenize windows olmasaydı ne yapardık?Benim için bilgisayar donanım+windows dur.Hele windows 7den sonra windows harbiden kök saldı artık kolay kolay yerine kimse geçemez...Adamlar öyle kaptırmışki artık mükemmellik üzerine çalışıyorlar.Windows 7 çok iyi windows 8 de doğal olarak mükemmel olacak xD windows 9 ise olağanüstü olur artık xS
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Jason Becker 8 yıl Klasör.:X:.
Klasör.:X:.

aboww işletim sistemini 1 liradan satsa 400milyon lira eder.Üstelik ne satıyor dedğimiz zaman altı üstü kod yığını.Copyala sat copyala sat :D
Aman ya kazansın tabi.Düşünsenize windows olmasaydı ne yapardık?Benim için bilgisayar donanım+windows dur.Hele windows 7den sonra windows harbiden kök saldı artık kolay kolay yerine kimse geçemez...Adamlar öyle kaptırmışki artık mükemmellik üzerine çalışıyorlar.Windows 7 çok iyi windows 8 de doğal olarak mükemmel olacak xD windows 9 ise olağanüstü olur artık xS


Microsoft bünyesinde çalışan binlerce mühendis, ofis gibi çalışma alanları masrafı + donanım masrafı, reklam masrafı, dağıtım masrafı, geliştirme masrafı, sürekli denetleme ve güncelleme masrafı, yazılım firmalarıyla ve donanım firmalarıyla olan ilişkiler ve bunların masrafı, şirket yönetimi gibi sayamayacağım bir sürü gider.
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Powerofdreams 8 yıl
Keşke MAC OSX pc platformuna gelse ve destek verseler...O zaman görürüm ben Microsoft'u :D
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Persona Grata 8 yıl
Satış fiyatlarına rağmen çok iyi bir rakam gerçekten.
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GoldPunch 8 yıl
Hatırlatalım; Windows 7'yi Amerikalılardan daha ucuza alıyoruz. Türkiye fiyatı daha düşük.
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getta 8 yıl

GoldPunch

Hatırlatalım; Windows 7'yi Amerikalılardan daha ucuza alıyoruz. Türkiye fiyatı daha düşük.


Neden acaba ?
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FightForBeer 8 yıl
bu 400 milyonun içinde değilim ne mutlu bana :)
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resler 8 yıl
Bu habere gelene kadar o kadar çok telefon haberi okudum ki bahsi geçen windows 7 yi bile windows phone 7 olarak algılayıp 400 milyon lisans rakamına daha neler dedim bir an :)
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umutarslan.com 8 yıl
bu sattıkları genelde pclerin içinde gelenler ve home basic gibi ucuz olanlar.topdan alındıgı zaman çok ucuza alınıyor.adamlar 200 milyon telefon satıp microsoftun degerini geçiyor.microsoft az kazanıyor yani pahalı demeyelim.keşke çok paramız olsa da orjinal 64bit ultimate alabilsek :)
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getta 8 yıl
Ben de kutulu home premium ürününü almıştım pişman olmadım hiç bir zaman iyi ki almışım :)
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M1A2Abrams 8 yıl
bu fiyata göre yinede gerçekten iyi satmış
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Nightmare70 8 yıl en beğenilen
Ya 400 değil 1 milyar satar ama şu fiyatları bir gözden geçirmeli 400 tl ne demektir ya oha yani kredi kartına 12 taksite zor alıyoruz
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