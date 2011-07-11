Microsoft, şimdiye kadar 400 milyondan fazla Windows 7 lisansı sattı

Windows 8 üzerindeki çalışmalarını sürdüren Microsoft, Windows 7 ile önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Los Angeles'da düzenlenen Worldwide Partner konferansında 12000 Microsoft iş ortağına konuşma yapan Microsoft'un tepe yöneticisi Steve Ballmer, 400 milyondan fazla Windows 7 lisansı sattıklarını açıkladı.

"Her bir saniyede 7 kopya sattığımız yönünde yaptığımız bir önceki açıklamamız doğruluğunu korumaya devam ediyor." diyen Microsoft'dan Brandon LeBlanc ise Windows 7'nin hız kesmeyeceğini, satışların yükseldiğini görmeye devam edeceğimiz söyledi.

Satışa sunulmasından sonraki ilk hafta içersinde Apple'ın Snow Leopard işletim sistemini geçen ve 3.ayında %10'luk pazar payına ulaşan Windows 7, 1.yaş gününde 240 milyonluk satış sayını geçmeye başarmış; takip eden Ocak 2011'de ise bu sayı 300 milyona yükselmişti. Microsoft'un son verilerine göre, ayrıca, internete bağlı olan bilgisayarların %20'si Windows 7 işletim sistemine sahip.

Microsoft'un rekor açıklamaları Windows 7 ile sınırlı değil. Aynı konferansta Steve Ballmer, Office 2010'un ilk yılında 100 milyondan fazla kopya sattıklarını açıklarken; son iki haftada yani kullanıma açıldığından bu yana Office 365'in deneme sürümünü kullanan işletme sayısının 50,000'e yükseldiğini ifade etti.