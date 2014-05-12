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Microsoft web sunucu pazarında Apache'yi zorluyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft web sunucu pazarında Apache'yi zorluyor

Web sitesi geliştirenlerin mutlaka şahit olduğu Apache ve IIS web sunucu sistemleri arasındaki rekabet son dönemde önemli bir aşamaya gelmiş durumda. 

Apache web sunucusu bilindiği gibi açık kaynak olarak Apache Yazılım Vakfı tarafından geliştiriliyor. Linux, Mac OS X ve Windows gibi sistemlere uyumlu olduğu için hem amatör kullanıcılar hemde profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilen Apache uzun süre web sunucu pazarının yüzde 50'sine hakim olmuştu.

Ancak Microsoft'un yaptığı geliştirmeler ve Azure bulut depolama platformundan hosting hizmeti gibi avantajlar sunması nedeniyle IIS kullanımı önemli oranda artmış durumda.

Yaklaşık bir milyar site üzerinden Netcraft tarafından yapılan ölçümlerde Apache web sunucusu küçük bir kayıpla yüzde 37.56 paya gerilerken liderliğini sürdürüyor. Ölçümde 366 milyon web sunucusunun Apache kullandığı tespit edilmiş ve son bir ayda 5 milyon yeni sunucu ekosisteme katılmış.

IIS ise yüzde 33.41 pazar payına sahip ve toplamda 325 milyon site IIS üzerinden yayın yapıyor. Son bir ayda yaklaşık 9 milyon yeni site IIS'i tercih etmiş. Tahminler birkaç ay sonra Microsoft'un sunucu pazarında liderliği eline geçireceğini ifade ediyor. 

Yaklaşık 20 milyon siteye evsahipliği yapan Google ise yüzde 2 civarında bir paya sahip. Kendi siteleri de dahil mevcut altyapıyı GWS şeklinde yeniden yapılandıran Google'ın da payını artırması bekleniyor.  

http://microsoft-news.com/report-microsoft-threatening-apaches-market-lead-in-web-server-market/ Yorum Yaz
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Lotus Expeditor 4 yıl
Dünyanın dört bir yanındaki Microsoft tarafından yönetilen veri merkezleri bünyesindeki Windows ve Linux Sanal Makinelerini, uygulamaları ve altyapıyı anında sağlayın.
O zaman IIS in linux sürümüde var?
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MURATSPLAT 5 yıl
*nix demek, web demektir. Gerisi hikaye.
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DraGonS 5 yıl
2006 dan bu yana NGIX in yükselişini görürseniz apache kullananların daha çok IIS'e değil, ngix e geçtiğini görürsünüz.
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Utku 5 yıl DraGonS
Grafige baktiniz mi?
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blank42 5 yıl
Litespeed ve nginx dururken pehh :)
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Turkforce 5 yıl
Komik olmayın. NginX %20'lere yaklaşmışken Apache geçilse ne yazar.
Asıl sonuç microsoft büyük çöküşten sonra tekrar eski konumuna gelmeye çalışıyor.
Grafikten bunu bile okuyamıyor musunuz?
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Gece772 5 yıl
Sonuçlar o kadar kötü değil.
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SteveMeade 5 yıl
Google'ın payının bu kadar düşük olmasına şaşırdım
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hawloo 5 yıl SteveMeade
SteveMeade

Google'ın payının bu kadar düşük olmasına şaşırdım

Nesine şaşırıyorsun?

Apache veya IIS kullanılır genelde.

Kısa zamanda IIS en çok kullanılan olacaktır.
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