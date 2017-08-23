Microsoft-Jawbone işbirliği ile giyilebilir sağlık cihazı üretilebilir

Spectros Corporation’un teknolojilerinin kullanılacağı iddia edilen giyilebilir Microsoft aracılığı ile satışa sunulacak. Kalp krizi gibi durumlarda uyarı vermesine ek olarak aylık 7$ abonelik ücretiyle kan basıncı takibi, diyabet hastaları için özel uygulamalar ve stresinizi kontrol altına almanıza yardımcı olacak bir takım hizmetler de kullanılabilecek. Üstelik bu bilgiler hastanın beslenmesini takip etmesini kolaylaştırmak amacıyla Microsoft Outlook ile senkronize edilecek ve böylece kullanıcılara bir kolaylık sağlanmış olacak.

Jawbone'dan yanıt

Microsoft iddialara cevap vermezken Jawbone ortaya çıkan belgelerin 1 yıl öncesine ait olduğunu dolayısıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtti. Yine de aktarılanlara göre bu bilgiler firmanın sağlık sektöründeki planlarına dair bir işaret olarak kabul ediliyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında da firma spor esnasında kullanıma yönelik olan UP serisi bilekliklerinin üretimini durdurmuştu. Daha önce ise yine bu yılın ocak ayında 165 milyon dolarlık yatırım yaparak klinik alanda kullanacak bilekliklere yoğunlaşacağını duyurmuştu. Son olarak firmanın planlarını zaman gösterecek.

https://www.engadget.com/2017/08/16/jawbone-medical-device-plans-leak/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

merkezli giyilebilir cihaz üreticisiiddialara göreile bir giyilebilir cihaz üretmeyapıyor olabilir. Kullanıcının özellikle kalp ritmine yönelik olacağı düşünülen cihaz kişiningeçirmesi durumundaverecek.