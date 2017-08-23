Sony sudan dolayı hasar gören telefonlara %50 geri ödeme yapacak

Sony, su geçirmez telefonların öncüsü olan bir marka ancak telefonlar her zaman suya karşı dirençli olmuyor. Kullanıcılar, suya dayanıklı telefonlarını ve tabletlerini Sony servislerine götürdüğü zaman; su hasarlı cihazlar, garanti kapsamında kabul edilmiyor. Bu durum karşısında kullanıcılar Sony'i dava konusu etmişlerdi. Dava nihayet sonuçlandıve Sony'nin cihaz sahiplerine %50 geri ödeme yapmasına neden olacak dava sonuçlandı.

Dava, şirket tarafından IP derecelendirmesi verilen 22 farklı telefonu kapsıyor. Sony su geçirmez telefonlarını tanıtırken 'su telefonlara sıçramayı sever' ibaresiyle ön plana çıkmıştı. Ancak kullanıcılar Sony'nin bu sözünün arkasında durmadığını iddia ediyor.

Ödeme yapılacak telefonlar Xperia M2 Aqua

Xperia Z3 Dual

Xperia M4 Aqua

Xperia Z3+ Dual

Xperia ZR

Xperia Z3+

Xperia Z Ultra

Xperia Z5

Xperia Z1

Xperia Z5 Compact

Xperia Z1 Compact

Xperia Z2 Tablet (WiFi)

Xperia Z1s (T-Mobile)

Xperia Z2 Tablet (LTE)

Xperia Z2 Tablet (Verizon LTE)

Xperia Z3 Xperia Z3 Tablet Compact (WiFi)

Xperia Z3 Compact

Xperia Z3 Tablet Compact (LTE)

Xperia Z3 (T-Mobile)

Xperia Z4 Tablet (WiFi)

Xperia Z3v (Verizon)

Xperia Z4 Tablet (LTE) Bahsi geçen telefonlardan biriyle Sony'e su hasarı iddialarıyla başvuran kullanıcılara şimdilik önerilen çözüm ise hâlâ garanti kapsamında olan cihazlar için 12 aylık bir garanti uzatımı ve şu anda garanti kapsamında olmayan cihazlara ise altı aylık ek garanti uzatımını içermekte. Çoğu kullanıcının özellikle merak ettiği %50'lik geri ödeme ise şartlar yerine getirildiği taktirde yapılacak. Yukarıdaki haklardan faydalanabilmeniz için sadece bahsi geçen telefonlara sahip olmanız yeterli değil. Bu haklardan faydalanmak için sudan etkilenen cihazınızın su girişi nedeniyle Sony servislerinde kaydının olması gerek ve Sony tarafından olumsuz bir cevap almış olmalısınız. Servis etkileşimlerinizde verilen belgeleride yanınıza almayı unutmamalısınız. Şimdilik bu kararın sadece ABD'de geçerli olduğunu da hatırlatalım, ancak ülkemizde ve diğer ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor.

http://www.xperiawaterproofsettlement.com/