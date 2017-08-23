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Sony sudan dolayı hasar gören telefonlara %50 geri ödeme yapacak

Su geçirmez telefonları hayatımıza sokan Sony, yeni bir skandalla karşı karşıya. IP sertifikası bulunan Sony telefonlarından bazıları su sızıntısında dolayı bozulmuş durumda. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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24
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Sony, su geçirmez telefonların öncüsü olan bir marka ancak telefonlar her zaman suya karşı dirençli olmuyor. Kullanıcılar, suya dayanıklı telefonlarını ve tabletlerini Sony servislerine götürdüğü zaman; su hasarlı cihazlar, garanti kapsamında kabul edilmiyor. Bu durum karşısında kullanıcılar Sony'i dava konusu etmişlerdi. Dava nihayet sonuçlandıve Sony'nin cihaz sahiplerine %50 geri ödeme yapmasına neden olacak dava sonuçlandı.
Dava, şirket tarafından IP derecelendirmesi verilen 22 farklı telefonu kapsıyor. Sony su geçirmez telefonlarını tanıtırken 'su telefonlara sıçramayı sever' ibaresiyle ön plana çıkmıştı. Ancak kullanıcılar Sony'nin bu sözünün arkasında durmadığını iddia ediyor. 

Ödeme yapılacak telefonlar

  • Xperia M2 Aqua
  • Xperia Z3 Dual
  • Xperia M4 Aqua
  • Xperia Z3+ Dual
  • Xperia ZR
  • Xperia Z3+
  • Xperia Z Ultra
  • Xperia Z5
  • Xperia Z1
  • Xperia Z5 Compact
  • Xperia Z1 Compact
  • Xperia Z2 Tablet (WiFi)
  • Xperia Z1s (T-Mobile)
  • Xperia Z2 Tablet (LTE)
  • Xperia Z2 Tablet (Verizon LTE) 
  • Xperia Z3 Xperia Z3 Tablet Compact (WiFi)
  • Xperia Z3 Compact
  • Xperia Z3 Tablet Compact (LTE)
  • Xperia Z3 (T-Mobile)
  • Xperia Z4 Tablet (WiFi)
  • Xperia Z3v (Verizon)
  • Xperia Z4 Tablet (LTE) 
Bahsi geçen telefonlardan biriyle Sony'e su hasarı iddialarıyla başvuran kullanıcılara şimdilik önerilen çözüm ise hâlâ garanti kapsamında olan cihazlar için 12 aylık bir garanti uzatımı ve şu anda garanti kapsamında olmayan cihazlara ise altı aylık ek garanti uzatımını içermekte. Çoğu kullanıcının özellikle merak ettiği %50'lik geri ödeme ise şartlar yerine getirildiği taktirde yapılacak.
Sony sudan dolayı hasar gören telefonlara %50 geri ödeme yapacak
 
Yukarıdaki haklardan faydalanabilmeniz için sadece bahsi geçen telefonlara sahip olmanız yeterli değil. Bu haklardan faydalanmak için sudan etkilenen cihazınızın su girişi nedeniyle Sony servislerinde kaydının olması gerek ve Sony tarafından olumsuz bir cevap almış olmalısınız. Servis etkileşimlerinizde verilen belgeleride yanınıza almayı unutmamalısınız. Şimdilik bu kararın sadece ABD'de geçerli olduğunu da hatırlatalım, ancak ülkemizde ve diğer ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor. 

http://www.xperiawaterproofsettlement.com/ Yorum Yaz
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Omisis046 1 yıl en beğenilen
Bence Sony'nin bu pazarlaması büyük bir hataydı. Biraz yalan reklam yapmış gibi oldu. Çünkü reklamdan etkilenip telefonu direk suyun içine atacak çok adam vardır mutlaka.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bence Sony'nin bu pazarlaması büyük bir hataydı. Biraz yalan reklam yapmış gibi oldu. Çünkü reklamdan etkilenip telefonu direk suyun içine atacak çok adam vard...
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ergenius 1 yıl
imajı zedelikten sonra artık çok geç. Z, Z1, Z2 telefonlarından dolayı mağdur olan çok kişi gördüm. Sony e dava açıp haklı olduğu halde davayı kazanamayan arkadaşım vardı . Bu adam bir daha Sony alır mı
imajı zedelikten sonra artık çok geç. Z, Z1, Z2 telefonlarından dolayı mağdur olan çok kişi gördüm. Sony e dava açıp haklı olduğu halde davayı kazanamayan arka...
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High Sierra 1 yıl
Bir de teleservice rezillikleri aklıma geliyor.
Kaybolan Sony ler, abuk subuk sebeple telpa gibi garanti dışı bırakmayı seven servisi sayesinde kullanıcısının ahını alan bir şirket Sony. Dilerim TR'den çekilir. LG bile Türkiyede yaygın bir servis ağı örmesine rağmen pazarı tamamen Paralel İthalata terk etti. Sony için de aynı sonun gerçekleşmesini istiyorum. Şu Xiaomi ve BBK (Oppo, vivo, Oneplus) gelse yeter. Bir de Meizu ile Lenovo'nun (Moto Z serisi özel bir durum, bahsettiğim K ve Moto X E G C serileri) orta segmentte ekmek yiyeceğini düşünecek olursak pazardaki açık kapanır. Premium destek bekleyen, f/p çizgisinden uzaklaşan cihaz almak isteyen Huawei ve Apple'ın muazzam servis kalitesinden yararlanabilir. Yoksa bunlar gibi hem para açı hem ilgisiz firmaların (Samsung, LG ve Sony) defolup gitmesi lazım bu pazarlardan. Hatta mümkünse Sony bir süre sadece PS üretmeye baksın. LG de televizyon. Eğer V30 bekleneni yapamazsa. Muazzam görünüyor ama içimden bir ses büyük bir rezillikle beraber gelecek. Ve LG Mobile'ın sonunu getirecek bu telefon da. Pil skandalı (VAIO) ve cam kasası düşen telefonlarından (6 senedir inatla değişmeyen tasarımlarına girmiyorum bile o ayrı bir dünya) sonra bu firmanın Sony Picture & Sony Music ve Sony Entertainment bölümleri dışında bir işe yaramadığına garanti gözüyle bakıyorum. Sinema müzik ve PS. Adamların işi bu. Bazen keşke Ericsson Sony'nin payını silip süpürse diyorum. SE tasarımları şu anki tüm Sony Xperia çizgisini tokatlar.
Mobilde hakkını yiyemeyeceğim tek akıllıca politikaları var. Onu da fiyattan bozuyorlar zaten. Mediatek işlemciyi orta seviyede öncül olarak kullanmak önemli. Bunu BBK yaptı ve başarılı oldu. Vivo ve Oppo Çin için vazgeçilmez. Bunu Meizu her cihazında yapıyor. Uzun sessizliğin ardından yeni Mediatek cihazlarını tanıttığı için ve agresif fiyat politikası sebebiyle Pro 7 ve Pro 7 Plus alkışlarla karşılandı. Büyük ihtimal yine stok sorunu yaşatacak bu politikaları kendilerine. LG de bu kervana Sony ile katıldı ve Q serisi hariç Mediatek'i öncül konuma getirdi. Lenovo zaten Mediatek ile olan bağını tabletlerde kesememiş ardına K3 Note gibi bir efsane tanıtmıştı piyasaya. Mt6752 işlemciyi ve Mediatek'in olumsuz algısını piyasadan silip atan üretici Lenovo'dur. Ne Sony& LG ne de Meizu. K3 Note ,K8 Note lansmanında açıklandı, oldukça iyi bir satış grafiği çizdirdi şirkete. Bu satış grafiği de Lenovo'nun dördüncülüğe girdiği zamanın grafiği. Moto yu satın almadan önceki en büyük başarısı kısaca. Şimdi Samsung bile Grand Prime Plus ve J7 Max ile Mediatek'in müşterisi oldu. Exynos ile milleti kazıklamak bir yere kadar gittiğinden, Hintli müşterilerinin gönlünü yine Mediatek ile kazanacak. Bu konuda Sony i tebrik etmek lazım. Hakkı yenilemez aralarında bir Sony ve LG Mediatek cihazlara güncelleme getirme amacıyla uğraş verdi. Ama LG kadar agresif fiyat politikası sergileyememesi de bu avantajı aksi dezavantaja çevirdi.
Millet bir yerden sonra haklı olarak S650 625 mi tercih edeyim yoksa yaklaşık performans verecek Helio P20/25 mi?
Şimdi aynı dilden konuşan aynı dinamikle aynı kafadan Nokia geliyor. Bakalım Vodafone ile bir çalışması bizi ne kadar soymaya çalışması ile sonlanacak? Bari düzgün servis seçse de hiç değilse alma niyeti olanlar neyse ki servisi iyi deseler. Hala püfür püfür Lumia kokusu estiriyor çıkan cihazlar. Nokia 2 (sızıntı resimleri eğer doğruysa) ve 3 bunun şahidi. 8 deki renk skalası da karakteristik renkleri ile Asha & 930 tadı veriyor. Hala kendine gelememiş olacak ki çıkardığı yenilikler de geriye dönük. Lumia Camera'yı geri almış Microsoft'dan. Sürekli geriye bakıyorlar. Umutsuzum Nokia'dan. Hatta o kadar umutsuzum ki L925 ve L950XL bile daha çok heyecanlandırmıştı beni. Nokia hatayı HMD zamanında yaptı zaten. Nokia N1 tablet Çin'e özel ve ilk Lollipop cihazı olması ile önem kazanmıştı zaten. Sonra da Meizu ile ortak çalışmaya başladılar. Hata buradan sonra başladı zaten. Çin pazarından iyi pay koparana kadar Avrupa yollarına düşünmemeliydi. Kanıt da Nokia 6. Pahalı ama kalite kokan bir cihaz. Çin'de iyi değer görür bu cihazlar. Peki diğer bölgelerde. Oradaki tabuyu yıkmak çok zor. Oppo ve vivo nun durumu çünkü bu. Sonuç yakında belli olur zaten.
Bir de teleservice rezillikleri aklıma geliyor.Kaybolan Sony ler, abuk subuk sebeple telpa gibi garanti dışı bırakmayı seven servisi sayesinde kullanıcısını...
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SEO-Uzmanı 1 yıl
evet arkadaşlar telefon mağduriyeti yaşayanlar TR için süreç ne durumda !
kendi aramızda bir iletişim ağı oluşturalım bakalım !
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BRC_KHAN 1 yıl
Hayır ben şeyi anlamıyorum, lan NEDEN BİR TELEFONU SUYUN İÇİNE SOKMAK İSTER BİR İNSAN, NEDEN?
Kafadan zorunuz mu var anlamıyorum ki, reklamda öyle anlatırsa bile "NEDEN?" yani. Telefon bu abicim, su altı kamerası değil, kusura bakmayın da toplanmış bir arıza insan topluluğu burda Sony markasına verip veriştiriyorlar, ne diyim abiciğim müstehak sizin gibi macera arayan insanlara.
Dipnot:Normal durumlardan ötürü servis mağduru insana lafım yok, lafım telefonla su altı fantezisi yapmaya kalkanlara...
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Elsa 1 yıl BRC_KHAN
BRC_KHAN
Hayır ben şeyi anlamıyorum, lan NEDEN BİR TELEFONU SUYUN İÇİNE SOKMAK İSTER BİR İNSAN, NEDEN?
Kafadan zorunuz mu var anlamıyorum ki, reklamda öyle anlatırsa bile "NEDEN?" yani. Telefon bu abicim, su altı kamerası değil, kusura bakmayın da toplanmış bir arıza insan topluluğu burda Sony markasına verip veriştiriyorlar, ne diyim abiciğim müstehak sizin gibi macera arayan insanlara.
Dipnot:Normal durumlardan ötürü servis mağduru insana lafım yok, lafım telefonla su altı fantezisi yapmaya kalkanlara...

Sony Türkiye ne kadar ödeme yapıyordu?
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DH Misafiri 1 yıl
Bende Sony xz var arada bir yıkıyorum su anda bi sıkıntı yok
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aycibin 1 yıl
sokmayıverin arkadaş o kadar para verdiğiniz telefonu suya.beklenmedik durumda, yağmurda telefonu korusun ama suda kullanmak risk
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Elsa 1 yıl aycibin
Reklamda suya sokarken iyi de biz sokunca kötü mü
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noblelion 1 yıl
Sony pişmanlıktır
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V4LKyR 1 yıl
İlginçtir, Xperia™ Z2 listede yok.
Xperia™ Z2'ye sahibim, 2014'ten beri 2-3 haftada bir telefonumu lavaboda sabunla yıkarım. Üretimdeki farklılıklar demek ki.
SONY'nin daha fazla KAİZEN yapması lazım.
SONY.
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kadirirdem 1 yıl
Daha önce olması lazımdı!...
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uraltay85 1 yıl
bir zamanlar ne uğraşmıştım be. ülkemizde bu yapılmaz. yapamazlar. güçlü ülke değiliz öttürelim bunları. teorik olarak sırf bu gibi şirketler para kaybetmesin diye tüketici hakem heyetleri sayesinde zaman kazandı bu şirketler. işi yokuşa sürdüler. ne çok ses kaydım vardı sony müşteri hizmetleriyle hey gidi günler hey. üretim hatalı telefonları ülkemize kakaladıkları yetmemiş gibi. ürünlerinden haberi olmayan pazarlama müdürleri istanbul boğazında reklam dahi çekmişlerdi. vakum testini dahi ülkemize getirmeyecek kadar karaktersizlerdi. ankara necatibeydeki teleservice... açtıkları telefonları dahi kapatamıyorlardı. la yatacak yeriniz yok be
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Finn Mertens 1 yıl
sony = çöp
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oguzhantezel92 1 yıl
Çok beylik bi laf edicem ama:
iPhone candır gerisi heyecandır.
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