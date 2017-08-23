Sony sudan dolayı hasar gören telefonlara %50 geri ödeme yapacak

Teknoloji Editörü
Sony, su geçirmez telefonların öncüsü olan bir marka ancak telefonlar her zaman suya karşı dirençli olmuyor. Kullanıcılar, suya dayanıklı telefonlarını ve tabletlerini Sony servislerine götürdüğü zaman; su hasarlı cihazlar, garanti kapsamında kabul edilmiyor. Bu durum karşısında kullanıcılar Sony'i dava konusu etmişlerdi. Dava nihayet sonuçlandıve Sony'nin cihaz sahiplerine %50 geri ödeme yapmasına neden olacak dava sonuçlandı.
Dava, şirket tarafından IP derecelendirmesi verilen 22 farklı telefonu kapsıyor. Sony su geçirmez telefonlarını tanıtırken 'su telefonlara sıçramayı sever' ibaresiyle ön plana çıkmıştı. Ancak kullanıcılar Sony'nin bu sözünün arkasında durmadığını iddia ediyor.
Ödeme yapılacak telefonlar
- Xperia M2 Aqua
- Xperia Z3 Dual
- Xperia M4 Aqua
- Xperia Z3+ Dual
- Xperia ZR
- Xperia Z3+
- Xperia Z Ultra
- Xperia Z5
- Xperia Z1
- Xperia Z5 Compact
- Xperia Z1 Compact
- Xperia Z2 Tablet (WiFi)
- Xperia Z1s (T-Mobile)
- Xperia Z2 Tablet (LTE)
- Xperia Z2 Tablet (Verizon LTE)
- Xperia Z3 Xperia Z3 Tablet Compact (WiFi)
- Xperia Z3 Compact
- Xperia Z3 Tablet Compact (LTE)
- Xperia Z3 (T-Mobile)
- Xperia Z4 Tablet (WiFi)
- Xperia Z3v (Verizon)
- Xperia Z4 Tablet (LTE)
Bahsi geçen telefonlardan biriyle Sony'e su hasarı iddialarıyla başvuran kullanıcılara şimdilik önerilen çözüm ise hâlâ garanti kapsamında olan cihazlar için 12 aylık bir garanti uzatımı ve şu anda garanti kapsamında olmayan cihazlara ise altı aylık ek garanti uzatımını içermekte. Çoğu kullanıcının özellikle merak ettiği %50'lik geri ödeme ise şartlar yerine getirildiği taktirde yapılacak.
Yukarıdaki haklardan faydalanabilmeniz için sadece bahsi geçen telefonlara sahip olmanız yeterli değil. Bu haklardan faydalanmak için sudan etkilenen cihazınızın su girişi nedeniyle Sony servislerinde kaydının olması gerek ve Sony tarafından olumsuz bir cevap almış olmalısınız. Servis etkileşimlerinizde verilen belgeleride yanınıza almayı unutmamalısınız. Şimdilik bu kararın sadece ABD'de geçerli olduğunu da hatırlatalım, ancak ülkemizde ve diğer ülkelerde uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor.
http://www.xperiawaterproofsettlement.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaybolan Sony ler, abuk subuk sebeple telpa gibi garanti dışı bırakmayı seven servisi sayesinde kullanıcısının ahını alan bir şirket Sony. Dilerim TR'den çekilir. LG bile Türkiyede yaygın bir servis ağı örmesine rağmen pazarı tamamen Paralel İthalata terk etti. Sony için de aynı sonun gerçekleşmesini istiyorum. Şu Xiaomi ve BBK (Oppo, vivo, Oneplus) gelse yeter. Bir de Meizu ile Lenovo'nun (Moto Z serisi özel bir durum, bahsettiğim K ve Moto X E G C serileri) orta segmentte ekmek yiyeceğini düşünecek olursak pazardaki açık kapanır. Premium destek bekleyen, f/p çizgisinden uzaklaşan cihaz almak isteyen Huawei ve Apple'ın muazzam servis kalitesinden yararlanabilir. Yoksa bunlar gibi hem para açı hem ilgisiz firmaların (Samsung, LG ve Sony) defolup gitmesi lazım bu pazarlardan. Hatta mümkünse Sony bir süre sadece PS üretmeye baksın. LG de televizyon. Eğer V30 bekleneni yapamazsa. Muazzam görünüyor ama içimden bir ses büyük bir rezillikle beraber gelecek. Ve LG Mobile'ın sonunu getirecek bu telefon da. Pil skandalı (VAIO) ve cam kasası düşen telefonlarından (6 senedir inatla değişmeyen tasarımlarına girmiyorum bile o ayrı bir dünya) sonra bu firmanın Sony Picture & Sony Music ve Sony Entertainment bölümleri dışında bir işe yaramadığına garanti gözüyle bakıyorum. Sinema müzik ve PS. Adamların işi bu. Bazen keşke Ericsson Sony'nin payını silip süpürse diyorum. SE tasarımları şu anki tüm Sony Xperia çizgisini tokatlar.
Mobilde hakkını yiyemeyeceğim tek akıllıca politikaları var. Onu da fiyattan bozuyorlar zaten. Mediatek işlemciyi orta seviyede öncül olarak kullanmak önemli. Bunu BBK yaptı ve başarılı oldu. Vivo ve Oppo Çin için vazgeçilmez. Bunu Meizu her cihazında yapıyor. Uzun sessizliğin ardından yeni Mediatek cihazlarını tanıttığı için ve agresif fiyat politikası sebebiyle Pro 7 ve Pro 7 Plus alkışlarla karşılandı. Büyük ihtimal yine stok sorunu yaşatacak bu politikaları kendilerine. LG de bu kervana Sony ile katıldı ve Q serisi hariç Mediatek'i öncül konuma getirdi. Lenovo zaten Mediatek ile olan bağını tabletlerde kesememiş ardına K3 Note gibi bir efsane tanıtmıştı piyasaya. Mt6752 işlemciyi ve Mediatek'in olumsuz algısını piyasadan silip atan üretici Lenovo'dur. Ne Sony& LG ne de Meizu. K3 Note ,K8 Note lansmanında açıklandı, oldukça iyi bir satış grafiği çizdirdi şirkete. Bu satış grafiği de Lenovo'nun dördüncülüğe girdiği zamanın grafiği. Moto yu satın almadan önceki en büyük başarısı kısaca. Şimdi Samsung bile Grand Prime Plus ve J7 Max ile Mediatek'in müşterisi oldu. Exynos ile milleti kazıklamak bir yere kadar gittiğinden, Hintli müşterilerinin gönlünü yine Mediatek ile kazanacak. Bu konuda Sony i tebrik etmek lazım. Hakkı yenilemez aralarında bir Sony ve LG Mediatek cihazlara güncelleme getirme amacıyla uğraş verdi. Ama LG kadar agresif fiyat politikası sergileyememesi de bu avantajı aksi dezavantaja çevirdi.
Millet bir yerden sonra haklı olarak S650 625 mi tercih edeyim yoksa yaklaşık performans verecek Helio P20/25 mi?
Şimdi aynı dilden konuşan aynı dinamikle aynı kafadan Nokia geliyor. Bakalım Vodafone ile bir çalışması bizi ne kadar soymaya çalışması ile sonlanacak? Bari düzgün servis seçse de hiç değilse alma niyeti olanlar neyse ki servisi iyi deseler. Hala püfür püfür Lumia kokusu estiriyor çıkan cihazlar. Nokia 2 (sızıntı resimleri eğer doğruysa) ve 3 bunun şahidi. 8 deki renk skalası da karakteristik renkleri ile Asha & 930 tadı veriyor. Hala kendine gelememiş olacak ki çıkardığı yenilikler de geriye dönük. Lumia Camera'yı geri almış Microsoft'dan. Sürekli geriye bakıyorlar. Umutsuzum Nokia'dan. Hatta o kadar umutsuzum ki L925 ve L950XL bile daha çok heyecanlandırmıştı beni. Nokia hatayı HMD zamanında yaptı zaten. Nokia N1 tablet Çin'e özel ve ilk Lollipop cihazı olması ile önem kazanmıştı zaten. Sonra da Meizu ile ortak çalışmaya başladılar. Hata buradan sonra başladı zaten. Çin pazarından iyi pay koparana kadar Avrupa yollarına düşünmemeliydi. Kanıt da Nokia 6. Pahalı ama kalite kokan bir cihaz. Çin'de iyi değer görür bu cihazlar. Peki diğer bölgelerde. Oradaki tabuyu yıkmak çok zor. Oppo ve vivo nun durumu çünkü bu. Sonuç yakında belli olur zaten.