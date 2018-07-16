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Microsoft'tan AirPods katili bir kablosuz kulaklık geliyor

Yazılım devi Microsoft'un piyasadaki en kaliteli kablosuz kulaklıklardan biri olan Apple AirPods'a rakip bir ürün geliştirdiği bildiriliyor. Yazılım devinin kulaklığı vücut sıcaklığını da ölçebilecek.
10 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Apple'ın bir buçuk yıl önce piyasaya sürdüğü AirPods ile rekabet edecek bir kablosuz kulaklık üzerinde çalışıyor olabilir. Şu anda patent aşamasında olan ürünün, kulakiçi kulaklık kavramını bir adım ileri taşıyacağı belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 9'un fiyat etiketi belli oldu"
Yazılım devinin geliştirdiği kablosuz kulaklık için "AirPods katili" tabirinin kullanılması haliyle beklentileri de arttırmış durumda. Dolayısı ile Microsoft'un üzerinde çalıştığı kablosuz kulaklığın AirPods'u gölgede bırakacak özelliklere sahip olması gerekecek. Görünüşe bakılırsa şirketin yapmayı planladığı şey de bu.

Heyecan verici özelliklerle gelecek

Patentin özet bölümüne göre, Microsoft'un hedefi kulakiçi kulaklıkların birisine entegre edilmiş bir sensörle vücut sıcaklığını ölçebilmek. Söz konusu özellik kulaklığı standart konseptin bir adım ötesine taşıyacağı gibi Microsoft'un yeni nesil aktivite takip cihazlarında kullanmasının da önünü açacak.
Yazılım devi aynı zamanda ürünün telefonda belirli bir uygulamaya gelen bildirimleri kullanıcıya iletmesini ve Xbox oyun konsolu gibi diğer Microsoft cihazlarına bağlanmasını istiyor. Elbette proje aşamasındaki kablosuz kulaklık süper heyecan verici bir ürün gibi görünüyor, ancak hala patent sürecinde olduğu için gün ışığı görebileceğine dair bir garanti yok.

https://mspoweruser.com/new-patent-suggests-that-microsoft-might-be-working-on-an-airpods-like-device/ Yorum Yaz
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Xtrud 10 ay en beğenilen walkererdem
walkererdem
telefon yapar iphone katili,
tablet yapar ipad katili,
kulaklık yapar airpods katili,
başka hiç bir işiniz yok sizin yahu koca şirketin bünyesinde apple ürünlerine rakip ürün geliştirme bölümü var sanırım öyle çalışıyorlar ama icraat her zamanki gibi 0 0 0

Şirket böyle isimlendirmiyor yanlız onları adam patent almış sadece vizyonsuz haber siteleri koyuyor o tarz sıfatları. Airpods'uda en kaliteli kablosuz kulaklıklardan biri diyerek zaten konuya hakimiyetlerini göstermişler. Birşeyin iyi olmasıyla popüler olması aynı şey değil.
walkererdemtelefon yapar iphone katili,tablet yapar ipad katili,kulaklık yapar airpods katili,başka hiç bir işiniz yok sizin yah...
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DH Misafiri 6 ay
Bence Abd türkiyeyi s400 vaz geçirip tekrar kandırmak istiyor eğer bu devlet akıllandıysa s 400 vaz geçmez petriyut almaz aksi halde putinlede arayı bozar Abd ye gebe kalırız
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BlueDay_86 10 ay
Umarım gelir de fiyatları makul seviyeye iner
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Fahrenayk 10 ay
Şu airpodsların ses kalitesi iyi olabilir, şarjı iyi gidebilir vs. ama tasarım anlamında sınıfta kalmışlar bence birinin kulağında görünce pek de güzel gözükmüyorlar bence
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redoano 10 ay
"piyasadaki en kaliteli kablosuz kulaklıklardan biri olan Apple AirPods'a..." derken? kafayı mı yedin dh ne en kalitelisi falan?
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Kerim5100 10 ay
Airpods'un cürmü ne ki katili olsun :D
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BERK BEY 10 ay
Airpods killer
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walkererdem 10 ay
telefon yapar iphone katili,
tablet yapar ipad katili,
kulaklık yapar airpods katili,
başka hiç bir işiniz yok sizin yahu koca şirketin bünyesinde apple ürünlerine rakip ürün geliştirme bölümü var sanırım öyle çalışıyorlar ama icraat her zamanki gibi 0 0 0
1 Yanıt Yanıtla +3
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Xtrud 10 ay walkererdem
walkererdem
telefon yapar iphone katili,
tablet yapar ipad katili,
kulaklık yapar airpods katili,
başka hiç bir işiniz yok sizin yahu koca şirketin bünyesinde apple ürünlerine rakip ürün geliştirme bölümü var sanırım öyle çalışıyorlar ama icraat her zamanki gibi 0 0 0

Şirket böyle isimlendirmiyor yanlız onları adam patent almış sadece vizyonsuz haber siteleri koyuyor o tarz sıfatları. Airpods'uda en kaliteli kablosuz kulaklıklardan biri diyerek zaten konuya hakimiyetlerini göstermişler. Birşeyin iyi olmasıyla popüler olması aynı şey değil.
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