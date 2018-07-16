Microsoft'tan AirPods katili bir kablosuz kulaklık geliyor

Microsoft, Apple'ın bir buçuk yıl önce piyasaya sürdüğü AirPods ile rekabet edecek bir kablosuz kulaklık üzerinde çalışıyor olabilir. Şu anda patent aşamasında olan ürünün, kulakiçi kulaklık kavramını bir adım ileri taşıyacağı belirtiliyor.

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Yazılım devinin geliştirdiği kablosuz kulaklık için "AirPods katili" tabirinin kullanılması haliyle beklentileri de arttırmış durumda. Dolayısı ile Microsoft'un üzerinde çalıştığı kablosuz kulaklığın AirPods'u gölgede bırakacak özelliklere sahip olması gerekecek. Görünüşe bakılırsa şirketin yapmayı planladığı şey de bu.

Heyecan verici özelliklerle gelecek

Patentin özet bölümüne göre, Microsoft'un hedefi kulakiçi kulaklıkların birisine entegre edilmiş bir sensörle vücut sıcaklığını ölçebilmek. Söz konusu özellik kulaklığı standart konseptin bir adım ötesine taşıyacağı gibi Microsoft'un yeni nesil aktivite takip cihazlarında kullanmasının da önünü açacak.

Yazılım devi aynı zamanda ürünün telefonda belirli bir uygulamaya gelen bildirimleri kullanıcıya iletmesini ve Xbox oyun konsolu gibi diğer Microsoft cihazlarına bağlanmasını istiyor. Elbette proje aşamasındaki kablosuz kulaklık süper heyecan verici bir ürün gibi görünüyor, ancak hala patent sürecinde olduğu için gün ışığı görebileceğine dair bir garanti yok.

https://mspoweruser.com/new-patent-suggests-that-microsoft-might-be-working-on-an-airpods-like-device/