Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu

Genel Yayın Yönetmeni
Microsoft Windows 10 Geliştirme Kampında, Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik...
Microsoft Türkiye Yazılcım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ile Microsoft'un ücretsiz yazılım geliştirme eğitim setleri ve ürünleri üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
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programcılık ile program geliştirme farklı şeyler
kimi -0- dan bir şeyler yapar kimi ise sözde geliştirme diye var olan fonksiyonların üzerini istediği gibi şekillendirir !