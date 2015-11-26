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Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu

3 yıl
20,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft Windows 10 Geliştirme Kampında, Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik...
Microsoft Türkiye Yazılcım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ile Microsoft'un ücretsiz yazılım geliştirme eğitim setleri ve ürünleri üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

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swcedays 3 yıl en beğenilen
Windowz ne ? Yeni işletim sistemi mi çıktı ?
:)
1 Yanıt Yanıtla +22
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SEO-Uzmanı 3 yıl
lego oyuncak seti verilseydi daha iyi olurdu !
programcılık ile program geliştirme farklı şeyler
kimi -0- dan bir şeyler yapar kimi ise sözde geliştirme diye var olan fonksiyonların üzerini istediği gibi şekillendirir !
lego oyuncak seti verilseydi daha iyi olurdu !programcılık ile program geliştirme farklı şeylerkimi -0- dan bir şeyler yapar kimi ise sözde geliştirme ...
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Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
Windoz nedir abi ya ? :D
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JessieJ 3 yıl
Adam belki s leri z diye telaffuz ediyor, peltektir belki
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Kefelon 3 yıl
Cavit Bey yıllık 5000 bilgisayar mühendisi mezunununun Türkiye nüfusunda bir ülke için çok düşük olduğunu söyledi ama ülkemizde mezunlar için düzgün iş imkanı yokki. Yani zaten bu mezunlar iş bulamıyor daha fazla mezun vermek daha fazla işsiz çıkarmaktan ileri gitmiyor ülkemizde...
Yoksa haklı tabi ki diğer ülkelerin yanında cidden çok az bilgisayar/yazılım mühendisi mezun ediyoruz.
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fthkn 3 yıl
DENEME
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encobaskan37 3 yıl
Yerimizi aldık
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seker1adam 3 yıl
windooozzzz :))
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Det.Harvey Bullock 3 yıl
Microsoft'un mottosunu bazen Cumhurbaşkanımızın mottosuna benzetiyorum.

Recep Tayyip Erdoğan: Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak
Microsoft: Tek İşletim Sistemi, Tek Mağaza, Tek Sistem
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bytradm 3 yıl
şükran.(teşekkürün aslı)
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vedath 3 yıl
Adam mikrofonla el sıkışıyordu :) Birde Windoz nedir ben mi yanlış duyuyorum ?
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swcedays 3 yıl en beğenilen
Windowz ne ? Yeni işletim sistemi mi çıktı ?
:)
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Patren 3 yıl
windows birazda bizim için çalışsın
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SEO-Uzmanı 3 yıl
lego oyuncak seti verilseydi daha iyi olurdu !
programcılık ile program geliştirme farklı şeyler
kimi -0- dan bir şeyler yapar kimi ise sözde geliştirme diye var olan fonksiyonların üzerini istediği gibi şekillendirir !
Yanıtla +4
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tabzana 3 yıl
Izleyelim bakalim
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