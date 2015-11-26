Microsoft'tan herkese ücretsiz yazılım geliştirme kursu

Microsoft Windows 10 Geliştirme Kampında, Microsoft Türkiye Yazılım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik...

Microsoft Türkiye Yazılcım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç ile Microsoft'un ücretsiz yazılım geliştirme eğitim setleri ve ürünleri üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik.