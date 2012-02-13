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Microsoft'un ARM için Windows çalışmalarına 2 yıl önce başladığı ortaya çıktı

7 yıl
3b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft bu yıl Windows 8 işletim sistemi yanında ARM mimarisi üzerinde çalışarak Windows 8 - WOA sürümünün de dağıtımını yapacak. Resmi geliştirici blogunda WOA hakkında detayları aktarmaya devam eden Microsoft'a ait önemli bir ayrıntı farkedildi.

Blog yazısında ASUS'a ait P835 modeline çalıştırılan Windows Mobile ve Windows 7 sürümlerine ait iki resim görünüyor. Microsoft'un ARM işlemci mimarisi üzerinde denemeler yaptığını gösteren bu resimlerin, kaynak linkten indirilen kopyalarının ayrıntılı EXIF verilerine bakıldığında aslında 22 Ocak 2010 yılında Samsung Omnia Pro ile çekildiği ortaya çıkıyor. Yani Microsoft 2 yıl öncesinde ARM üzerinde Windows işletim sistemi testlerine başlamıştı. 

Bu tarih 27 Ocak'ta ilk iPad'in duyurulmasından bir hafta önceye dayanıyor. iPad'in satışa sunulmasıyla ARM işlemcilerin tablet cihazları için vazgeçilmez hakimiyeti de başlamıştı.

ARM mimarisine uygun bir Windows sürümü geliştirmediği için sıkça eleştirilen Microsoft'un aslında 2 yıldan da uzun bir süre önce sessiz sedasız çalışmalara başladığı görülüyor. ARM işlemcilerin tablet pazarında bugün geldiği noktayı Microsoft'un daha önceden tahmin ettiği anlaşılıyor. 2 yıldan uzun bir zamana yayılan bu çalışmalar için de önemli bir finansman ayrılmış olacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Ancak Microsoft'un pek çok teknolojisi gibi bu çalışmanın da piyasaya sürülmesi uzun bir süreç alıyor.

WOA yüklü tablet cihazlarının iPad ile sıkı bir rekabete gireceği tahminleri şimdiden yapılmaya başlandı. Ancak 2012 sonlarında piyasaya çıkacağı tahmin edilen ilk WOA tabletlerin büyük mesafe katetmiş iOS ve Android ile mücadelesi kolay olmayacaktır.

http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-01-29-43/8306.Photo_2D00_0052.jpg Yorum Yaz
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Resimlerin exif bilgilerine bakarak böyle bir sonuca nasıl ulaşılır hala anlamış değilim. Ha microsoft 2 yılda olur 3 yılda olur hatta isterse daha uzun süredir bu işle meşgul olmuş olsun bizim şaşırmamız gereken bir nokta yokta böyle bir sonuca bir resmin exif bilgisinden ulaşılması işin enteresan yanı.. ben aynı bilgileri taşıyan ve tarihi daha eski bir exif dosyası verebilirim size.. mnesela sizin istediğiniz bir tarih olsun isterseniz mesela 1985 yılına ait ve geri kalanı sizin istediğiniz herhangi bilgilerle dolu bir exif detayı.. bunun arm işlemcili bir sistemde çalışan bir windowsta yapılıp işlemdiği ve buradan da windowsun arm sürümü olduğu sonucuna ulaşmak çok saçma geldi bana.. ki zaten biliyoruz bu kadar süredir microsoftun bu konuda çalıştığını.. ne kadar vasat bir temele dayanan ve ilginç (?) enteresan (?) bir haber olmuş.. çok şaşırdım başlığı okuyunca :))) demek 2 yıl olmuş yav bee..... ilk defa duyduk..
Resimlerin exif bilgilerine bakarak böyle bir sonuca nasıl ulaşılır hala anlamış değilim. Ha microsoft 2 yılda olur 3 yılda olur hatta isterse daha uzun süredir...
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E_Aydin35 7 yıl
Ee tabi uzun zamanlar önce başlanmış çalışmaya yok bide karar vermişler hadi 2 haftaya çıkaralım denip çıkarılmamışya..
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sahoron 7 yıl
ColDasHeLL
comolokko

facebook degil burası!
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cagataykoroglu 7 yıl
Turkforce
AMD 3-5 yıllık şirket değil. Sizin bu kehanetlerinizi 20 yıldır önüne gelen yapıyor ama AMD hala ayakta. Microsofun geleceği görmesi konusuna gelirsek. Microsoft büyük ihtimalle Steve Jobs ile yaptığı anlaşmalar gereğince bu konuda geriden gelmiştir.Zamanında Windows NT için 3 farklı işlemci sürümünu aynı anda çıkaran şirket için arm mimarisine uygun olarak sistemi derlemek çok zor olmasa gerek...

yuh diyeceğim ama forum adabına uymaz diye yok artık! diyerek tepkimi dile getiriyorum. Yemine diyorum TÜrk insanı paranoyakj olmuş. HErkes herkesle bir anlaşma içinde. Her taşın altında amerika ve israil var. vs vs vs.. he canım steve dedi ki MS a akıllı ol Bill aklını alırım. Sonra kuyruğunu kıstıran Bill geri adıma tıp ARM den zuak durdu. Steve ölünce hemen saldırıya geçti. Hatta Steve in kanser olmasında Bill Gates in parmağı varmış. Mossad la anlaşan Bill Steve in yemeğine kanser zehri attırmış.
NE kadar saçmaladım değil mi? İşte sen ve senin gibilerde aynen böyle saçmalıyor :)
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Resimlerin exif bilgilerine bakarak böyle bir sonuca nasıl ulaşılır hala anlamış değilim. Ha microsoft 2 yılda olur 3 yılda olur hatta isterse daha uzun süredir bu işle meşgul olmuş olsun bizim şaşırmamız gereken bir nokta yokta böyle bir sonuca bir resmin exif bilgisinden ulaşılması işin enteresan yanı.. ben aynı bilgileri taşıyan ve tarihi daha eski bir exif dosyası verebilirim size.. mnesela sizin istediğiniz bir tarih olsun isterseniz mesela 1985 yılına ait ve geri kalanı sizin istediğiniz herhangi bilgilerle dolu bir exif detayı.. bunun arm işlemcili bir sistemde çalışan bir windowsta yapılıp işlemdiği ve buradan da windowsun arm sürümü olduğu sonucuna ulaşmak çok saçma geldi bana.. ki zaten biliyoruz bu kadar süredir microsoftun bu konuda çalıştığını.. ne kadar vasat bir temele dayanan ve ilginç (?) enteresan (?) bir haber olmuş.. çok şaşırdım başlığı okuyunca :))) demek 2 yıl olmuş yav bee..... ilk defa duyduk..
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Turkforce 7 yıl
AMD 3-5 yıllık şirket değil. Sizin bu kehanetlerinizi 20 yıldır önüne gelen yapıyor ama AMD hala ayakta.
Microsofun geleceği görmesi konusuna gelirsek. Microsoft büyük ihtimalle Steve Jobs ile yaptığı anlaşmalar gereğince bu konuda geriden gelmiştir.
Zamanında Windows NT için 3 farklı işlemci sürümünu aynı anda çıkaran şirket için arm mimarisine uygun olarak sistemi derlemek çok zor olmasa gerek...
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umutarslan.com 7 yıl
cagataykoroglu
Adamlar geleceği görmese nasıl bu kadar büyüyecekti? Mesela amd ati yi almasa çoktan piyasadan silinirdi.

geleceği görenler kazanır.Sana tamamen katılıyorum
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cagataykoroglu 7 yıl
2012 yazmışsınız 2010 oalcaktı.
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ColDasHeLL 7 yıl
comolokko
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cagataykoroglu 7 yıl
Adamlar geleceği görmese nasıl bu kadar büyüyecekti? Mesela amd ati yi almasa çoktan piyasadan silinirdi.
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