Microsoft'un ARM için Windows çalışmalarına 2 yıl önce başladığı ortaya çıktı

Microsoft bu yıl Windows 8 işletim sistemi yanında ARM mimarisi üzerinde çalışarak Windows 8 - WOA sürümünün de dağıtımını yapacak. Resmi geliştirici blogunda WOA hakkında detayları aktarmaya devam eden Microsoft'a ait önemli bir ayrıntı farkedildi.





Blog yazısında ASUS'a ait P835 modeline çalıştırılan Windows Mobile ve Windows 7 sürümlerine ait iki resim görünüyor. Microsoft'un ARM işlemci mimarisi üzerinde denemeler yaptığını gösteren bu resimlerin, kaynak linkten indirilen kopyalarının ayrıntılı EXIF verilerine bakıldığında aslında 22 Ocak 2010 yılında Samsung Omnia Pro ile çekildiği ortaya çıkıyor. Yani Microsoft 2 yıl öncesinde ARM üzerinde Windows işletim sistemi testlerine başlamıştı.





Bu tarih 27 Ocak'ta ilk iPad'in duyurulmasından bir hafta önceye dayanıyor. iPad'in satışa sunulmasıyla ARM işlemcilerin tablet cihazları için vazgeçilmez hakimiyeti de başlamıştı.





ARM mimarisine uygun bir Windows sürümü geliştirmediği için sıkça eleştirilen Microsoft'un aslında 2 yıldan da uzun bir süre önce sessiz sedasız çalışmalara başladığı görülüyor. ARM işlemcilerin tablet pazarında bugün geldiği noktayı Microsoft'un daha önceden tahmin ettiği anlaşılıyor. 2 yıldan uzun bir zamana yayılan bu çalışmalar için de önemli bir finansman ayrılmış olacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Ancak Microsoft'un pek çok teknolojisi gibi bu çalışmanın da piyasaya sürülmesi uzun bir süreç alıyor.





WOA yüklü tablet cihazlarının iPad ile sıkı bir rekabete gireceği tahminleri şimdiden yapılmaya başlandı. Ancak 2012 sonlarında piyasaya çıkacağı tahmin edilen ilk WOA tabletlerin büyük mesafe katetmiş iOS ve Android ile mücadelesi kolay olmayacaktır.