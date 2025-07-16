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Tam Boyutta Gör Microsoft, geçtiğimiz ay duyurduğu yapay zeka destekli asistan Copilot Vision için kapsamlı bir güncelleme hazırladı. Yeni özellikle birlikte, Copilot artık yalnızca belirli uygulamalarla sınırlı kalmadan tüm masaüstü içeriğini analiz edebilecek. Bu özellik şu an Windows Insider kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Copilot Vision artık çok daha gelişti

Tam Boyutta Gör Daha önce yalnızca iki uygulama arasında bağlantı kurabilen Copilot Vision, artık tüm masaüstünü veya kullanıcı tarafından seçilen herhangi bir tarayıcı ya da uygulama penceresini doğrudan görüntüleyip yorumlayabiliyor. Microsoft’un açıklamasına göre bu sistem ekran paylaşımıyla benzer bir mantıkta çalışıyor. Kullanıcılar, Copilot uygulamasındaki gözlük simgesine tıklayarak görmek istedikleri ekranı manuel olarak seçebiliyor.

Copilot Vision, görülen içerikler üzerinden analiz yapabiliyor, kullanıcıya önerilerde bulunabiliyor ve sesli olarak yönlendirme sağlayabiliyor. Microsoft, bu özelliğin yaratıcı projelerin geliştirilmesinden oyun rehberliğine kadar çok sayıda alanda yardımcı olabileceğini belirtiyor. Özgeçmiş düzenlemek, yeni bir tasarımı değerlendirmek ya da karmaşık bir belgeyi anlamak gibi işler Copilot Vision ile daha kolay hale geliyor. En azından Microsoft’un vaadi bu.

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Ayrıca Copilot, mobil cihaz kamerası aracılığıyla da gördüklerini analiz edebiliyor, bu da fiziksel dünyaya yönelik yorumlamaların önünü açıyor. “Bu özellik Recall’a benzemiyor mu?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet, büyük oranda benziyor ancak farklı olarak ekranın sürekli olarak kaydını almıyor. Copilot Vision, kullanıcı isteğiyle çalışan ve anlık görsel içeriğe odaklanan bir sistem sunuyor.

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Copilot Vision artık Windows’ta tüm ekranınızı tarayabiliyor

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