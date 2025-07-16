Copilot Vision artık Windows’ta tüm ekranınızı tarayabiliyor

Copilot Vision artık çok daha gelişti
Copilot Vision, görülen içerikler üzerinden analiz yapabiliyor, kullanıcıya önerilerde bulunabiliyor ve sesli olarak yönlendirme sağlayabiliyor. Microsoft, bu özelliğin yaratıcı projelerin geliştirilmesinden oyun rehberliğine kadar çok sayıda alanda yardımcı olabileceğini belirtiyor. Özgeçmiş düzenlemek, yeni bir tasarımı değerlendirmek ya da karmaşık bir belgeyi anlamak gibi işler Copilot Vision ile daha kolay hale geliyor. En azından Microsoft’un vaadi bu.
Ayrıca Copilot, mobil cihaz kamerası aracılığıyla da gördüklerini analiz edebiliyor, bu da fiziksel dünyaya yönelik yorumlamaların önünü açıyor. “Bu özellik Recall’a benzemiyor mu?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet, büyük oranda benziyor ancak farklı olarak ekranın sürekli olarak kaydını almıyor. Copilot Vision, kullanıcı isteğiyle çalışan ve anlık görsel içeriğe odaklanan bir sistem sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h
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