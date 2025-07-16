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    Anlık Bildirim

    Copilot Vision artık Windows’ta tüm ekranınızı tarayabiliyor

    Microsoft, Copilot Vision'a masaüstü tarama özelliği ekledi. Yapay zeka artık tüm ekranı görerek içerikleri analiz edebiliyor, öneriler sunabiliyor ve kullanıcıyı sesli olarak yönlendirebiliyor.

    Copilot Vision artık Windows’ta tüm ekranınızı tarayabiliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz ay duyurduğu yapay zeka destekli asistan Copilot Vision için kapsamlı bir güncelleme hazırladı. Yeni özellikle birlikte, Copilot artık yalnızca belirli uygulamalarla sınırlı kalmadan tüm masaüstü içeriğini analiz edebilecek. Bu özellik şu an Windows Insider kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

    Copilot Vision artık çok daha gelişti

    Copilot Vision artık Windows’ta tüm ekranınızı tarayabiliyor Tam Boyutta Gör
    Daha önce yalnızca iki uygulama arasında bağlantı kurabilen Copilot Vision, artık tüm masaüstünü veya kullanıcı tarafından seçilen herhangi bir tarayıcı ya da uygulama penceresini doğrudan görüntüleyip yorumlayabiliyor. Microsoft’un açıklamasına göre bu sistem ekran paylaşımıyla benzer bir mantıkta çalışıyor. Kullanıcılar, Copilot uygulamasındaki gözlük simgesine tıklayarak görmek istedikleri ekranı manuel olarak seçebiliyor.

    Copilot Vision, görülen içerikler üzerinden analiz yapabiliyor, kullanıcıya önerilerde bulunabiliyor ve sesli olarak yönlendirme sağlayabiliyor. Microsoft, bu özelliğin yaratıcı projelerin geliştirilmesinden oyun rehberliğine kadar çok sayıda alanda yardımcı olabileceğini belirtiyor. Özgeçmiş düzenlemek, yeni bir tasarımı değerlendirmek ya da karmaşık bir belgeyi anlamak gibi işler Copilot Vision ile daha kolay hale geliyor. En azından Microsoft’un vaadi bu.

    Ayrıca Copilot, mobil cihaz kamerası aracılığıyla da gördüklerini analiz edebiliyor, bu da fiziksel dünyaya yönelik yorumlamaların önünü açıyor. Bu özellik Recall’a benzemiyor mu?” dediğinizi duyar gibiyim. Evet, büyük oranda benziyor ancak farklı olarak ekranın sürekli olarak kaydını almıyor. Copilot Vision, kullanıcı isteğiyle çalışan ve anlık görsel içeriğe odaklanan bir sistem sunuyor.

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 1 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 1 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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