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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un iOS için ilk oyunu Kinectimals, App Store'da yerini aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un ürünlerinin reklamını yapabilmek için hiçbir masraftan kaçınmadığı herkes tarafından biliniyor. Bu kez iOS için tarihteki ilk oyunu olan Kinectimals'ı App Store üzerinden yayınladı. 

Microsoft Studios tarafından geliştirilen Kinectimals sanal hayvan besleme tarzında bir mobil deneyim sunuyor. Asıl oyun Xbox 360 üzerinde Kinect ile hali hazırda oynanabiliyor. Kinectimals, konsol versiyonunun mini bir kopyası sayılsa da konsol versiyonuna etki eden bazı başarılar elde etmek mümkün.

Lemuria adasında hayvanınızı gezdirirken ve eğlendirirken 5 farklı karakteri daha aktive edebiliyorsunuz. Bu karakterler aynı anda konsol versiyonunda da aktif hale geliyor. Bunun yanında iOS versiyonunu oynamak için konsol versiyonuna ihtiyacınız yok.

178MB boyutunda olan oyun 2.99$ karşılığında App Store'dan indirilebiliyor. Kısa süre sonra oyun tüm ülkelerden erişilebilir hale gelecek. 

Microsoft'un Xbox Live, OneNote, SkyDrive adıyla farklı uygulamaları iOS için yayınlanmıştı. Ancak firma ilk kez bir oyunu iOS için yayınlamış oldu.


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faruk 7 yıl en beğenilen
Microsoft bile iOS'un liderliğini kabul edip bu platform için yazılım geliştiriyor, forumda hâlâ Galaxy S çift çekirdekli diye gezen insanlar var.
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Golden Gate 7 yıl
Bunun ios üstünlüğüyle hiçbir alakası yok. Android os üzerinden büyük paralar kazanılacak bir sistem değil. Çoğu ülkede paralı store u aktif değil. IOS üzerinden para kazanmak kolay. git bir 4s ile s2 yi eline al istersen. Aradaki incelik ve ağırlık farkından. Kulaklık ses çıkışında s2 nin bariz kalitesine kadar ordan girip burdan çıkabilirsin. Bana kalkıp ikisinide kullanmadın dersen. İkisini yanyana senin için fotoğraf çekip koyabilirim.
1 Yanıt Yanıtla
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ganeja 7 yıl
arkadaşlar daha önce indirmiştim..ama çalışmamaıştı..deneyen varmı..çalışıyormu acaba...?
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aarda 6 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Bunun ios üstünlüğüyle hiçbir alakası yok. Android os üzerinden büyük paralar kazanılacak bir sistem değil. Çoğu ülkede paralı store u aktif değil. IOS üzerinden para kazanmak kolay. git bir 4s ile s2 yi eline al istersen. Aradaki incelik ve ağırlık farkından. Kulaklık ses çıkışında s2 nin bariz kalitesine kadar ordan girip burdan çıkabilirsin. Bana kalkıp ikisinide kullanmadın dersen. İkisini yanyana senin için fotoğraf çekip koyabilirim.

dostum ios ustunlugu demeyeyim sana bi ios kullanıcısı olarak soyluyorum eski bi galaxy s kullanıcısı olarak android,ne zaman iostaki gibi arkada 10 15 uygulama calisir halde olmasına ragmen kasma sorunu yasamıcak duruma gelir ozaman android iosa kafa tutar derim benimle hemfikir cogu kisi vardir bu konuda tahminim
1 Yanıt Yanıtla +1
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Chidori 7 yıl
iOS sürümünü yükselttikten sonra deneyeceğim oyunlardan, haber icin de Tesekkurler.
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MAVİT 7 yıl
bu oyun cok guzel beyler eskıden sanal hayvanlar vardı 3 piksellik felan buda onun modern hali kedi kopek degılde kaplan yavrusu aslan yavrusu beslıyosunuz

benım tercıhım kaplan yavrusu
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