Microsoft'un iOS için ilk oyunu Kinectimals, App Store'da yerini aldı

Microsoft'un ürünlerinin reklamını yapabilmek için hiçbir masraftan kaçınmadığı herkes tarafından biliniyor. Bu kez iOS için tarihteki ilk oyunu olan Kinectimals'ı App Store üzerinden yayınladı.





Microsoft Studios tarafından geliştirilen Kinectimals sanal hayvan besleme tarzında bir mobil deneyim sunuyor. Asıl oyun Xbox 360 üzerinde Kinect ile hali hazırda oynanabiliyor. Kinectimals, konsol versiyonunun mini bir kopyası sayılsa da konsol versiyonuna etki eden bazı başarılar elde etmek mümkün.





Lemuria adasında hayvanınızı gezdirirken ve eğlendirirken 5 farklı karakteri daha aktive edebiliyorsunuz. Bu karakterler aynı anda konsol versiyonunda da aktif hale geliyor. Bunun yanında iOS versiyonunu oynamak için konsol versiyonuna ihtiyacınız yok.





178MB boyutunda olan oyun 2.99$ karşılığında App Store'dan indirilebiliyor. Kısa süre sonra oyun tüm ülkelerden erişilebilir hale gelecek.





Microsoft'un Xbox Live, OneNote, SkyDrive adıyla farklı uygulamaları iOS için yayınlanmıştı. Ancak firma ilk kez bir oyunu iOS için yayınlamış oldu.