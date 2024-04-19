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    Anlık Bildirim

    Apple, Çin'de hükümetin isteğiyle popüler mesajlaşma uygulamalarını mağazadan kaldırdı

    Apple, Çin'de hükümet yetkililerinin ulusal güvenlik endişelerini dile getirmesinin ardından popüler mesajlaşma uygulamalarını App Store'dan kaldırdı.           
    apple çin app store whatsapp threads kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Çin'deki Apple kullanıcıları artık WhatsApp, Signal ve Threads’e App Store’dan bulup indiremeyecek. Apple, Çin’in internet düzenleyicisinden aldığı ulusal güvenlik kaygılarına dayanan emirlere uymak için uygulamaları mağazadan çektiğini söyledi. Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasalara “aynı fikirde olmasa da” uymak zorunda olduklarını açıkladı.

    WhatsApp, Signal, Threads Çin App Store'dan kaldırıldı

    Apple’ın WhatsApp’ın da dahil olduğu popüler mesajlaşma uygulamalarını mağazadan kaldırması şaşırtıcı değil. Çin Güvenlik Seddi, ülkede pek çok yerel olmayan uygulama ve teknolojiyi engelliyor. Halkın bunlardan herhangi birine erişmek için VPN hizmetini kullanması gerekiyor. Facebook ve Instagram’ın ardından WhatsApp ve Threads de artık Çin App Store’dan indirilemiyor. Çinli düzenleyicinin emri, Senato'nun ABD'de TikTok yasağına yol açabilecek bir yasa tasarısını oylamaya hazırlanmasından kısa bir süre önce geldi.

    Apple, temel değerleriyle çelişse bile yerel yasalara uymak zorunda olduğudan bu konuda fazla seçeneği bulunmuyor. Apple, Çin’den çıkması durumunda tedarik zincirinde ve pazarın önemli bir bölümünde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını da biliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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