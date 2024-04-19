Apple, Çin'de hükümetin isteğiyle popüler mesajlaşma uygulamalarını mağazadan kaldırdı

Tam Boyutta Gör Çin'deki Apple kullanıcıları artık WhatsApp, Signal ve Threads’e App Store’dan bulup indiremeyecek. Apple, Çin’in internet düzenleyicisinden aldığı ulusal güvenlik kaygılarına dayanan emirlere uymak için uygulamaları mağazadan çektiğini söyledi. Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasalara “aynı fikirde olmasa da” uymak zorunda olduklarını açıkladı.

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WhatsApp, Signal, Threads Çin App Store'dan kaldırıldı

Apple’ın WhatsApp’ın da dahil olduğu popüler mesajlaşma uygulamalarını mağazadan kaldırması şaşırtıcı değil. Çin Güvenlik Seddi, ülkede pek çok yerel olmayan uygulama ve teknolojiyi engelliyor. Halkın bunlardan herhangi birine erişmek için VPN hizmetini kullanması gerekiyor. Facebook ve Instagram’ın ardından WhatsApp ve Threads de artık Çin App Store’dan indirilemiyor. Çinli düzenleyicinin emri, Senato'nun ABD'de TikTok yasağına yol açabilecek bir yasa tasarısını oylamaya hazırlanmasından kısa bir süre önce geldi.

Apple, temel değerleriyle çelişse bile yerel yasalara uymak zorunda olduğudan bu konuda fazla seçeneği bulunmuyor. Apple, Çin’den çıkması durumunda tedarik zincirinde ve pazarın önemli bir bölümünde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını da biliyor.

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Apple Çin'de popüler mesajlaşma uygulamalarını mağazadan kaldırdı