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Migren tedavisi için hazırlanan giyilebilir cihaz Cefaly, FDA onayından geçti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Migren tedavisi için hazırlanan giyilebilir cihaz Cefaly, FDA onayından geçti
Belirtileri genellikle şiddetli tekrarlanan baş ağrısı ile bazen de mide bulantısı veya kusma olarak ortaya çıkan Migren, yaşayan kişilerin de çok iyi bildiği gibi insan hayatını oldukça kötü düzeyde etkiliyor. Bu kötü hastalığın tedavisi için geliştirilen Cefaly, kafaya takılarak çalışma gösteriyor ve artık FDA onayı da bulunuyor.
Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) onayını alarak ticari kullanıma hazır hale gelen Cefaly, band şeklinde gözlerin hemen üstüne denk gelecek şekilde takılıyor ve Migren tedavisi için kullanılan ilaçlar olmadan ağrının azaltılması noktasında görev yapıyor. Gücünü dahili bataryasından alan ürün, orta kısmında yer alan yapışkan elektrotla, migren ağrısı ile ilişkili olduğu bilinen trigeminal sinir dallarını uyarmak için deriye ve temel vücut dokularına bir elektrik akımı uyguluyor ve böylece de ağrılar ciddi oranlarda azaltılabiliyor.
Sadece reçete ile günde maksimum 20 dakika kullanılabileceği söylenen Cefaly, 350$ fiyat etiketine sahip.

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http://www.slashgear.com/cefaly-headband-gets-fda-approval-for-migraine-treatment-12320359/ Yorum Yaz
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SteveMeade 5 yıl en beğenilen
Bence teknoloji budur, telefon tablet bilgisayar gibi aynı şeyin biraz daha gelişmişi değil en baştan yapılmış bir icat
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GoldPunch 5 yıl
Migrencihazi.com da satiliyor 590TL ama orijinal midir acaba..

Bu arada bu cihaz koruyucu tedavi olarak da kullanilabiliyor. Yani agri gelmeden agrinin gelmesini de onleyebiliyor. Acaba koruyucu tedavide ne kadar basarili? Ne kadar onleyebiliyor bunu merak ediyorum. İlaclarda plesabo kullanilarak klinik calismalarla ilacin etkisini kanitlayabiliyorsunuz fakat konu cihaz olunca haliyle o mumkun olmuyor. Belki bu ilacin taklidini yaparak da deney yapilabilir aslinda.

Migren koruyucu tedavisinde FDA onayli olmayan bir cok ilac var bu arada. SSRI, SNRI antidepresanlar gibi. B2 vitamini ve magnezyumun migrene olan etkisi de arastiriliyor.

Kronik migren hastasi olarak (ayda 15 den fazla migreniniz tufuyorsa kronik deniliyor) bir cok ilac denedim. Betablockerlardan propranolol, antidepresanlardan amitriptilin, duluoxetine, essitolopram. Kalsiyum kanal blokerlardan verapamil gibi. Maalesef hic birinden olumlu sonuc alamadim. Sadece antiepileptik ilaclardan topiramat yani topamax ve volprik asit kaldi. Onlarin da yan etkilerinden korkuyorum. Onu da umarim denemek zorunda kalmadan kronik migrenimi normal migrene cevirebilirim.

Umarim su migrene kalici tedavi bulunur da benim gibi migren hastalarinin hayat kalitesi yukselir. Baska bir sey istemiyorum. Her gün baş ağrısı ile yaşamak gerçekten çok kötü bir şey.
Migrencihazi.com da satiliyor 590TL ama orijinal midir acaba..Bu arada bu cihaz koruyucu tedavi olarak da kullanilabiliyor. Yani agri gelmeden agri...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Ginga Bishounen 5 yıl
Şu migrenin kökten çözümü yok mudur? İlaçlarımı bazen içmeyi unutuyorum ve başım bildiğiniz çatlıyor.
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celik44 4 yıl
Tens cihazını bu şekilde uc yildir kullaniyorum ben. Çok faydasini gordum. Bu cihazda ayni mantikla calisiyor. Alin 50 tl ye bi tens cihazi alniniza yapistirin yarim saatte keser hergun yaparsaniz da tekrarlama sıklıgı azalir. Bizzat deneyimimi paylasiyorum
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tobepeople 5 yıl
alnınızı gerdirme ameliyatı olun olurken tüm sinirleri yok etmelerini söyleyin en iyi çözümü bu bence
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okan_cehapelioglu 5 yıl
büyük firmalar şu telefonlara harcadığı mesainin 10 da 1 ni bu tür yararlı işlere harcasa yeter
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manyakurt 5 yıl
Nistagmusa da tedavi bekliyoruz :(
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MuratCan41 5 yıl
arkadaşlar bu ürünün orjinal sitesi nedir acaba ? ve bu ürünü nereden temin edebilirim
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SiR MaNiaC 5 yıl
Umarım gerçekten faydalıdır.
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people66 5 yıl
bende de kronik migren ve sinüzit ağrısı var kuzene masaj yaptırmaktan gına geldi harbi işe yarıyorsa denerim fakat mıknatıslı 22 ayar bilezik gibi olmasın sakın...
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zaferaa 5 yıl
o değilde Siteyi TTnet e mi devrettiniz ?
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lvlehlvlet 5 yıl
Donanım haber nereye gidiyor :d
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forever58 5 yıl
Gozlerimin ustu surekli agriyor boyle kaşlarim goz kapagimin ustune biniyor doktora gittim kbb ye sinuzit dedi 2 ay ilac kullandim tamamen gecmis dedi baya film felan cekti mukemmel ise yaramis dedi ilaclar ama hala agri var migren olabilirmi beyler tekrar doktora gidiyimmi.
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forever58 5 yıl
Gozlerimin ustu surekli agriyor boyle kaşlarim goz kapagimin ustune biniyor doktora gittim kbb ye sinuzit dedi 2 ay ilac kullandim tamamen gecmis dedi baya film felan cekti mukemmel ise yaramis dedi ilaclar ama hala agri var migren olabilirmi beyler tekrar doktora gidiyimmi.
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giogo 5 yıl forever58
forever58
Gozlerimin ustu surekli agriyor boyle kaşlarim goz kapagimin ustune biniyor doktora gittim kbb ye sinuzit dedi 2 ay ilac kullandim tamamen gecmis dedi baya film felan cekti mukemmel ise yaramis dedi ilaclar ama hala agri var migren olabilirmi beyler tekrar doktora gidiyimmi.

Ağrın tam sinüzit bölgesinde.Bu yüzden sinüzit olma olasılığı çok yüksek.
Ayrıca migren bu kadar uzun sürmez diye biliyorum.Sen yinede bir daha doktora git.Sağlık bu sakata gelmez.
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