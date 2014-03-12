Migren tedavisi için hazırlanan giyilebilir cihaz Cefaly, FDA onayından geçti

Belirtileri genellikle şiddetli tekrarlanan baş ağrısı ile bazen de mide bulantısı veya kusma olarak ortaya çıkan Migren, yaşayan kişilerin de çok iyi bildiği gibi insan hayatını oldukça kötü düzeyde etkiliyor. Bu kötü hastalığın tedavisi için geliştirilen Cefaly, kafaya takılarak çalışma gösteriyor ve artık FDA onayı da bulunuyor.

Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) onayını alarak ticari kullanıma hazır hale gelen Cefaly, band şeklinde gözlerin hemen üstüne denk gelecek şekilde takılıyor ve Migren tedavisi için kullanılan ilaçlar olmadan ağrının azaltılması noktasında görev yapıyor. Gücünü dahili bataryasından alan ürün, orta kısmında yer alan yapışkan elektrotla, migren ağrısı ile ilişkili olduğu bilinen trigeminal sinir dallarını uyarmak için deriye ve temel vücut dokularına bir elektrik akımı uyguluyor ve böylece de ağrılar ciddi oranlarda azaltılabiliyor.

Sadece reçete ile günde maksimum 20 dakika kullanılabileceği söylenen Cefaly, 350$ fiyat etiketine sahip.





http://www.slashgear.com/cefaly-headband-gets-fda-approval-for-migraine-treatment-12320359/