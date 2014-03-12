Migren tedavisi için hazırlanan giyilebilir cihaz Cefaly, FDA onayından geçti

Haber Editörü
Belirtileri genellikle şiddetli tekrarlanan baş ağrısı ile bazen de mide bulantısı veya kusma olarak ortaya çıkan Migren, yaşayan kişilerin de çok iyi bildiği gibi insan hayatını oldukça kötü düzeyde etkiliyor. Bu kötü hastalığın tedavisi için geliştirilen Cefaly, kafaya takılarak çalışma gösteriyor ve artık FDA onayı da bulunuyor.
Amerika Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) onayını alarak ticari kullanıma hazır hale gelen Cefaly, band şeklinde gözlerin hemen üstüne denk gelecek şekilde takılıyor ve Migren tedavisi için kullanılan ilaçlar olmadan ağrının azaltılması noktasında görev yapıyor. Gücünü dahili bataryasından alan ürün, orta kısmında yer alan yapışkan elektrotla, migren ağrısı ile ilişkili olduğu bilinen trigeminal sinir dallarını uyarmak için deriye ve temel vücut dokularına bir elektrik akımı uyguluyor ve böylece de ağrılar ciddi oranlarda azaltılabiliyor.
Sadece reçete ile günde maksimum 20 dakika kullanılabileceği söylenen Cefaly, 350$ fiyat etiketine sahip.
)
http://www.slashgear.com/cefaly-headband-gets-fda-approval-for-migraine-treatment-12320359/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada bu cihaz koruyucu tedavi olarak da kullanilabiliyor. Yani agri gelmeden agrinin gelmesini de onleyebiliyor. Acaba koruyucu tedavide ne kadar basarili? Ne kadar onleyebiliyor bunu merak ediyorum. İlaclarda plesabo kullanilarak klinik calismalarla ilacin etkisini kanitlayabiliyorsunuz fakat konu cihaz olunca haliyle o mumkun olmuyor. Belki bu ilacin taklidini yaparak da deney yapilabilir aslinda.
Migren koruyucu tedavisinde FDA onayli olmayan bir cok ilac var bu arada. SSRI, SNRI antidepresanlar gibi. B2 vitamini ve magnezyumun migrene olan etkisi de arastiriliyor.
Kronik migren hastasi olarak (ayda 15 den fazla migreniniz tufuyorsa kronik deniliyor) bir cok ilac denedim. Betablockerlardan propranolol, antidepresanlardan amitriptilin, duluoxetine, essitolopram. Kalsiyum kanal blokerlardan verapamil gibi. Maalesef hic birinden olumlu sonuc alamadim. Sadece antiepileptik ilaclardan topiramat yani topamax ve volprik asit kaldi. Onlarin da yan etkilerinden korkuyorum. Onu da umarim denemek zorunda kalmadan kronik migrenimi normal migrene cevirebilirim.
Umarim su migrene kalici tedavi bulunur da benim gibi migren hastalarinin hayat kalitesi yukselir. Baska bir sey istemiyorum. Her gün baş ağrısı ile yaşamak gerçekten çok kötü bir şey.