Millennial: iPad reklam gösterimleri yüzde 456 arttı, iOS cihazları yüzde 60'lık paya sahip

Hayatımıza her geçen gün daha çok girmeye başlayan mobil cihazlarda reklamcılık sektörü de önemli bir artış yakalamaya başladı. Bir süre önce önemseyen mobil reklamcılık artık büyük gelir kaynaklarından birisi haline geldi.





Mobil platformlarda dünyanın en büyük reklamcılık ağlarından birisini işleten Millennial Media 2011 3. çeyreğe ait reklam istatistiklerini yayınladı.





Son çeyrekte Android işletim sistemi mobil reklam ağını domine etmeye devam etti. Bağlı Cihaz ve Akıllı Telefon işletim sistemleri kategorisindeki reklam gösterimi oranlarında yüzde 56'lık paya sahipken hemen arkasından yüzde 23 pay ile iOS platformu geliyor.





Bağlı Cihaz işletim sistemleri kategorisinde ise iOS yüzde 60'lık reklam gösterimi ile lider durumda. Özellikle iPad üzerindeki reklam gösterimleri yıl bazında son çeyrek itibariyle yüzde 456 artış gösterdi. iPod touch ise yüzde 30 civarında seyrediyor. Toplam iOS gösterimlerinde iPhone yüzde 54, iPad ve iPod touch yüzde 46 paya sahip.





Akıllı Telefon-Cep Telefonu-Bağlı Cihaz kategorisinde 3. çeyrek reklam gösterimlerinde yüzde 72 ile akıllı telefonlar lider durumda. Akıllı telefonlar çeyrek bazında yüzde 7, yıl bazında yüzde 37 büyüme kaydetti.





İnternet servis sağlayıcılar kategorisinde ise WiFi bağlantılı cihazlar toplam gösterimlerin yüzde 32'sine sahip. Akıllı telefonlar bu oranda yüzde 59 paya sahipken yıl bazında büyüme yüzde 23 olarak yakalanmış. Verizon data paketleriyle internete bağlanan cihazlar toplam gösterimlerin yüzde 18'ine, Sprint data paketleriyle internete bağlanan cihazlar yüzde 14'üne, Vodafone, Orange, Bell, TIM gibi operatörlerin oluşturduğu grup da yüzde 7 gösterim oranına sahip.





Cihaz üreticileri kategorisinde ise en iyi 15 üretici listesindeki reklam gösterimlerinin yüzde 23'ü zirvedeki Apple'a ait. Ardından Samsung ve HTC geliyor. En iyi 20 telefon listesinde ise yine liderlik yüzde 12 ile iPhone modellerine ait. Bu listedeki 15 adet cihazda Android işletim sistemi yüklü. 4 cihazda BlackBerry OS bulunuyor.





Uygulama kategorisinde ise Android uygulamaları reklam gösterimlerinde yüzde 49 ile lider. iOS yüzde 41, BlackBerry yüzde 8'lik orana sahip. Uygulama çeşitleri sıralamasında ise birinci oyunlar, ikinci eğlence, üçüncü mobil sosyal ağ araçları olarak sıralanıyor.

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