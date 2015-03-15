Mimarlar Londra'da gölge yapmayan gökdelenler için çalışıyor

Önümüzdeki bir kaç yıl içinde Londra silüetine yaklaşık 250 gökdelen ekleneceği konuşulurken yerel bir tasarım firması şehrin gölgeler altında kalmasını engellemek için çalışmalara başladı. Çalışma birbiri arkasına sıralanan gökdelenlerin gölgelerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Güneş ışığının çarpacağı alanın kavisli bir yapı ile ışığı gölge olan bir alana planlanırken yüzeyinde ayna benzeri dev camlar bulunan gökdelenler için kullanılabilir bir tasarım olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca kavisli yapının gün boyunca hareket eden gün ışığın farklı açılarla yansıtarak gölgedeki alanı takip etmesi ve ışığı sürekli bu noktaya yönlendirmesi amaçlanıyor.

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Tasarım şirketin Rhinoceros programı ile tasarladıkları binalarda gölgeleri %60 oranında azaltmayı başarabildiği belirtiliyor. Ancak bu güneş ışığını kaybetmemek için yapılan ilk mimari çalışma değil. Daha önce Norveç'de dağın engellediği güneş ışıklarını şehre sızdırmak için ve New York'da gökdelenlerin Central Park'a yaptıkları gölgeyi azaltmak için bazı tasarımlar kullanmıştı.