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Mimarlar Londra'da gölge yapmayan gökdelenler için çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Mimarlar Londra'da gölge yapmayan gökdelenler için çalışıyor
Önümüzdeki bir kaç yıl içinde Londra silüetine yaklaşık 250 gökdelen ekleneceği konuşulurken yerel bir tasarım firması şehrin gölgeler altında kalmasını engellemek için çalışmalara başladı. Çalışma birbiri arkasına sıralanan gökdelenlerin gölgelerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Güneş ışığının çarpacağı alanın kavisli bir yapı ile ışığı gölge olan bir alana planlanırken yüzeyinde ayna benzeri dev camlar bulunan gökdelenler için kullanılabilir bir tasarım olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca kavisli yapının gün boyunca hareket eden gün ışığın farklı açılarla yansıtarak gölgedeki alanı takip etmesi ve ışığı sürekli bu noktaya yönlendirmesi amaçlanıyor.
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Tasarım şirketin Rhinoceros programı ile tasarladıkları binalarda gölgeleri %60 oranında azaltmayı başarabildiği belirtiliyor. Ancak bu güneş ışığını kaybetmemek için yapılan ilk mimari çalışma değil. Daha önce Norveç'de dağın engellediği güneş ışıklarını şehre sızdırmak için ve New York'da gökdelenlerin Central Park'a yaptıkları gölgeyi azaltmak için bazı tasarımlar kullanmıştı.
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asderty 4 yıl en beğenilen saruman_me
saruman_me
şanslısınız ingilizler bu tür şeylere karışan yok sizde burda olsa kemalist ler ooooo yıkardı ortalığı ..

Neyseki londra belediyesi akpli de bunu düşünüyolar demi?
saruman_meşanslısınız ingilizler bu tür şeylere karışan yok sizde burda olsa kemalist ler ooooo yıkardı ortalığı ..Neyseki lon...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Guaire 4 yıl saruman_me
Haklısın kardeş. İngilizler gerçekten şanslı.

Yoksa 5 katlı muhitin ortasına 49 katlı 4 blok gökdelen dikerdi bu Kemalistler. (bkz. Taşyapı Four Winds)

Ya da tarihi camilerimizin silüetini bozacak 37 katlı gökdelen dikerdi din düşmanları. (bkz. Zeytinburnu 16/9)

Ya da zaten berbat olan trafiğin içine iyice edecek yapılaşmaya izin verirlerdi. (bkz. Zorlu AVM, bkz. Sapphire vs.)

İngilizler çok şanslı, yoksa Kemalistler gibi hiçbir mimari kaygı gütmeden salt rant adına izinler verilirdi. (bkz. ayakkabı kutusu)
Haklısın kardeş. İngilizler gerçekten şanslı.Yoksa 5 katlı muhitin ortasına 49 katlı 4 blok gökdelen dikerdi bu Kemalistler. (bkz. Taşyapı Four Winds...
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korayus 4 yıl
Londrada daha önce güneş ışığını yansıtarak park halindeki arabaların erimesine neden olan gökdelen hikayesine benzemesin sonra :) bbc.com/...
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CoreXXX 4 yıl
ülkemizin kıymetini bilin adamlar güneşsizlikden neler yapıyor biz gölgeye kaçıyoruz. ışıl ışıl bi ülkemiz var ah bide kafa yapısı ışıldasa
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asaltek 4 yıl
arka sokaktakinin canı çıksın :)
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fthkn 4 yıl
Hepimizin aklına az çok olan şeyi adamlar tasarlayarak yaşam alanlarını öz iradeleri ile biçimlendiriyorlar. biz de şansına karşı apartmandan yansıyan sabah güneşi odamıza girdiğinde çocuksu bir sevinçle avunmaya devam edelim. güneş alan almayan ev tanımı bizim gibi kafasız toplumlarda geçerli bir sıkıntıdır.
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a_y_k_u_t 4 yıl
Gölgelere binadan ışık yansıtarak yoketmek he güzel fikirmiş :)
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mr.babacan 4 yıl
Bu tarzda haberleri donanımhaberde görmek çok güzel.
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saruman_me 4 yıl
şanslısınız ingilizler bu tür şeylere karışan yok sizde burda olsa kemalist ler ooooo yıkardı ortalığı ..
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asderty 4 yıl saruman_me
saruman_me
şanslısınız ingilizler bu tür şeylere karışan yok sizde burda olsa kemalist ler ooooo yıkardı ortalığı ..

Neyseki londra belediyesi akpli de bunu düşünüyolar demi?
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recebim59 4 yıl saruman_me
saruman_me
şanslısınız ingilizler bu tür şeylere karışan yok sizde burda olsa kemalist ler ooooo yıkardı ortalığı ..

Asıl herşeye karışan bir muktedirleri yok diye şanslılar.
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Guaire 4 yıl saruman_me
Haklısın kardeş. İngilizler gerçekten şanslı.

Yoksa 5 katlı muhitin ortasına 49 katlı 4 blok gökdelen dikerdi bu Kemalistler. (bkz. Taşyapı Four Winds)

Ya da tarihi camilerimizin silüetini bozacak 37 katlı gökdelen dikerdi din düşmanları. (bkz. Zeytinburnu 16/9)

Ya da zaten berbat olan trafiğin içine iyice edecek yapılaşmaya izin verirlerdi. (bkz. Zorlu AVM, bkz. Sapphire vs.)

İngilizler çok şanslı, yoksa Kemalistler gibi hiçbir mimari kaygı gütmeden salt rant adına izinler verilirdi. (bkz. ayakkabı kutusu)
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korayus 4 yıl
Londrada daha önce güneş ışığını yansıtarak park halindeki arabaların erimesine neden olan gökdelen hikayesine benzemesin sonra :) bbc.com/...
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einhander 4 yıl korayus
bu sefer ınsan erıtmeyı dusunuyorlar :)
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Guest-FA9189F46 4 yıl
İyi fikir
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