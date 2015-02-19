Mitsubishi'den hava temizleyebilen elektrikli süpürge





Günümüzde elektrikli süpürgelerin en önemli dezavantajlarından birisi dışarıya püskürtülen havadaki alerjen veya temiz olmayan birikintiler olması. Pek çok üretici HEPA gibi filtrelerle bu sorunu çözmeye çalışırken Mitsubishi farklı bir açıdan yaklaşmış.

iNSTICK HC-VXE20P adlı kablosuz elektrikli süpürge, etrafı süpürmesinin yanısıra HEPA filtresi ile havayı da temizleyebiliyor. Standına yerleştirdiğiniz zaman temizleyiciyi açarak odanıza ferah bir ortam bırakabiliyorsunuz. Bir saat içerisinde ortalama büyüklükteki bir odayı temizleyebiliyor. Sürekli şarjda olduğu için de kesinti yaşanmıyor.

Süpürgeyi standdan ayırdığınızda ise yaklaşık olarak 20 dakika temizleme işini yapıyor. Eğer süpürgeyi çalıştırırsanız bu süre 10 dakikaya iniyor. Yani hem yer temizliği hem de hava temizliği yapabiliyorsunuz. Ürün yaklaşık olarak 630$ fiyat etiketine sahip.





http://gizmodo.com/when-youre-not-cleaning-this-self-standing-vac-is-also-1685022417