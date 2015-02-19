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Mitsubishi'den hava temizleyebilen elektrikli süpürge

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Mitsubishi'den hava temizleyebilen elektrikli süpürge

Günümüzde elektrikli süpürgelerin en önemli dezavantajlarından birisi dışarıya püskürtülen havadaki alerjen veya temiz olmayan birikintiler olması. Pek çok üretici HEPA gibi filtrelerle bu sorunu çözmeye çalışırken Mitsubishi farklı bir açıdan yaklaşmış.
iNSTICK HC-VXE20P adlı kablosuz elektrikli süpürge, etrafı süpürmesinin yanısıra HEPA filtresi ile havayı da temizleyebiliyor. Standına yerleştirdiğiniz zaman temizleyiciyi açarak odanıza ferah bir ortam bırakabiliyorsunuz. Bir saat içerisinde ortalama büyüklükteki bir odayı temizleyebiliyor. Sürekli şarjda olduğu için de kesinti yaşanmıyor.
Süpürgeyi standdan ayırdığınızda ise yaklaşık olarak 20 dakika temizleme işini yapıyor. Eğer süpürgeyi çalıştırırsanız bu süre 10 dakikaya iniyor. Yani hem yer temizliği hem de hava temizliği yapabiliyorsunuz. Ürün yaklaşık olarak 630$ fiyat etiketine sahip.


http://gizmodo.com/when-youre-not-cleaning-this-self-standing-vac-is-also-1685022417 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TEKİN 1881 4 yıl
Eğer patentlememişlerse diğer firmalar da bu özelliği koyar. Bir kaç yıla kadar yaygınlaşır,fiyatı ucuzlar.
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doctor_bey 4 yıl
Fiyat bencede pahalı ancak parası olanların kaçırmaması gerek bence, cihaz on numara duruyor; ayrıca sağlık bakımından da yardımcı olacak, buna para verilir işte
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St Batuhan 4 yıl
Fiyatı gerçekten çok pahalı, oysaki özelliği güzel. Keşke o kadar yerine en azından bi yarı fiyatına olabilseydi, neyse belki gelecekte Samsung ve LG akıllı süpürgelerinin yanına böyle özellik koyarak sektöre bir tatlılık getirir ve uygun fiyat da sunarlar?
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kadirirdem 4 yıl
iyiymiş ama bu fiyat türkiyede 1700-2000 arası olur yani oldukça pahalı
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