Saç düzleştirici önerisi için en iyi saç düzleştiriciler & şekillendiriciler (2023)

- En iyi saç düzleştiriciler ve şekillendiriciler 👍🏻
- 1️⃣ Remington S5505 Pro-Ceramic Ultra Saç Düzleştirici
- 2️⃣ Philips BHH880/00 StyleCare Essential Düzleştirme Fırçası
- 3️⃣ Arzum AR5035 Mona Sense Saç Düzleştiricisi
- 4️⃣ Remington S8540 Keratin Korumalı Saç Düzleştirici
- 5️⃣ Grundig HS-5330 İyonik Fonksiyonlu Saç Düzleştirici
- 6️⃣ Trina TRNSACDZ0060 Profesyonel Saç Düzleştirici
- 7️⃣ Babyliss As136E Air Styler 1000 İyonlu Saç Düzleştirici
- 8️⃣ Philips 7000 Series BHS732/00 Saç Şekillendirici
- 9️⃣ Braun Satin Hair 7 Iontech ST710 Saç Şekillendirici
- 🔟 Rowenta CF4512 3'ü 1 Arada Saç Şekillendirici
- Yorumlar
Eski saç düzleştirici modelleri saça zarar verebiliyordu. Saç düzleştirme işlemi, yanan, dolanmış saç telleri ve hatta kızaran kulaklarla sonuçlanıyordu. Ancak günümüzün markaları akıllı teknoloji ve yüksek kaliteli plakalar gibi yenilikçi özellikleri kullanan göz kamaştırıcı seçenekler sunuyor. Kuaföre gitmeden, sadece birkaç dakika içinde şık görünüm elde ediyorsunuz. Ancak sorun şu ki, saç şekillendirme de yapabilen düzleştiriciler arasından seçim yapmak çok zor. Saç düzleştirici seramik mi titanyum mu iyi? Veya saça zarar vermeyen düzleştirici hangisi? gibi kafanızda çok fazla soru işareti olabilir. İşte 2023’ün en iyi saç düzleştirici önerileri:
|Marka-model 💇♀️
|Fiyat 🏷️
|Remington S5505 Pro-Ceramic Ultra
|1.099 TL
|Philips BHH880/00 StyleCare Essential
|939 TL
|Arzum AR5035 Mona Sense
|789 TL
|Remington S8540 Keratin Protect
|1.495 TL
|Grundig HS-5330
|549 TL
|Trina TRNSACDZ0060
|649 TL
|Babyliss As136E Air Styler 1000
|1809 TL
|Philips 7000 Series Düzleştirici BHS732/00
|1.790 TL
|Braun Satin Hair 7 Iontech ST710
|3.099 TL
|Arzum AR5036 Superstar
|429 TL
|Rowenta CF4512
|3.371 TL
Saç düzleştirici ve şekillendirici yorumları dikkate alındığında; en iyi saç düzleştirici markaları sıralamasında Remington, Philips ve Arzum bulunuyor. 2023'te satın alınabilecek saç düzleştirici tavsiyesi olarak da Remington S5505 Pro-Ceramic Ultra, Philips 7000 Series BHS732/00, Arzum AR5035 modelleri; saça zarar vermeyen saç şekillendirici olmalarıyla öneriliyor.
1️⃣ Remington S5505 Pro-Ceramic Ultra Saç Düzleştirici
- Gelişmiş seramik ultra kaplama
- 150 - 230 derece dijital sıcaklık göstergesi
- Sıcaklık sabitleme ve artırma
- 15 saniyede hızlı ısınma süresi
- 110mm uzunluğunda ince plakalar
- Şekillendirme sırasında saça eşit basınç uygulayan esnek plakalar
- 60 dk. sonra otomatik kapanma
- Döner kablo
Remington S5505 Pro-Ceramic Ultra Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün muhteşem. Bu kadar iyi ve çabuk saçı düzleştireceğini düşünmemiştim. Saçlarım fönlü gibi yumuşacık oldu.
✍🏻 Saçlarım kalın telli, garip dalgalı (hatta kıvırcık) ve boyalı. Birçok marka denedim ve bu harika. Saçları yapıştırmıyor ve kabartmıyor. Çok hızlı ısınıyor; 200 derecede 20 dakikada uzun, kabarık, kalın telli, dalgalı (hatta kıvırcık diyebiliriz) saçlar yaptım. Farklı markalarda bu süre daha uzun; 45 dakikada oluyordu. İnce olmasi çok güzel, saç diplerine çok iyi giriyor. Kaçırılmayacak ürün.
2️⃣ Philips BHH880/00 StyleCare Essential Düzleştirme Fırçası
- Turmalin seramik kaplama
- ThermoProtect teknolojisi
- 170 - 200 derece sıcaklık ayarı
- Üçlü fırça ucu tasarımı
- Tek seferde düzleştirme için palet şekilli fırça tasarımı
- 50 saniyede kullanıma hazır (LED ışığı)
- 1.8 metre uzunluğunda dönebilen kablo
- 60 dakika sonra otomatik kapanma
Philips BHH880/00 StyleCare Essential Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Kesinlikle çok memnun kaldım. Çalışan ve çocuklu biri olarak, vaktimi daha az harcayacak teknolojileri seviyorum. Saçlarım zahmetsiz bir şekilde 5 dk.'da kuaförden çıkmış gibi oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum.
✍🏻 Mükemmel bir ürün. Sonucu 5 dakikadan da az sürede aldım. Hızlı ısınma, mükemmel sonuç. Böyle olacağını tahmin etmemiştim. 5 değil 20 yıldız hak eder😻🥰
3️⃣ Arzum AR5035 Mona Sense Saç Düzleştiricisi
- Keratin ve argan katkılı seramik plakalar
- Kısa sürede şekillendirme için ekstra geniş plakalar
- 100 - 230 derece sıcaklık ayarı
- Kullanıma hazır olup olmadığını görmek için LED ekran
- 60 dakika sonra otomatik kapanma
Arzum AR5035 Mona Sense Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tek kelime ile muhteşem. Yıkandıktan sonra saçlarım çok kabarır ama bu düzleştirici ile 5 dk.'da saçlarım harika oldu. Almak isterseniz düşünmenize gerek yok.
✍🏻 Denemeden yazmak istemedim. Ürün şahane bayıldım. Saçlarımı çok kısa sürede düzleştirdim. Genelde saçlarıma ikinci katı çekerdim ama bu tek seferde düzeltti. 4 yıl garantisi var. Umarım uzun yıllar kullanırım.
4️⃣ Remington S8540 Keratin Korumalı Saç Düzleştirici
- Keratin ve badem yağı ile zenginleştirilen seramik plakalar
- Dijital ısı göstergesi
- 150 - 230 derece sıcaklık ayarı
- Sağlıklı düzleştirme için Pro+ ayarı
- 15 saniyede hızlı ısınma
- Gövdeden ayrı plakalarla saça eşit basınç
- Turbo ve ısı kilit fonksiyonu
- 60 dakika sonra otomatik kapanma
- Saklama için plaka kilidi
- 1.8 metre uzunluğunda kıvrımlı kablo
Remington S8540 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Üründen çok memnun kaldım. Saça bakım yaparak düzleştiriyor ve saçı parlak gösteriyor. Doğuştan kıvırcık saçlıyım ve ilk defa bir düzleştirici, saçlarımı kırmadan ve güzel şekilde dümdüz yaptı. 190 derece ayarıyla harika sonuç aldım.
✍🏻 Ben şimdiye kadar düzleştirici kullanmamışım, bunu anladım. Remington farkı işte. Benim saçlarım çok kıvırcık, mat ve cansız ama çok güzel parlattı. 190 dercede denedim, tek seferde düzleştirdi ama jilet gibi dümdüz olması için iki kere geçtim. Kablo uzunluğu da yeterli.
5️⃣ Grundig HS-5330 İyonik Fonksiyonlu Saç Düzleştirici
- Kilitleme fonksiyonu
- Seramik kaplı hareketli plakalar
- Keratin kaplama plakalar
- 30 saniyede hızlı ısınma
- LCD ekran
- 2 sıcaklık seviyesi ve sıcaklık ayarı kilidi
- Otomatik kapanma
Grundig HS-5330 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün açılır açılmaz ısınıyor. Açılış derecesi 135 derece; isterseniz yükseltebiliyorsunuz. Ben 150 derecede denedim, 10 dk.'da gayet güzel düzleştirdi. Isı ayarı için artı eksi tuşuna uzun basmanız lazım, kısa süreli basışla değişmiyor. Kablosu yeterince uzun ve kablo bağlantı yeri 360 derece dönüyor. Bu, kablonun kıvrılmaması için çok iyi ben beğendim. Diğer markalara dünya para vereceğinize aynı performanstaki bu ürünü alabilirsiniz.
✍🏻 Çabuk ısınıyor ve çok iyi düzleştiriyor. Elektriklenen saçın üzerinden geçildiğinde direkt elektriklenmeyi alıyor. Fiyat performans çok iyi.
6️⃣ Trina TRNSACDZ0060 Profesyonel Saç Düzleştirici
- Saçtan pürüzsüzce kayar ve yumuşak sonuçlar verir.
- LED göstergesinden ısı kontrolü
- Brezilya fönü sonrası ve keratin yükleme işleminde kullanıma uygun
- Isı ayar düğmeleriyle kolay ısı ayarı
- 360 derece dönebilen 3 metre kablo
- 230 derece ısı
Trina TrnSaçdz0060 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Arkadaşımda deneyip aldım. Kablosu uzun, güzel düzleştiriyor. Bu fiyata başka markalarda düzleştirici kalmadı, değerlendirin.
✍🏻 Ay varya daha güzel bir düzleştirme olamaz. Saçım çok kıvırcık, kullanırken argan yağımı sürdüm, fön fırçasııyla taradım, üstünden düzleştirici ile geçtim, mükemmel oldu.
7️⃣ Babyliss As136E Air Styler 1000 İyonlu Saç Düzleştirici
- 38 mm hacim veren fırça başlık
- Saç köklerine kadar hacim ve dolgunluk kazandıran yumuşak kıllı 20mm fırça
- Saça dolgunluk ve şekil veren 50 mm termal fırça
- Düzleştirme ve parlaklık sağlayan palet fırça
- Pürüzsüzleştirici başlık
- Ön kurutmalı yoğunlaştırıcı başlık
- Bukle için konik kıvırma başlığı
- Elektriklenme ve kabarmayı önleyen iyon teknolojisi
Babyliss As136E Air Styler 1000 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Süper bir ürün. 9 yaşında kızım bile saçını fönledi, çok hoşuna gitti. Babyliss'in 26 yıl önce saç kurutma makinesini almıştım hâlâ kullanıyorum. Kaliteli bir marka. Görünce tereddüt etmeden aldım, tavsiye ederim. El yanmasın diye eldiven olması ince düşünce, ısıdan koruyor.
✍🏻 Kendime yaptığım en büyük iyilik. Ürünü 3 aydır kullanıyorum, hayatımı kolaylaştırdı ve kesinlikle saçlarıma zarar vermiyor. İnce telli ve seyrek saçlıyım. Fön konusunda da gayet başarılı. Maşa kullanan bir insan olmadığım için maşa başlığı hakkında yorum yapamayacağım. Geriye kalan herşey tek kelime ile mükemmel 😍
8️⃣ Philips 7000 Series BHS732/00 Saç Şekillendirici
- Daha az ısı hasarı için ThermoShield teknolojisi
- Saçın pürüzsüz olması ve kolay şekil alması için UV koruması
- Hassas şekillendirme için pürüzsüz hareketli plakalar
- Parlak, elektriklenmeyen saçlar için iyonik bakım
- İpeksi saçlar için argan yağı katkılı seramik plakalar
- Çeşitli stiller için düzleştirme veya kıvırma
- 120 - 230 derece sıcaklık
- Hızlı ve kolay düzleştirme için 105mm uzunluğunda plakalar
- Sıcaklık ekranı
- Hızlı sıcaklık ayarı için stil düğmesi
- Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç
- 30 saniyede kullanım hazır
Philips 7000 Series BHS732/00 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Belki 15 yıldır Remington kullanan biriyim ancak ne yazık ki düzleştiricim bozulunca yeni marka denemek istedim. 180 derecede ısınmayla bile saçlarımı pürüzsüz yaptı, çok beğendim. 😊 Plaklarının oynar olması da saçlarınızı arada çekiştirmesine engel oluyor ki kullananlar o yolunma hissini bilir, bu üründe böyle bi' sıkıntı yaşamadım. Ürünün ısı ayar düğmeleri de içerisinde. Bu sayede kullanırken farkında olmadan kapatmanıza engel oluyor ☺️ Ayrıca muhteşem dalgalar da yapabiliyorsunuz.
✍🏻 Philips marka bir saç düzleştiriciyi 10 yıla yakın kullanmıştım. Artık emekliye ayrılmak istediği için arada daha uygun fiyatlı iki alternatif denedim. Ama bir ay dayanamadım, yine Philips'e döndüm. Ürün, taşıma kılıfıyla birlikte geliyor, sorunsuz teslim edildi. Çalışırken bir ses çıkardığı doğru ama rahatsız edici boyutta değil. Performansından memnunum.
9️⃣ Braun Satin Hair 7 Iontech ST710 Saç Şekillendirici
- Harika şekillendirme sonucu için hassas sıcaklık kontrolü
- Daha güvenli tutuş ve kolay şekillendirme için soğuk uç
- Dayanıklı %100 seramik plakalar
- Saçta gerginliği ve stresi en aza indirerek hasarı önleyen kayar plak
Braun Satin Hair 7 Iontech ST710 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 10-12 yıldır bu düzleştiriciyi kullanıyorum. Üçüncü kez alıyorum, çok memnunum. Arada farklı düzleştiricileri de denedim ve diğerleri kullanırken saçıma çok zarar verdi. Bu düzleştirici hem saçlarıma zarar vermiyor hem de Iontec olduğu için elektriklenme yapmıyor. Saçlarım ışıl ışıl duruyor. Fiyatı biraz tuzlu ama kesinlike tavsiye ediyorum.
✍🏻 Tereddütsüz alınacak bir düzleştirici. İyon etkisiyle elektriklenmeyi de önlüyor.
🔟 Rowenta CF4512 3'ü 1 Arada Saç Şekillendirici
- Düz saç, bukle ve tost dalgası yaratma
- Son moda tost dalgaları için 3D plakalar
- Verimli düzleştirme için 2 entegre tarak
- Etkileyici dalgalar için geniş çaplı maşa
- Elektriklenmeyi önleyen iyon jeneratörü
- 170 - 200 derece sıcaklık ayarı
- Kaliteli seramik kaplama
- Dahili kilit mekanizması
- Isınmayan uç ile ekstra güvenlik
Rowenta CF4512 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Maşa ve düzleştirmeyi kullandım, gayet iyi. Saçlarım baya kalın, 10 dk.'da saçlarımı düzleştirdim.
✍🏻 Tek bir cihazla istediğiniz her sonucu elde edebilirsiniz, harika bir ürün. Hem maşa hem düzleştirici hem de tost yapan özelligi ile her yere taşıyabileceğiniz ve yer kaplamayan 3'ü 1 arada müthiş bir ürün.
En İyi Saç Düzleştiriciler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1996Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)