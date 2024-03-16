Anker uyku kalitenizi arttıracak kulaklıklarını duyurdu

Anker Soundcore Sleep A20 özellikleri ve fiyatı
Anker Soundcore Sleep A20 tam kablosuz kulaklık, uyku kalitesi odaklı tasarlandı. Kulaklığın silikon uçları ilk nesle göre gürültüyü 3 kat daha fazla engelliyor. Ayrıca Soundcore uygulamasının geniş ambiyans müzik kütüphanesi de uykuya dalmaya yardımcı oluyor.
10 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık uyku modunda ise 14 saati buluyor. Uygulama uyku düzeninizi takip ederek kaliteyi arttırmak için tavsiyelerde bulunuyor. Karanlıkta kulaklıklarınızı kaybederseniz alarm sesi ile bulmanız kolaylaşıyor.
Anker Soundcore Sleep A20 kitle fonlama platformunda 90$ civarında bağış karşılığı kampanya başlatacak. Yaz aylarında piyasaya çıktığında ise 150$ seviyesinden alıcılarını bekliyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.