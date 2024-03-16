Anker uyku kalitenizi arttıracak kulaklıklarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Pek çok insan için uykuda sessiz bir ortam çok önem taşıyor. Hatta en ufak bir tıkırtı da bile uykusu kaçan çok. Bu bakımdan uyku kalitesini arttıran kulaklıklar yavaş yavaş popüler olmaya başladı. Anker de bu ilgiyi boş geçmiyor.

Anker Soundcore Sleep A20 özellikleri ve fiyatı

Anker Soundcore Sleep A20 tam kablosuz kulaklık, uyku kalitesi odaklı tasarlandı. Kulaklığın silikon uçları ilk nesle göre gürültüyü 3 kat daha fazla engelliyor. Ayrıca Soundcore uygulamasının geniş ambiyans müzik kütüphanesi de uykuya dalmaya yardımcı oluyor.

Anker Solix F2600 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay önce eklendi

10 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık uyku modunda ise 14 saati buluyor. Uygulama uyku düzeninizi takip ederek kaliteyi arttırmak için tavsiyelerde bulunuyor. Karanlıkta kulaklıklarınızı kaybederseniz alarm sesi ile bulmanız kolaylaşıyor.

Anker Soundcore Sleep A20 kitle fonlama platformunda 90$ civarında bağış karşılığı kampanya başlatacak. Yaz aylarında piyasaya çıktığında ise 150$ seviyesinden alıcılarını bekliyor olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Anker Soundcore Sleep A20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı