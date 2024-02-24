ChatGPT destekli akıllı defter satışa çıkıyor

XNote akıllı defter
XNote adıyla destek arayan akıllı defter projesi benzer projelerden biraz farklılaşıyor. Alışık olduğumuz üzere tüm iş akıllı kalemin üzerinde dönüyor. Bununla birlikte defter üzerindeki özel noktalı desen sayesinde kalem pozisyonunu hesap edebiliyor.
Bu sayede yazdığınız her karakter mevcut pozisyonunda ve anında mobil uygulamaya aktarılıyor. ChatGPT entegrasyonu ile yazdığınız komutlar anlık olarak ChatGPT üzerinde hayata geçiriliyor. Randevular oluşturabiliyor hatta aldığınız notlara göre özet veya quiz de hazırlatabiliyorsunuz.
Uygulama notları kategorize edebiliyor. Bir defter bittiğinde uygulama bunu arşivliyor ve yeni deftere geçebiliyorsunuz. 53 dilde destek sunan XNote içerisinde mürekkep kartuşları da geliyor. Yarım milyon dolar bağış toplayan akıllı defter 250$ fiyat etiketi ile Nisan ayında satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.