ChatGPT destekli akıllı defter satışa çıkıyor

Sektörleri peşinden sürükleyen yapay zekâ trendi hayatın her alanında kendisine yer bulmaya başladı. Ön plana çıkmak isteyen yeni projeler de illaki ChatGPT özelinde bir yapay zekâ asistanını ürünlerine dahil ediyor.

XNote akıllı defter

XNote adıyla destek arayan akıllı defter projesi benzer projelerden biraz farklılaşıyor. Alışık olduğumuz üzere tüm iş akıllı kalemin üzerinde dönüyor. Bununla birlikte defter üzerindeki özel noktalı desen sayesinde kalem pozisyonunu hesap edebiliyor.

X1 robot yatak süpürgesi tanıtıldı 13 sa. önce eklendi

Bu sayede yazdığınız her karakter mevcut pozisyonunda ve anında mobil uygulamaya aktarılıyor. ChatGPT entegrasyonu ile yazdığınız komutlar anlık olarak ChatGPT üzerinde hayata geçiriliyor. Randevular oluşturabiliyor hatta aldığınız notlara göre özet veya quiz de hazırlatabiliyorsunuz.

Uygulama notları kategorize edebiliyor. Bir defter bittiğinde uygulama bunu arşivliyor ve yeni deftere geçebiliyorsunuz. 53 dilde destek sunan XNote içerisinde mürekkep kartuşları da geliyor. Yarım milyon dolar bağış toplayan akıllı defter 250$ fiyat etiketi ile Nisan ayında satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

XNote akıllı defter ile tanışın