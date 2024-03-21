ChatGPT ile yüz yüze sohbet edin: AI Holobox

ChatGPT ile başlayan yapay zekâ rüzgârı pek çok yeni fikri de beraberinde getiriyor. ChatGPT destekli akıllı saat, akıllı not defteri, sunum araçları gibi projeler sohbet robotu ile sesli olarak iletişimi temel alıyordu. Şimdi ise yüz yüze görüşme mümkün oldu.

AI Holobox projesi

AI Holobox projesi, adından da anlaşılacağı üzere hologramlar oynatabilen bir silindirik akıllı hoparlör. Kullanıcılar oluşturulan bir avatar üzerinden ChatGPT ile sohbet edebiliyor. Böylece yapay zekâ iletişimi bir adım öteye taşınıyor.

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Bir tablet gibi değerlendirebileceğimiz Holobox ile fotoğraf ve videoları 3 boyutlu olarak izlemek mümkün. Uygulaması ise bu konuda geniş bir düzenleme seçeneği sunuyor. 6 inçlik holografik LCD ekran, 4GB LPDDR4 RAM, 32GB eMMC 5.1, Wi-Fi 5 gibi özellikleri olan cihaz kitle fonlama turunu tamamladı ve 299$ olarak Nisan ayında satışa sunulacak.

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