Lezzetli tarifler için en iyi hamur yoğurma makineleri (2023)

- En İyi Hamur Yoğurma Makineleri 🍞
- 1️⃣ Bosch MUM S2VM00
- 2️⃣ Karaca Mastermaid Chef Pro
- 3️⃣ Schafer Prochef XL
- 4️⃣ Sinbo SMX-2763
- 5️⃣ Bosch MUM58720
- 6️⃣ Karaca Mastermaid Chef Stand
- 7️⃣ KitchenAid Classic Stand
- 8️⃣ Karaca Multichef Stand
- 9️⃣ Fakir Retroplex Rouge
- 🔟 Kenwood Prospero KHC29.W0SI
- Hamur yoğurma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Yorumlar
Mutfakta zaman geçirmek, birçok insan için keyifli bir uğraş olsa da hamur yoğurma süreci zahmetli olabiliyor. Geleneksel el yoğurmasının yerini alan bu pratik hamur yoğurma makineleri hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de hem de mükemmel kıvamda hamurların hazırlanmasına yardımcı oluyor. Peki en iyi hamur yoğurma makinesi hangisi? Kullanıcı yorumları ile birlikte derlediğimiz içeriğimizde hamur yoğurma makinesi tavsiyeleri ile aradığınız ürünü bulacaksınız. Hazır mısınız? Öyleyse, hamur yoğurma makinesi rehberimize adım atalım ve mutfağınıza un ve lezzet dolu bir dokunuş katmanın keyfini çıkaralım!
|Marka - Model 🔪
|Fiyat 🏷️
|Bosch MUM S2VM00
|4.599 TL
|Karaca Mastermaid Chef Pro
|3.699 TL
|Schafer Prochef Xl
|5.499 TL
|Sinbo SMX-2763
|2.369 TL
|Bosch MUM58720
|8.760 TL
|Karaca Mastermaid Chef Stand
|4.990 TL
|KitchenAid Classic
|19.999 TL
|Karaca Multichef Stand
|6.099 TL
|Fakir Retroplex Rouge
|5.500 TL
|Kenwood Prospero KHC29.W0SI
|7.797 TL
Hamur yoğurma makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi hamur yoğurma makinesi sıralamasında Bosch, Karaca ve Schafer öne çıkıyor. 2023’te satın alınabilecek en iyi hamur yoğurma makinesi olarak ise Bosch MUM S2VM00, Karaca Mastermaid Chef Pro ve Schafer Prochef XL modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.
1️⃣ Bosch MUM S2VM00
- 900W güçlü motor
- Geniş 3,8L kapasiteli paslanmaz çelik hazne
- 3 boyutlu karıştırma
- 7 hız ayarı
- Otomatik park pozisyonu
Bosch MUM S2VM00 kullanıcı yorumları 💭
👨 Bosch markasına güvenerek aldım. 1.5 su bardağı bulgurdan çiğ köfte yaptım. Zorlandı ve bence güzel yaptı. Birkaç çeşit kurabiye yaptım. Onları da gayet güzel yaptı. Hatta birini iki ölçü yaptım bir tık zorlandı ama gene de yaptı. Çok rahatlık sağlıyor. Çok da şık duruyor.
👩 Öncelikle tasarımı gerçekten çok şık. Tezgâh üzerinde yer kaplamayacak büyüklükte. Yaklaşık bir haftadır kullanıyoruz. Kurabiye, ekmek, pizza, lahmacun ve kek hamuru kısacası kullanabileceğimiz her hamur için deneme yaptık. Hiç sorunsuz bir şekilde çalıştı.
2️⃣ Karaca Mastermaid Chef Pro
- 1500W motor gücü
- Geniş 5L paslanmaz çelik karıştırma haznesi
- 6 kademeli hız ayarı ve ek pulse fonksiyonu
- Çift kollu aparat
- Tek hareketle açılabilen oynar başlık
Karaca Mastermaid Chef Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Çiğköfte yaptım 25 dakikada harika oldu. Poğaça hamurunu 5 dakikada yoğurdu. Pürüzsüz güzel oldu. Kek hamurunda çok güzel kabarttı. Çift kollu olması hamuru sıyırması bakımdan çok iyi kesinlikle isi çok kolaylaştırıyor.
👩 Gelir gelmez deneyimledim içli köfte hamuru, normal ekmek ve pide hamuru ve de kek denedim çok başarılı. Ayrıca tasarımı mest etti beni, bayıldım. Tezgahın üstüne yapışması kaymaması mükemmel.
3️⃣ Schafer Prochef XL
- 1400 W motor gücü
- 6 Kademe hız kontrolü / pulse özelliği
- 5 L Kapasiteli paslanmaz karıştırma haznesi
- Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
- Paslanmaz çırpıcı ve alüminyum alaşım aparatlar
- Metal dişli sistemi
- Yapışkanlı kaymaz ayaklar
Schafer Prochef Xl kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok çok beğendik işimi kolaylaştırdı, kalbura bastı yaptım, köfte yoğurdum, ramazan pidesi yaptım hepsi çok güzel oldu, sesi de o kadar çok değil gayet iyi, sıçratma kapağını takmamıştım ama bir sorun olmadı.
👩 Farklı bir marka birebir aynısı iki katı fiyata satılıyordu onu alacaktım ama arkadaşımın önerisi ile bunu aldım poğaça kek ve çiğ köfte yaptım. Kek hamurunu bununla yapmaya gerek yok bence ama poğaça hamuru çok güzel oldu çiğ köfte efsane güzel yoğurdu bulgur eridi resmen. Biz çok beğendik.
4️⃣ Sinbo SMX-2763
- 5.3 L paslanmaz çelik kase
- Farklı karıştırma işlevleri için anlık karıştırma kontrolü ve 8 hız ayarı
- 1 tel çırpıcı, 1 karıştırma aparatı ve 1 hamur karıştırma kancası
- Sıçrama koruması
- Islak ve kuru malzemeler için idealdir
- Kase ve karışıma daha kolay erişim için menteşeli geriye yatan başlık
- Kaydırmaz ayaklık
- Karıştırma, yoğurma ve çırpma
- 1800 W güç
Sinbo SMX-2763 kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatının çok üstünde bir ürün. Ayakları vakumlu plastik. Gelir gelmez çiğköfte yoğurmayı denedik diğer markaları daha pahalıya almaya gerek yok diye düşünüyorum. Hız kademeleri falan güzel çalışıyor.
👩 Annemde Sinbo vardı o memnundu, bende o yüzden aldım iyi ki de almışım, hanımlar gençken almalı ve evladiyelik kullanmalı. Malzemeleri at karıştırsın yoğursun mis gibi, bayıldım. Krep poğaça yaptım harika oldu sesi çıkıyor evet ama normal, blender kullanırken mikser kullanırken de ses çıkıyor onlar kadar işte.
5️⃣ Bosch MUM58720
- 1000 W güçlü motor
- EasyArm Lift
- Otomatik park pozisyonu
- 7 hız ayarı
- 3 boyutlu karıştırma
- Geniş 3.9L paslanmaz çelik karıştırma haznesi
Bosch MUM58720 kullanıcı yorumları 💭
👨 Alın aldırın, elim ayağım oldu. Sanki mutfakta iki kişi çalışıyoruz. Eğer büyüklüğü sizin için yeterliyse çok memnun kalırsınız. Herkese tavsiye ediyorum. İçli köfte çiğ köfte her türlü hamur aklınıza ne gelirse yapılıyor. Keşke daha evvel alsaymışım.
👩 Blender ve rende aparatları ile geldi. 7 kademeli, altındaki vakumlu lastikleri çok sağlam hiç sarsılmıyor 7. seviyede bile titremeden yerinde sağlam bir şekilde çalışıyor. Tezgah üzerinde çok az yer kaplıyor hacmi geniş ama cihaz çok heybetli hantal durmuyor. Çok şık çok kibar ben çok beğendim. Gelir gelmez kek yaptım şeker ve yumurtayı 3 dk da bembeyaz olana kadar çok güzel cipti.
6️⃣ Karaca Mastermaid Chef Stand
- 1500W motor gücü
- 5 L lik geniş haze
- 6 kademeli hız ayarı ve ek pulse fonksiyonu
- 3 farklı aparatı ile çırpma, yoğurma ve karıştırma
- Hamur kancası ile tam kıvamda yoğun hamuru yoğurma
- Düz karıştırıcı aparatı ile püre, krep gibi karışımları hazırlama
- Steel Flow ile papışmaz ve kolay temizlenebilir aparatlar
- Titreşim önleyici sistem
- Sıçrama önleyici özel kapak
Karaca Mastermaid Chef Stand kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü alana kadar buna ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Birkaç aydır kullanıyorum, kol ve boynumda rahatsızlık olduğu için hamur işi yapamıyordum, bunu aldığımdan beri sürekli hamur işi yapmak istiyorum, makarna bile yaptım. Hamuru çok güzel toparlıyor, poğaça kurabiye makarna mantı pizza gibi hamurlarda, keklerde çok iyi.
👩 Çok araştırdım yorumlara bakarak bu modeli almaya karar verdim. Tamamen f/p ürünü. Şimdiye kadar kek, içli köfte hamuru, mantı ve poğaça denedim. Mantı hamurunda zorlandı sert hamur için biraz yetersiz ama hallediyor.
7️⃣ KitchenAid Classic Stand
- 275W gücünde motor
- 10 hız ayarı
- 4,8 L paslanmaz çelik hazne
- 10'dan fazla aparat
- Sessiz çalışma
KitchenAid Classic kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok araştırmam sonucu bu ürünü almaya karar verdim. Evde kullanacağım için diğer modellere gerek görmedim. Boyut olarak da gayet yeterli. 2 küçük çocuğumuz var 4 kişilik aileyiz. Ilk denememde çiğköfte yaptım beklentimi karşıladı 15 dakika gibi bir süre yetti. Dün akşamda kek denedim yumurta bembeyaz oldu her zaman yaptığım kek sanki daha güzeldi bu defa.
👩 Fiyatı diğer modellere göre biraz yüksek ama KitchenAid kalitesi şaşırtmadı. Pizzadan çiğköfteye kadar her şeyi yaptım. Hepsine harika sonuç verdi. Fiyat sorun değilse sizin için kesinlikle öneririm.
8️⃣ Karaca Multichef Stand
- 1900W gücünde motor
- 5,5 litre paslanmaz çelik kase
- 6 kademeli hız ayarı
- Yörüngesel hareket etme özelliği
- Güvenlik kilidi
- Aşırı yük, motor koruması
- 3 farklı kıyma bıçağı olan kıyma aparatı
- Sıçrama önleyici şeffaf kapak
- Sıvı karışımlar için Balon Çırpıcı
- Orta yoğunlukta hamurlar için Düz Karıştırıcı
- Yoğun hamurlar için Hamur Kancası
- İçli köfte aparatı
- Sucuk-Sosis aparatı
Karaca Multichef Stand kullanıcı yorumları 💭
👨 Tüm aparatları eksiksiz mevcut. İçli köfte, sucuk, kıyma çekme aparatları var. Hemen kek ve çiğköfte yaptık çok güzel ve kısa sürede oldu. Bu süreç boyunca hiç ısınmadı. Herkese tavsiye ediyorum.
👩 Tek kelimeyle bayıldım. Çok şık ve kullanışlı bir ürün. Çiğ köfte ve kek yaptım harika oldu. Performans olarak hamur yoğurması başarılı, çiğ köfteyi yapmakta başarılı buldum. Et çekme ve yumurta çırpması da güzel.
9️⃣ Fakir Retroplex Rouge
- 800 W motor gücü
- 8 farklı hız ayarı
- 5,2 litrelik karıştırma haznesi
- Sıçramayı önleyen şeffaf koruma kapağı
- Çırpma, yoğurma ve karıştırma aparatı
Fakir Retroplex Rouge kullanıcı yorumları 💭
👨 Tüm gövde alüminyum döküm ve ağır. Benzer ürünlerde plastik oluyor ve titreşim oluyor, bu açıdan çok iyi bu. Motor sesi çok rahatsız etmiyor. İşçilik ve malzeme kalitesi iyi seviyede.
👩 Gayet başarılı 2. Ürünü de işyeri için sipariş ettim. İşçilik ve malzeme kalitesi gerçekten iyi. Gayet sessiz. Çeşitli hamurlarda denedim ve harika sonuç aldım.
🔟 Kenwood Prospero KHC29.W0SI
- 1000 Watt güçlü motor
- 4,3 lt geniş hazne
- 3 Farklı hazne aparatı
- ThermoResist cam blender
- Katı meyve sıkacağı
- Narenciye sıkacağı
- Kıyma makinesi aparatı
- Doğrayıcı
- Sıçrama önleyici kapak
- Kademeli hız ayarı ve pulse fonksiyonu
Kenwood Prospero KHC29.W0SI kullanıcı yorumları 💭
👨 Çekirdek aile için haznesi yeterli, şık, kullanışlı bir makine... Çiğ köfteyi harika yoğurdu. Smoothie de harika oldu. Manti hamuru hariç yoğrulacak her şeyde başarılı.
👩 Ürünü aldıktan sonra eşim hemen her şeyde kullanmaya başladı. Gerçekten çok kullanışlı, pratik, hızlı, kaliteli ve başarılı bir ürün. Kenwood yine şaşırtmadı...
Hamur yoğurma makinesi öneri listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu rehberimizde çeşitli hamur yoğurma makinesi tavsiyeleri verdik. Hem uygun fiyatlı hem de en iyi performanslı hamur makinelerinin bulunduğu içeriğimizde Bosch, Karaca ve Schafer gibi markalar öne çıkıyor. En iyi hamur yoğurma makinesi yorumları göz önüne alındığında kullanıcılar Bosch MUM S2VM00, Karaca Mastermaid Chef Pro ve Schafer Prochef Xl modellerini tercih ediyor. Bu ürünlere Black Friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Hamur yoğurma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Kapasite ve boyut
- Güç ve fonksiyonlar
- Malzeme ve dayanıklılık
- Temizlik kolaylığı
- Marka ve kullanıcı yorumları
En İyi Hamur Yoğurma Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 216751Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.