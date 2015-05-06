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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil cihazları mikroskoba çeviren yeni Kickstarter projesi: Dotlens

4 yıl
1,8b
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3
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mobil cihazları mikroskoba çeviren yeni Kickstarter projesi: Dotlens
 
Geçtiğimiz günlerde Ulaş Çırpıcı isimli yerli bir geliştiricinin iPhone'lar için hazırladığı MacroCase isimli mikroskobik görüntüleme kılıfına yer vermiştik. Benzer bir amaç için hazırlanan Dotlens ise, hayata geçebilmek adına Kicsktarter'da destek arıyor ve modül yapısıyla dikkat çekiyor.
MacroCase'dan farklı olarak sadece iPhone modelleri için değil bütün kameralı mobil cihazlar için Jenn Jeang tarafından geliştirilen Dotlens, bünyesinde yer alan özel kaplamasıyla direkt olarak lens üzerine takılıyor ve kişilere 15 kat büyütme ile çevresindeki objeleri inceleme imkanı tanıyor. Çekimlerini 1cm'den yapabilen ürün, özellikle eğitimi amaçlı oldukça basit, etkili ve ucuz bir seçenek oluşturuyor.
Kickstarter'da 3.000$ gibi düşük bir miktar ile yola çıkan Dotlens, yapılacak en az 10$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirisiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2113104075/dotlens-smartphone-microscope?ref=category_newest Yorum Yaz
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vahsisalata 4 yıl en beğenilen
Çok denemek isteyen olursa, milyoncudan 3 TL'ye lazer alıp içindeki merceği kullanabilir.
10-20 fotodan sonra hala bıkmazsanız alırsınız.
Yalnız aklıma bir iki şey takıldı, fotoğrafçı arkadaşlar daha hakimdir konuya;
1-Lensin kenarlarındaki kırılmalar çok fazla,
2-Her telefonun odak uzaklığı farklı olabilir, her telefonda aynı performansı gösteremeyebilir,
3-1 cm'den makro çekiyorsa, o kadar sıkışıklıkta ışık sorun olur mu?
4-1 cm'den makro çekmesi, 1 mm nin bile odak kaybına neden olması anlamına gelir sanki, bu da pot'suz ! olarak, elle çekmeden kaynaklanan odak sorununa neden olur mu?
5-Devamlı parmakla müdahale edildiğinden parmak izi, sanatsal fotoğraf çekilmese de görüntüyü çok mu etkiler?
belki elektronikçilerin işine yarar
Bilenler mümkünse bir aydınlatıversin.:)
Çok denemek isteyen olursa, milyoncudan 3 TL'ye lazer alıp içindeki merceği kullanabilir.10-20 fotodan sonra hala bıkmazsanız alırsınız.Yalnız aklıma b...
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DH Misafiri 4 yıl
1:11 Arkadaş parmak arası terliği çorapla giymeyi başardıysa o taşta çıplak gözle daha fazlasını görebilir :)
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vahsisalata 4 yıl en beğenilen
Çok denemek isteyen olursa, milyoncudan 3 TL'ye lazer alıp içindeki merceği kullanabilir.
10-20 fotodan sonra hala bıkmazsanız alırsınız.
Yalnız aklıma bir iki şey takıldı, fotoğrafçı arkadaşlar daha hakimdir konuya;
1-Lensin kenarlarındaki kırılmalar çok fazla,
2-Her telefonun odak uzaklığı farklı olabilir, her telefonda aynı performansı gösteremeyebilir,
3-1 cm'den makro çekiyorsa, o kadar sıkışıklıkta ışık sorun olur mu?
4-1 cm'den makro çekmesi, 1 mm nin bile odak kaybına neden olması anlamına gelir sanki, bu da pot'suz ! olarak, elle çekmeden kaynaklanan odak sorununa neden olur mu?
5-Devamlı parmakla müdahale edildiğinden parmak izi, sanatsal fotoğraf çekilmese de görüntüyü çok mu etkiler?
belki elektronikçilerin işine yarar
Bilenler mümkünse bir aydınlatıversin.:)
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fatalrhymex 4 yıl
10 dolar cidden çok çok iyi bir fiyat bu alet için, bende bağış yapıp almak istiyorum varsa İstanbul dan aklına yatan toplu sipariş verelim beyler
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