Mobil cihazları mikroskoba çeviren yeni Kickstarter projesi: Dotlens

Geçtiğimiz günlerde Ulaş Çırpıcı isimli yerli bir geliştiricinin iPhone'lar için hazırladığı MacroCase isimli mikroskobik görüntüleme kılıfına yer vermiştik . Benzer bir amaç için hazırlanan Dotlens ise, hayata geçebilmek adına Kicsktarter'da destek arıyor ve modül yapısıyla dikkat çekiyor.

MacroCase'dan farklı olarak sadece iPhone modelleri için değil bütün kameralı mobil cihazlar için Jenn Jeang tarafından geliştirilen Dotlens, bünyesinde yer alan özel kaplamasıyla direkt olarak lens üzerine takılıyor ve kişilere 15 kat büyütme ile çevresindeki objeleri inceleme imkanı tanıyor. Çekimlerini 1cm'den yapabilen ürün, özellikle eğitimi amaçlı oldukça basit, etkili ve ucuz bir seçenek oluşturuyor.

Kickstarter'da 3.000$ gibi düşük bir miktar ile yola çıkan Dotlens, yapılacak en az 10$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirisiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2113104075/dotlens-smartphone-microscope?ref=category_newest