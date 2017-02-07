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Mobil internet kullanımı 2021 senesine kadar 39 kat artacak

Cisco tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2021 senesine kadar mobil internet kullanımı yaklaşık 39 katına çıkacak. Canlı yayınlar, internet trafiğinin büyük bir bölümünü oluşturacak.
2 yıl
1,5b
1
11
Diğer
Emre Karakullukçu
Yazar
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Mobil internet kullanımı 2021 senesine kadar 39 kat artacak
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İnternet erişimini mümkün kılan bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanımı, hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere ulaştı. Bazı ülkeler tarafından insan haklarına dahil edilen internet, her geçen gün daha fazla insanın kullanımına sunuluyor.

Bağlantı/iletişim teknolojileri ve cihazları üreten Cisco, internet kullanımının birkaç sene içerisinde ne boyutlara ulaşabileceğini gösteren bir araştırmasını yayınladı. Araştırmaya göre 2021 senesine kadar mobil internet kullanımı yaklaşık 39 kat artacak. Bu büyük artışla birlikte global mobil veri trafiği 587 exabyte’a ulaşacak.

Aslında bu tahmini büyüme, 2011 ila 2016 senesi arasında yaşanan büyümeden çok daha az. 2016 senesinde mobil veri trafiği, 2011 senesindeki trafiğin 122 katına ulaşmış ve 87 exabyte’a yükselmişti. 87 exabyte, yaklaşık 131 trilyon fotoğrafa veya 13 trilyon YouTube videosuna tekabül ediyor.

Araştırma sonuçlarına göre mobil internet kullanımı Orta Doğu ve Afrika’da 12 kat, Asya’da 7 kat, Latin Amerika ve Avrupa’da 6 kat, Kuzey Amerika’da ise 5 kat artacak. Bu artışın ana kaynağı olan mobil cihazların sayısı 2021 yılına kadar 12 milyara ulaşacak ve mobil veri trafiği, tüm internet trafiğinin yüzde 20’sine tekabül edecek.

Artan veri trafiğinin 2.02 exabyte’ını mobil cihazlardan yapılan canlı yayınlar oluşturacak. Öte yandan Facebook, Twitter, Twitch ve YouTube gibi video paylaşımının yapıldığı internet siteleri mobil veri trafiğinin yalnızca yüzde 5’ini oluşturacak. Tüm bu verilere ek olarak, 2021 senesinde mobil veri trafiğinin yüzde 78’inden videolar sorumlu olacak. 2016 senesinde bu oran sadece yüzde 60’tı.

2021 senesinde mobil bağlantı hızları da büyük oranda artış gösterecek. Yalnızca 4 sene sonra tüm mobil cihazların yüzde 56’sı, 4G veya daha hızlı bir bağlantı türünü kullanacak. 5G kullanımı ise trafiğin yüzde 1.5’ini kapsayacak.


http://www.digitaltrends.com/mobile/mobile-traffic-growth-cisco/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
39 diye kat mı olur? 2 ol, 3 ol, 5 ol. 39 nedir?
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DH Misafiri 2 yıl
İsterse 250 kat artsin ulkemizde internet cok pahali mobil internet ise ates pahasi ve komik 1Gb lik tariflerle hic bir anlam ifade etmiyor.
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mq1n 2 yıl
128kbps ile elim telefonumda bekliyorum
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Ejihov 2 yıl
Bende 4 YOTTABAYT SSD var.
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V4LKyR 2 yıl
1 EXABYTE'lık HARD DİSK alalım
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mladenbmv 2 yıl
bizim ülkemizde ne zaman artıcak kota şu an 3+4 gb bile 30+40 tl bu fiyata 10 gb satsınlar ucuzlasın artık.
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asosyal mühendis 2 yıl mladenbmv
Orijinalden alıntı: mladenbmv

bizim ülkemizde ne zaman artıcak kota şu an 3+4 gb bile 30+40 tl bu fiyata 10 gb satsınlar ucuzlasın artık.

20 GB için 30 TL ödüyorum. Türk Telekom.
Gece ve Gündüz paketleri.
Tek kötü tarafı Akşam 17 ile 23 arasında ve sabah 6 ile 9 arasında internetim yok. Ama internet haricinde paketlerim olduğu için her ay 100 tl yükleyip 4 gb yetiyor o saatlerde.
ama kampanya bitmiş artık bireysel.turktelekom.com.tr/...


ama 20 gb yeterli gece ve gündüz.
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esmerbuyucu 2 yıl
Sabit hat internet kalmayacak normaldir.
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more34 2 yıl
bide 2023'te görün
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bydvd 2 yıl more34
more34

bide 2023'te görün

ne olcak 2023 de uzaylılarmı gelcek... :) :) :) :) :)
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