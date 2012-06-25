Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil oyunculuğun kontrollerini değiştirebilecek bir 'Kickstarter' projesi

6 yıl
7b
1
51
Cep Tel Aksesuarları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Akıllı cihazların hayatımızı girmesiyle birlikte bu cihazlar için geliştirilen aksesuarlar ve kontrolcüler gitgide çeşitlemeye başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Kickstarter' bağış kampanyası ile başlayan 'Ringbow' projesi dokunmatik ekrana sahip cihazlar üzerindeki oyunlarda kontrolü arttırmayı hedefleyen bir elektronik yüzük olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım ve teknolojik yeterlilikleri sağlanan bu kontrolcü yüzlüğün üretim, kalite kontrol ve dağıtım aşamalarını sağlamak için 100 bin dolarlık bir bütçeye ihtiyacı var. Birçok işlevi olan Ringbow, 9 yönlü D-pad kontrolü sağlayarak mobil oyunlarda daha kolay bir oynanış sunuyor, ayrıca buton olarak da kullanılabilen kontrolcü de hassasiyet ayarları da bulunuyor. Android ve iOS işletim sistemlerine entegre olarak çalışabilen 'Ringbow' bluetooth desteği ve ayarlanabilir kordon yapısı sunuyor. Tam şarjda 5 saate yakın pil ömrü sunabilen kontrolcü micro-usb üzerinden şarj ediliyor. 'Ringbow' oyunlar dışındaki uygulamalarda da kullanılabiliyor. Ringbow'un sadece mobil platformla sınırlı kalmadığı, bilgisayar ortamında da kullanılabileceği de belirtiliyor. 

Kısa bir süre içerisinde ihtiyaç duyulan paranın yaklaşık %40’ını toplamayı başaran projeye, minimum 10$’lık bağış yapabiliyorsunuz ve daha üst miktarlarda çeşitli hediye paketlerine sahip olabiliyorsunuz. Eğer sizde bu projeye destek olmak isterseniz projenin 'Kickstarter' sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
 


http://www.kickstarter.com/projects/669350010/ringbow-next-generation-gaming-accessory Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr.Loney 6 yıl en beğenilen
beğenmedim
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Bu tip projelere bagista bulunanlarin olmasi ne guzel sey. Bizdeki bagis kulturu ne yazikki caminin okulun otesine gecmiyor. Onunda topluma faydalari var tabi ama yeni teknolojilere arajtirmalara yapilan bagislarinda topluma getirecegi katmadegeri unutmamak gerek.
Bu tip projelere bagista bulunanlarin olmasi ne guzel sey. Bizdeki bagis kulturu ne yazikki caminin okulun otesine gecmiyor. Onunda topluma faydalari var tabi a...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Black Wall Street 6 yıl Vash The Stampede
Vash The Stampede
Black Wall Street

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


varken..

ben bu trollerin mantığını anlamıyorum arkadaş, adamlar taşınabilir sisteme taşınabilir controller yapmak için kıçını yırtıyor. bizim adam da fare gösteriyor... sen takıp oynarsın tablete fareyi, biz de güleriz. gülmek lazım arada.

üslubuna dikkat et önce.ben mobilde oyun oynamanın gereksiz olduğunu savunuyorum.burası bir forum olduğuna göre düşüncemi söylememde sakınca görmüyorum.manayı çıkarmanı beklerdim
Vash The StampedeBlack Wall Streetvarken..
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redoano 6 yıl
Tutmaz.. Şimdilik standart joysticklerin tadını veren yok.. Mobil cihazlarda sıkıntılı o iş de..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 6 yıl
videodan bişi anlaşılmıyor ki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catador 6 yıl
Valla ben de bir acayiplik var heralde. Hiçbirşey anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mq1n 6 yıl
bluetooth


elma'cılar nerde acaba..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
#etiket 6 yıl
Bugün Ntv vb haber sitelerine düşen bir haber geldi aklıma. :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sonic26 6 yıl #etiket
#etiket
Bugün Ntv vb haber sitelerine düşen bir haber geldi aklıma. :D

nasil bir haber?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 6 yıl
9 dolar olsa olmaz.İllaki 10 dolar bağış istiyorlarr r r r r
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atheet 6 yıl
sitede minimum 1$ yazıyor 10$ dolar olan paket
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl
Evet mobil oyunda kontrol sistemlerinin gelişmesi kesinlikle gerekiyor ama bu sistem dokunmatik bağımlılığını ortadan tamamen kaldırmalı yine dokunmam gerekecekse hiç bir anlamı yok. Gamepad tarzı kablosuz kontrolcüler daha mantıklı olabilirdi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ewee1212 6 yıl
Şu cihaz sadece Android ve iOS'ta çalışırsa iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
bu ne aga zikirmatiğe benziyor. zaten ekrana dokunacaksam onu ne diye takayım bi kere daha dokunurum. boş boş işler. tutmaz bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 6 yıl
Sade,ufak,taşınabilir bir Gamepad tasarlayamadılar gitti.Bu ne şimdi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Bu tip projelere bagista bulunanlarin olmasi ne guzel sey. Bizdeki bagis kulturu ne yazikki caminin okulun otesine gecmiyor. Onunda topluma faydalari var tabi ama yeni teknolojilere arajtirmalara yapilan bagislarinda topluma getirecegi katmadegeri unutmamak gerek.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unicornek 6 yıl
değişik:) ileride daha net ve ayrıntılı bir açıklama yapılır heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6977 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, uygulama haber ve
3 etiket daha ios kickstarter android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: TTNET'in Genel Müdür Tahsin Yılmaz ile TTNET ve Tivibu'nun Son Durumunu Konuştuk 6 yıl Uygulama Haber 10.Bölüm "New Star Soccer, Scribblenauts Remix, WarGames WOPR ve 11 konu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim