Mobil oyunculuğun kontrollerini değiştirebilecek bir 'Kickstarter' projesi





Akıllı cihazların hayatımızı girmesiyle birlikte bu cihazlar için geliştirilen aksesuarlar ve kontrolcüler gitgide çeşitlemeye başlıyor.





Geçtiğimiz günlerde 'Kickstarter' bağış kampanyası ile başlayan 'Ringbow' projesi dokunmatik ekrana sahip cihazlar üzerindeki oyunlarda kontrolü arttırmayı hedefleyen bir elektronik yüzük olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım ve teknolojik yeterlilikleri sağlanan bu kontrolcü yüzlüğün üretim, kalite kontrol ve dağıtım aşamalarını sağlamak için 100 bin dolarlık bir bütçeye ihtiyacı var. Birçok işlevi olan Ringbow, 9 yönlü D-pad kontrolü sağlayarak mobil oyunlarda daha kolay bir oynanış sunuyor, ayrıca buton olarak da kullanılabilen kontrolcü de hassasiyet ayarları da bulunuyor. Android ve iOS işletim sistemlerine entegre olarak çalışabilen 'Ringbow' bluetooth desteği ve ayarlanabilir kordon yapısı sunuyor. Tam şarjda 5 saate yakın pil ömrü sunabilen kontrolcü micro-usb üzerinden şarj ediliyor. 'Ringbow' oyunlar dışındaki uygulamalarda da kullanılabiliyor. Ringbow'un sadece mobil platformla sınırlı kalmadığı, bilgisayar ortamında da kullanılabileceği de belirtiliyor.





Kısa bir süre içerisinde ihtiyaç duyulan paranın yaklaşık %40’ını toplamayı başaran projeye, minimum 10$’lık bağış yapabiliyorsunuz ve daha üst miktarlarda çeşitli hediye paketlerine sahip olabiliyorsunuz. Eğer sizde bu projeye destek olmak isterseniz projenin 'Kickstarter' sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.







http://www.kickstarter.com/projects/669350010/ringbow-next-generation-gaming-accessory