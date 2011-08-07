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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MobileMe kullanıcıları; iCloud'da 5GB değil, 25GB'lık depolama alanına sahip olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,7b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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MobileMe kullanıcıları; iCloud'da 5GB değil, 25GB'lık depolama alanına sahip olacak
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iCloud for Mac'in 6.beta sürümünü saatler önce geliştiricilere sunan Apple, iCloud'a geçiş sürecinde MobileMe kullanıcılarının aklını kurcalayan "Depolama alanımız ne olacak ?" sorusuna cevap verdi.

iCloud'un tanıtılmasıyla yıllık 100 dolar karşılığında kullandıkları servislerin ücretsiz olarak sunulacağının ortaya çıkması mevcut MobileMe kullanıcılarında birçok soruya sebep olmuştu. Zamanla sorular Apple cephesinden gelen haberler ile cevaplanmaya başlayan kullanıcıların akıllarını kurcalayan depolama alanı sorusu da Apple'ın geliştiricilere me.com/move adresi üzerinden MobileMe hesaplarını iCloud'a taşımalarına imkan vermesiyle birlikte cevabına kavuştu.

Buna göre; yıllık 100 dolar karşılığında 20GB'lık depolama alanına sahip olan MobileMe kullanıcıları, iCloud'a geçişleri esnasında zaman her iOS kullanıcısına sunulacak olan 5GB'lık depolama alanının yanı sıra 20GB'lık mevcut depolama alanları da koruyacak ve iCloud'da kullanabilecekleri depolama alanı toplamda 25GB'a yükselecek. MobileMe kullanıcıları, böylece, iCloud için herhangi bir ek ücret ödemeden 25GB'lık depolama alanına sahip olacak iken, iCloud ile Apple'ın bulut bilişim servisini kullanmaya başlayacak olan yeni kullanıcılar ise 20GB'lık depolama için 40 dolar ödemeleri gerekecek. Özel olarak MobileMe hesaplarında daha fazla depolama bazı kullanıcılar da depolama alanlarını aynen koruyarak iCloud'da +5GB'lık depolama alanına sahip olacaklar.

Fakat bu ek depolama alanı, MobileMe resmi olarak 30 Haziran 2012'de sona erecek olmasından dolayı muhtemel o tarihe kadar kullanılabilir görünüyor. Haliyle, bu tarihten sonra MobileMe kullanıcıları da, daha fazla depolama alanı için ek ücret ödemeleri gerekecek. Diğer taraftan iCloud'da kullanıcıların ne kadarlık bir depolama alanına ihtiyaç duyacakları konusu belirsizliğini koruyor. Servis, iDisk gibi istediğiniz dosya türünü depolama imkanı sunmadığı için Apple "5GB depolama alanı yeterli" diyor olsa da bu kapasitenin yeterli olup olmadığına iCloud'un hizmete başlamasıyla anlayacağız.

Geliştiricilere me.com/move adresi üzerinden MobileMe hesaplarındaki verileri iCloud'a taşımalarına imkan veren Apple; kullanıcıları Mail, Kişiler ve Takvim uygulamalarındaki bilgilerinin aynen iCloud'a aktarabileceklerini; MobileMe'de kullandıkları iDisk, iWeb ve Photo Gallery'yi ise 30 Haziran 2012'ye kadar kullanmaya devam edebileceklerini belirtirken; Dashboard widget senkronizasyonu, Dock senkronizasyonu, Keychains'in de aralarında bulunduğu bazı senkronizasyon servislerinden faydalanamayacaklarının altını çiziyor.

MobileMe kullanıcıları; iCloud'da 5GB değil, 25GB'lık depolama alanına sahip olacak
Tam Boyutta Gör
MobileMe kullanıcıları; iCloud'da 5GB değil, 25GB'lık depolama alanına sahip olacak
Tam Boyutta Gör
MobileMe kullanıcıları; iCloud'da 5GB değil, 25GB'lık depolama alanına sahip olacak
Tam Boyutta Gör
MobileMe kullanıcıları; iCloud'da 5GB değil, 25GB'lık depolama alanına sahip olacak
Tam Boyutta Gör
MobileMe kullanıcıları; iCloud'da 5GB değil, 25GB'lık depolama alanına sahip olacak
Tam Boyutta Gör
MobileMe kullanıcıları; iCloud'da 5GB değil, 25GB'lık depolama alanına sahip olacak
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1 Avatar
DH Misafiri 7 yıl
şifremi unuttum
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cosmonot 8 yıl
Selam Shady

iCloud Beta 6 for mac yüklerken Mac PLA Agreed yapmamışsınız diyor. 2 yıldır geliştiriciyim ama bununla ilk defa karşılaşıyorum. Bir fikrin var mı?
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