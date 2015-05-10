Mobilite 2.0 Bölüm 3: Turkcell T60, Sony Xperia C4 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Turkcell'in fiyat/performans telefonu T60 olmak üzere Sony Xperia C4, Windows Phone için yeni amiral gemi telefonlar, MediaTek Helio X20 işlemci, ARM Cortex-A72, yeni nesilm Motorola Moto X, Android 5.1 güncellemeleri, OnePlus 2 ve diğer gelişmeleri yorumluyorlar. İyi seyirler...

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