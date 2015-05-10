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Mobilite 2.0 Bölüm 3: Turkcell T60, Sony Xperia C4 ve dahası...

4 yıl
32,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Turkcell'in fiyat/performans telefonu T60 olmak üzere Sony Xperia C4, Windows Phone için yeni amiral gemi telefonlar, MediaTek Helio X20 işlemci, ARM Cortex-A72, yeni nesilm Motorola Moto X, Android 5.1 güncellemeleri, OnePlus 2 ve diğer gelişmeleri yorumluyorlar. İyi seyirler...
 

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Giresunlufuk 4 yıl superwera
superwera
Mesut bey yine sonyi elestirecek birsey bulmus,ve daha entresani g.mobile ovmus gecen yilda yapiordu.Sarj soketi yapamayan markayida sony ile bir tuttu ya helal olsun.

GM'yi övmedi ki.Sadece Elite'nin ön kamerasının iyi olduğunu söyledi.Abartmayın bence.
superweraMesut bey yine sonyi elestirecek birsey bulmus,ve daha entresani g.mobile ovmus gecen yilda yapiordu.Sarj soketi yapamayan markayida ...
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Nevfel 4 yıl en beğenilen
Maalesef sitenin %90 ı mobil haber dolu. Sitenin takipçileri de ekseriyetle bu mobil taife olunca sanırım bizim gibi bu donanım severlere artık yol görünmeye başladı.
Maalesef sitenin %90 ı mobil haber dolu. Sitenin takipçileri de ekseriyetle bu mobil taife olunca sanırım bizim gibi bu donanım severlere artık yol görünmeye ba...
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Christian Lorenz 4 yıl
tavernac1
Enderin gitmesi iyi olmuş gevezelikten başka bir şey yapmıyordu zaten. Mesut Bey iyi ki varsın.

Ender bey Erdi Özüağ'dan sonra bu sitede incelemelerde en çok teknik bilgi sahibi olan ve bunu üyelerle paylaşan bir editördü.Eğer böyle diyorsanız ya siz dediklerinden bir şey anlamadığınız için eleştiriyorsunuz yada eleştirmek için eleştiriyorsunuz başka bir açıklaması yok.
tavernac1Enderin gitmesi iyi olmuş gevezelikten başka bir şey yapmıyordu zaten. Mesut Bey iyi ki varsın.Ender bey Erdi Özüağ'dan...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Taksit bitti. Bu operatörlere yaradı.t60 özellikleri güzel fiyatı daha güzel 799 yani 800 TL sonrası 999 yani 1000 TL. Apple ı bu defa turkcell taklit etmiş tabi kazık atma açısından. Zte den tek tek almadıklarına göre indirim almışlardır. Vergi belli, dolar belli gerisi ne peki Arge çalışması mı. Bu gün interneti en iyi olan operatör denilebilir. Web siteleri de var satış yapıyorlar. Sonuç olarak 1000 TL az para değil. Global markalar ile operatörlerin getirdiği telefonların karşılaştırması tuhaf duruyor.Türkiye'de ki 3 operatör kime neyi, kaçtan kitleyeceklerini iyi biliyor. Sony iyi bir firma fakat ara model telefon çıkarmasın kompakt hariç ayrıca güncelleme hepsine gelsin sadece z serisine değil. Geçen 2si1 deki anlatıldığı gibi inat ederlerse malesef sonra dan mobil bölüm biter. İşlemcilerin 8 çekirdek olması ekranların 2k olması gibi birşey amaç pazarı şişirmek hormonlu telefonlar ile. Son olarak Windows 10 ile değişim olacak gibi duruyor bu mobil kısma da yansır ise Microsoft daha iyi olur.
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tavernac1 4 yıl
Christian Lorenz
tavernac1Enderin gitmesi iyi olmuş gevezelikten başka bir şey yapmıyordu zaten. Mesut Bey iyi ki varsın.
Ender bey Erdi Özüağdan sonra bu sitede incelemelerde en çok teknik bilgi sahibi olan ve bunu üyelerle paylaşan bir editördü.Eğer böyle diyorsanız ya siz dediklerinden bir şey anlamadığınız için eleştiriyorsunuz yada eleştirmek için eleştiriyorsunuz başka bir açıklaması yok.

Erdi Bey'in dediklerini tekrarlamaktan başka yaptığı bir şey var mıydı Allah aşkına ekstra ne söylüyordu ne veriyordu?
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Christian Lorenz 4 yıl
tavernac1
Enderin gitmesi iyi olmuş gevezelikten başka bir şey yapmıyordu zaten. Mesut Bey iyi ki varsın.

Ender bey Erdi Özüağ'dan sonra bu sitede incelemelerde en çok teknik bilgi sahibi olan ve bunu üyelerle paylaşan bir editördü.Eğer böyle diyorsanız ya siz dediklerinden bir şey anlamadığınız için eleştiriyorsunuz yada eleştirmek için eleştiriyorsunuz başka bir açıklaması yok.
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tavernac1 4 yıl
Enderin gitmesi iyi olmuş gevezelikten başka bir şey yapmıyordu zaten. Mesut Bey iyi ki varsın.
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ONIONBUD 4 yıl
Asus Zenphone 2 nin Türkiye ye girişinden sonra fiyatlar hızla düşüşe geçecektir.Gönlünde başka tlf olanlar Zenphone2 dalgasının etkilerini beklemeli bence ..
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muaz1984 4 yıl
Çok güzel bir program olmuş zevkle izledim. Turkcell t60 çok albenili bir telefon olmuş .tamda telefon alma düşüncesine sahip iken aklımda bulunsun.
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Teknopat76 4 yıl
Snapdragon 810 Qualcomm için tam bir fiyasko bana göre Snapdragon 810 telefonlardan uzak duracaksınki sonra bu telefon çok ısınıyor diye şikayet etmiyesin.SONY fanlarından biriside benim :) SONY bazı sorunları daha yeni yeni çözmeye başladı örneğin ekranın z2 ve z3 arasında renk açısından baya bir fark var 2.si kalın çerçeveler. 3.sü amiral gemi modellerinde su geçirmez özellik bence iyi bir fikir değil çünkü genele hitap etmiyor ve o kapalar tam bir işkence kullanıcı için.Xperia c4 gelecek olursam SONY ayrıca kamera sensörü üreten bir firma olduğu telefonlarının kamera performanslarıyla öne çıkması gerekir.
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Masquerade89 4 yıl
yeni nesil mali serisini merak ediyorum
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roark34 4 yıl
mesut çevik çok itici bir sunucu bence. insan olarak iyidir belki ama konuşması falan çok robotize. samimiyet yok.
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coolsten 4 yıl
Mesut Çevik nokianın kameralarının iphone ve android amiral gemi seviyelerinde olmadığını söyledi ya


Biraz kamera karşılaştırma testlerine bakmanı tavsiye ederim. HDR olmayan Lumia 1020 hdr karşılaştırmasından galip çıkmıştı onu hiç unutamam.
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deoksiriboz1000 4 yıl roark34
roark34
mesut çevik çok itici bir sunucu bence. insan olarak iyidir belki ama konuşması falan çok robotize. samimiyet yok.

Oha göz var nizam var. Tayyip baba gibi icten(!) bi konuşma istiyorsunuz heralde.
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aa40 4 yıl
bu telefonun (zte blade s6) GPS sinyalinin çok zayıf olduğuna dair kullanıcı yorumları var. Buna dikkat etmek lazım.
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Christian Lorenz 4 yıl
superwera
Mesut bey yine sonyi elestirecek birsey bulmus,ve daha entresani g.mobile ovmus gecen yilda yapiordu.Sarj soketi yapamayan markayida sony ile bir tuttu ya helal olsun.

Öyle deme yahu Elite'in 8 Megoliksellik hâlâ daha onun üstüne çıkamayan ön kamerası varmış ya işte.. çıktıktan aylar sonra daha yeni Kitkat'a kavuşması sorun değil ama sonuçta ön kamerası iyi..
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