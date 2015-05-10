Mobilite 2.0 Bölüm 3: Turkcell T60, Sony Xperia C4 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Turkcell'in fiyat/performans telefonu T60 olmak üzere Sony Xperia C4, Windows Phone için yeni amiral gemi telefonlar, MediaTek Helio X20 işlemci, ARM Cortex-A72, yeni nesilm Motorola Moto X, Android 5.1 güncellemeleri, OnePlus 2 ve diğer gelişmeleri yorumluyorlar. İyi seyirler...
Paylaş Tweetle
GM'yi övmedi ki.Sadece Elite'nin ön kamerasının iyi olduğunu söyledi.Abartmayın bence.
Ender bey Erdi Özüağ'dan sonra bu sitede incelemelerde en çok teknik bilgi sahibi olan ve bunu üyelerle paylaşan bir editördü.Eğer böyle diyorsanız ya siz dediklerinden bir şey anlamadığınız için eleştiriyorsunuz yada eleştirmek için eleştiriyorsunuz başka bir açıklaması yok.