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Mobilite 3: Galaxy S III, Nokia PureView 808, iOS 6 ve daha fazlası

6 yıl
66,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu! Galaxy S III tarifelerinden, Nokia PureView 808'in Türkiye macerasına, yeni nesil Ultrabook'lardan Radyasyon sensörlü akıllı telefon ve iOS 6'ya kadar pek çok konuyu Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ birlikte değerlendiriyor.

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b0Ni 6 yıl en beğenilen
tarife mi? inceleme nerde gelsin artık. ender yıldız videoya photoshopla sonradan eklenmiş gibi gözüküyor
1 Yanıt Yanıtla +22
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car_26 6 yıl
berkspm
photoshop ın videoya kişi ekleme gibi bi özelliği yok


wtf32
Videoya Photoshop ile nasıl ekleme yapıyorsunuz? :)


Gurselb
Aynen 7 yıldır Photoshop kullanıyorum böyle bi özelliğini keşfedemedim cs6 da basit video edit işlemleri yapılabiliyor ama videoya kişi eklemek bambaşka. bu iş için After Effects var eksi verenler neyi kriter olarak alıyorlar acaba merak ettim açıkçası :)


şakamı yapıyorsunuz yoksa o lafı algılayamayacak kadar küçükmüsünüz ?
berkspmphotoshop ın videoya kişi ekleme gibi bi özelliği yokwtf32Videoya Photoshop ile nasıl ...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Patria o Muerte 6 yıl
güzel inceleme olmuş
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Amedra 6 yıl Patria o Muerte
Patria o Muerte

güzel inceleme olmuş

Konunun rafa kalktığından haberdar değildin sanırım? En azından bu mesajı yazıp post kasacağına bu konu üzerinden yapmasaydın daha güzel olabilirdi. Bu konuyu yukarı taşımayın da demiyorum ama cidden izleyip bunu yazıyorsanız sizden şüphe ederim. Madem güzel inceleme olmuş anladıklarını, artılarını ve eksilerini kişisel olarak bir de yoruma kat ki biz de senin bu incelemenin neresinde güzel olduğunu anlayalım.
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snuffxxx 6 yıl
bu amatör ruh olayından artık kurtulun, doğru düzgün diksiyonlu fotojenik insanlar ile bu işi yapın veya hiç yapmayın! konudan ziyade her noktaya dikkat eder olduk.
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DH Misafiri 6 yıl

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DH Misafiri 6 yıl
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limbesh 6 yıl
-b0Ni
tarife mi? inceleme nerde gelsin artık. ender yıldız videoya photoshopla sonradan eklenmiş gibi gözüküyor

Bir çocuğun gazeten resim kesmesi gibi olmuş, koskoca DH acemi birine videoları düzenlettiriyor
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SystemApps 6 yıl
Pek yeni haber yok.Ama yinede sonuna kadar izledim.
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dingdan 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
berkspm
-b0Ni tarife mi? inceleme nerde gelsin artık. ender yıldız videoya photoshopla sonradan eklenmiş gibi gözüküyor
photoshop ın videoya kişi ekleme gibi bi özelliği yok

Klasik Türk tavrı espriye değil de nasıl yapıldığını inceliyor :D
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utanan ayı 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

berkspm

-b0Ni tarife mi? inceleme nerde gelsin artık. ender yıldız videoya photoshopla sonradan eklenmiş gibi gözüküyor
photoshop ın videoya kişi ekleme gibi bi özelliği yok


Klasik Türk tavrı espriye değil de nasıl yapıldığını inceliyor :D

Teşekkürler evet klasik bi türküm
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drserk 6 yıl
samsung'un da apple gibi insanları aptal yerine koyduğunu kanıtlayan video..vaat ettiği özelliler reklamlarda sorunsuz çalışıyor gibi göster. sorunlu olduğu da ortaya çıkınca "daha yeni, olur o kadar" de. aynısı htc içinde geçerli. umarım bunun ağır yaptırımı olur. çünkü müşteriyi kandırıyorlar!!!
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drserk 6 yıl
samsung'un da apple gibi insanları aptal yerine koyduğunu kanıtlayan video..vaat ettiği özelliler reklamlarda sorunsuz çalışıyor gibi göster. sorunlu olduğu da ortaya çıkınca "daha yeni, olur o kadar" de. aynısı htc içinde geçerli. umarım bunun ağır yaptırımı olur. çünkü müşteriyi kandırıyorlar!!!
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