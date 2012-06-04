Mobilite 3: Galaxy S III, Nokia PureView 808, iOS 6 ve daha fazlası

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu! Galaxy S III tarifelerinden, Nokia PureView 808'in Türkiye macerasına, yeni nesil Ultrabook'lardan Radyasyon sensörlü akıllı telefon ve iOS 6'ya kadar pek çok konuyu Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ birlikte değerlendiriyor.

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