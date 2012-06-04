Mobilite 3: Galaxy S III, Nokia PureView 808, iOS 6 ve daha fazlası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|güzel inceleme olmuş
Patria o Muerte
Konunun rafa kalktığından haberdar değildin sanırım? En azından bu mesajı yazıp post kasacağına bu konu üzerinden yapmasaydın daha güzel olabilirdi. Bu konuyu yukarı taşımayın da demiyorum ama cidden izleyip bunu yazıyorsanız sizden şüphe ederim. Madem güzel inceleme olmuş anladıklarını, artılarını ve eksilerini kişisel olarak bir de yoruma kat ki biz de senin bu incelemenin neresinde güzel olduğunu anlayalım.
|bu amatör ruh olayından artık kurtulun, doğru düzgün diksiyonlu fotojenik insanlar ile bu işi yapın veya hiç yapmayın! konudan ziyade her noktaya dikkat eder olduk.
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-b0Ni
Bir çocuğun gazeten resim kesmesi gibi olmuş, koskoca DH acemi birine videoları düzenlettiriyor
|Pek yeni haber yok.Ama yinede sonuna kadar izledim.
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berkspm
Klasik Türk tavrı espriye değil de nasıl yapıldığını inceliyor :D
DH Misafiri
Teşekkürler evet klasik bi türküm
|samsung'un da apple gibi insanları aptal yerine koyduğunu kanıtlayan video..vaat ettiği özelliler reklamlarda sorunsuz çalışıyor gibi göster. sorunlu olduğu da ortaya çıkınca "daha yeni, olur o kadar" de. aynısı htc içinde geçerli. umarım bunun ağır yaptırımı olur. çünkü müşteriyi kandırıyorlar!!!
|samsung'un da apple gibi insanları aptal yerine koyduğunu kanıtlayan video..vaat ettiği özelliler reklamlarda sorunsuz çalışıyor gibi göster. sorunlu olduğu da ortaya çıkınca "daha yeni, olur o kadar" de. aynısı htc içinde geçerli. umarım bunun ağır yaptırımı olur. çünkü müşteriyi kandırıyorlar!!!
şakamı yapıyorsunuz yoksa o lafı algılayamayacak kadar küçükmüsünüz ?