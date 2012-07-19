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Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası...

6 yıl
50,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Android işletim sistemli tabletlerin kullanıldığı Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağından en ince akıllı telefona, OCZ'nin yeni geliştirdiği yüksek performanslı SSD kontrolcüsünden Qualcomm'un konsol seviyesinde mobil grafik vaad eden Adreno 320 grafik birimi ve dört çekirdekli mobil işlemcisine kadar pek çok konu Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldızı'ın sunumuyla Mobilite'nin yeni bölümde. 
 

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adnan96 6 yıl en beğenilen
bsc'deki yayın akışı kısmını buradada uygulasanız aslında güzel olur aralardan aramakla uraşmadan istedimiz kısmı izlesek yani
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chatlaxs 6 yıl
Videonun sonunda hata var samirim hdd yerine ssd kullanmanin yakit tasarrufu sagladigi soyleniyor onu anlatirmisin diyor tekrar bastan boyutlari anlatmaya geciyor
bendemi sorun var 2 kere actim gene ayni
Videonun sonunda hata var samirim hdd yerine ssd kullanmanin yakit tasarrufu sagladigi soyleniyor onu anlatirmisin diyor tekrar bastan boyutlari anlatmaya geci...
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E_Aydin35 6 yıl
Gündem iyi dolu dolu bu hafta Mobilite'de.. :)
Haberlere değinicek olursam ;telefonun sağlamlığını çivi çakarak belirleyen gösteriş sevdalısı zihniyetlere çok güldüm :) Ancak yinede akıllarda kalıyor etkileyici bir yötem. Bunun yanında Samsung'un yine eline her adımda olduğu gibi burada da "CSR" adlı hizmet kuruluşunu alarak ileriye yönelik atılımları için kendine bir + yada - puan kazandırdı ileride görücez..
-Acer'ın çıkaracağı çift sim kartlı akıllı telefonun özellikle tasarımını beğendim, 4.3"lik bir ekran oldukça tatmin edici, ve fiyatı ilede rekabetçi bir telefon..
-Akıllı saatler konusunda iyi bir atılım olmuş durumda. Şuan için hayallerimizin süper hızlı bilgisayar saatleri değil :) Ancak ileride çokdaha iyi tasarımlara, çözümlere ulaşacağı zate yapılan bu hamlede çok rahat görülüyor.
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smart1978 6 yıl
Sağdaki adam sürekli bilgisayara bakması rahatsız edici... O kadar baktı da ne oldu? Ekranından birşeyler mi acil okuyacaktı?..
Desen ki konuşmas metni ekrandan okuyor? Tamam da dinlerde bile ekrana bakıyorsa ne alaka demezler mi?
Ufak bir ayrıntıdan bahsetmek istedim...
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mcnishleyvs 6 yıl
harici hafızayı avantaj olarak nitelendirirken dezavantajlarından da bahsederseniz, sizi izleyen binlerce insan daha iyi bilgilenecektir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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RAN7843 6 yıl
bakalım ilerleyen zaman nelere gebe olacak bakalımmmm
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santanio 6 yıl
micro sd kartları, nand flash dahili hafızalara neredeyse tercih edilebilir yaptınız..."en büyük avantaj, adaletsizlik" bunlar sıkıntılı cümleler. google pure telefonlar ve iphone kendi keyfine dahili nand flash kullanıyor dimi ? harici hafızayı avantaj olarak nitelendirirken dezavantajlarından da bahsederseniz, sizi izleyen binlerce insan daha iyi bilgilenecektir.
1- micro sd eki ile pil kullanımını arttırıyorsunuz.
2- telefonun dahili hafızası kadar hızlı değiller. resimlerinize bakarken, program install ve load süreleri.
3- usb olarak tak çıkarlar sırasında çökme riskleri.
4- çok önemli olmasada, bilgisayardaki gibi 2 disk kullanımı gibi uğraşma dertleri.
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Prequel 6 yıl santanio
santanio

2- telefonun dahili hafızası kadar hızlı değiller. resimlerinize bakarken, program install ve load süreleri.

class 10 kartlar var. onların dahili hafıza kadar hız sağladığını tahmin ediyorum. dahili hafızaların çıktığı hız ne ki?
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SystemApps 6 yıl santanio
santanio

micro sd kartları, nand flash dahili hafızalara neredeyse tercih edilebilir yaptınız..."en büyük avantaj, adaletsizlik" bunlar sıkıntılı cümleler. google pure telefonlar ve iphone kendi keyfine dahili nand flash kullanıyor dimi ? harici hafızayı avantaj olarak nitelendirirken dezavantajlarından da bahsederseniz, sizi izleyen binlerce insan daha iyi bilgilenecektir.

1- micro sd eki ile pil kullanımını arttırıyorsunuz.
2- telefonun dahili hafızası kadar hızlı değiller. resimlerinize bakarken, program install ve load süreleri.
3- usb olarak tak çıkarlar sırasında çökme riskleri.
4- çok önemli olmasada, bilgisayardaki gibi 2 disk kullanımı gibi uğraşma dertleri.

saçmalamışsınız.Dahili hafıza hiç bir zaman avantaj olmadı.Mikro sd kartlarda gayet hızlı ayrıca...iphone gibi cihazların neden dahili hafıza kullandıklarını arasındaki fiyat farklarından anlayabilirsin.Tamamen para tuzağı...Ayrıca resim gibi şeylere bakarken şimdiye kadar hafıza kartlarında hiç bir sorunda yaşamadım.yani şöyle örnek göstereyim.Hafıza kartından gerek video gerekse fotoğraf açmak benim hdd deki herhangi bir video resim açmaktan bir farkı yok bilgisayarda...telefondada böyle bir fark yok.Mevcut hızlar 1080p video çekiminden oynatmaya ve gösteremeye gayet yeterliler...fiyat avantajını ve özgürlüğünü saymıyorum bile....

günümüzde dahili sabit hafıza ve sabit bataryanın dezantaj olduğu artık biliniyor.kendi açımdan konuşmak gerekirse bu 2 özelliğin olmadığı cihazı hayatta almam...
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Secteria 6 yıl
Mobilite Herzamanki Gibi Cok Güzel Fakat Şu Nexus 7 yi bi inceleyin artık :(
ipad mini yimi beklesem nexus 7 mi alsam diye ortada kaldım :(
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jovanovic 6 yıl
Tv konsolu falan mı ne konsolu...
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eediz 6 yıl
nexusss ne zaman gelicek ??
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_Athelas_ 6 yıl
''Telefonla çivi çaktım diye arkadaşlarınıza hava atmak isteyebilirsiniz'' :D
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batuta 6 yıl
gigabayt nedir erdi Allah aşkına bi düzgün oku şu kelimeyi!
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musAKka 6 yıl batuta
batuta

gigabayt nedir erdi Allah aşkına bi düzgün oku şu kelimeyi!


Hem çevirisine, hem okunuşuna bu linkten ulaşabilirsiniz.
2 Yanıt Yanıtla +2
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ahmet__01 6 yıl
arkadaş videoyu hiç izlemeden mi yayınladınız. erdi hdd yerine ssd kullanımı yakıt tasarrufu sağlıyor bunu enderin açıklamasını istiyor ender baştan teknik özelliklere geçiyor az daha zorlasa s3 konusuna geri dönecek.
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(((TeAcHeR))) 6 yıl
bu adamların her işi böyle zaten hep baştan savma
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