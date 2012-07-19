Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Android işletim sistemli tabletlerin kullanıldığı Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağından en ince akıllı telefona, OCZ'nin yeni geliştirdiği yüksek performanslı SSD kontrolcüsünden Qualcomm'un konsol seviyesinde mobil grafik vaad eden Adreno 320 grafik birimi ve dört çekirdekli mobil işlemcisine kadar pek çok konu Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldızı'ın sunumuyla Mobilite'nin yeni bölümde.

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