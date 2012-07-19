Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Android işletim sistemli tabletlerin kullanıldığı Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağından en ince akıllı telefona, OCZ'nin yeni geliştirdiği yüksek performanslı SSD kontrolcüsünden Qualcomm'un konsol seviyesinde mobil grafik vaad eden Adreno 320 grafik birimi ve dört çekirdekli mobil işlemcisine kadar pek çok konu Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldızı'ın sunumuyla Mobilite'nin yeni bölümde.
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Haberlere değinicek olursam ;telefonun sağlamlığını çivi çakarak belirleyen gösteriş sevdalısı zihniyetlere çok güldüm :) Ancak yinede akıllarda kalıyor etkileyici bir yötem. Bunun yanında Samsung'un yine eline her adımda olduğu gibi burada da "CSR" adlı hizmet kuruluşunu alarak ileriye yönelik atılımları için kendine bir + yada - puan kazandırdı ileride görücez..
-Acer'ın çıkaracağı çift sim kartlı akıllı telefonun özellikle tasarımını beğendim, 4.3"lik bir ekran oldukça tatmin edici, ve fiyatı ilede rekabetçi bir telefon..
-Akıllı saatler konusunda iyi bir atılım olmuş durumda. Şuan için hayallerimizin süper hızlı bilgisayar saatleri değil :) Ancak ileride çokdaha iyi tasarımlara, çözümlere ulaşacağı zate yapılan bu hamlede çok rahat görülüyor.
Desen ki konuşmas metni ekrandan okuyor? Tamam da dinlerde bile ekrana bakıyorsa ne alaka demezler mi?
Ufak bir ayrıntıdan bahsetmek istedim...
1- micro sd eki ile pil kullanımını arttırıyorsunuz.
2- telefonun dahili hafızası kadar hızlı değiller. resimlerinize bakarken, program install ve load süreleri.
3- usb olarak tak çıkarlar sırasında çökme riskleri.
4- çok önemli olmasada, bilgisayardaki gibi 2 disk kullanımı gibi uğraşma dertleri.
class 10 kartlar var. onların dahili hafıza kadar hız sağladığını tahmin ediyorum. dahili hafızaların çıktığı hız ne ki?
saçmalamışsınız.Dahili hafıza hiç bir zaman avantaj olmadı.Mikro sd kartlarda gayet hızlı ayrıca...iphone gibi cihazların neden dahili hafıza kullandıklarını arasındaki fiyat farklarından anlayabilirsin.Tamamen para tuzağı...Ayrıca resim gibi şeylere bakarken şimdiye kadar hafıza kartlarında hiç bir sorunda yaşamadım.yani şöyle örnek göstereyim.Hafıza kartından gerek video gerekse fotoğraf açmak benim hdd deki herhangi bir video resim açmaktan bir farkı yok bilgisayarda...telefondada böyle bir fark yok.Mevcut hızlar 1080p video çekiminden oynatmaya ve gösteremeye gayet yeterliler...fiyat avantajını ve özgürlüğünü saymıyorum bile....
günümüzde dahili sabit hafıza ve sabit bataryanın dezantaj olduğu artık biliniyor.kendi açımdan konuşmak gerekirse bu 2 özelliğin olmadığı cihazı hayatta almam...
ipad mini yimi beklesem nexus 7 mi alsam diye ortada kaldım :(
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