Mobilite: Galaxy Note 5, Galaxy A8, TeknoSA ve Commodore'un telefonları ile dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Galaxy Note 5 olmak üzere Galaxy A8'i, Snapdragon 810 v2.1 işlemcisini, Huawei'in üreteceği Nexus telefonu, TeknoSA'nın telefonunu, Microsoft'un akıllı telefon planlarını, tablet dünyasından gelişmeleri, OnePlus 2'yi, Commodore markalı telefonu ve sektördeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyor.
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Devlet o işe el attı zaten. Taksiti bitirip operatörlerin daha fazla kazanmasının önünü açtı ve ekstra vergi getirdi. Bizim devletin soruna el atma olayı daha fazla sorun çıkarmaktan ibaret.