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Mobilite: Galaxy Note 5, Galaxy A8, TeknoSA ve Commodore'un telefonları ile dahası...

3 yıl
36,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Galaxy Note 5 olmak üzere Galaxy A8'i, Snapdragon 810 v2.1 işlemcisini, Huawei'in üreteceği Nexus telefonu, TeknoSA'nın telefonunu, Microsoft'un akıllı telefon planlarını, tablet dünyasından gelişmeleri, OnePlus 2'yi, Commodore markalı telefonu ve sektördeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyor.
 

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fendur 3 yıl en beğenilen
Her ay farklı bir telefon modeli piyasaya çıkarırsan böyle olur tabi. Adam gibi 3 tane serinin olsun bir giriş, orta seviye, en üst seviye hadi note seri sinide katalım yeter. Yok galaxy A, J, E, XXX bu ne böyle. Apple sadece 2 modelle işi götürüyorken anlamsız modellere sadece kategori oluşturmak için saçma donanımlara ne gerek var. Sonra da bir güncelleme çıkacak diye bir sene bekliyorsun bazen o da gelmiyor gelse de sürekli hata veriyor.
Her ay farklı bir telefon modeli piyasaya çıkarırsan böyle olur tabi. Adam gibi 3 tane serinin olsun bir giriş, orta seviye, en üst seviye hadi note seri sinide...
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gokhans19 3 yıl
Mr xXx
Devletin telefona vergi işine ve taksit işine el atması lazım

Devlet o işe el attı zaten. Taksiti bitirip operatörlerin daha fazla kazanmasının önünü açtı ve ekstra vergi getirdi. Bizim devletin soruna el atma olayı daha fazla sorun çıkarmaktan ibaret.
Mr xXxDevletin telefona vergi işine ve taksit işine el atması lazımDevlet o işe el attı zaten. Taksiti bitirip operatörlerin daha faz...
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ICromwelleI 3 yıl
Apple iyi bir firma bu sektördeki en başarılı kişi fakat çok fahiş fiyatlardan çıkartıyorlar ve bu yüzden yıldızım barışmadı ama genel olarak tercih edilcek bir marka ne zaman fiyatları şişirmeyi düşürrür diyecem o zaman belki düşünülürdü. Zaten bu tercih meselesi değil genel olarak ülkenin yarısında apple var. Bu saatten sonra androidde alıncak her telefonda mutlu eder o yüzden yukarılara bakmaya gerek yok mesela Note 5 çıkcak fakat 3000 tl ile bir satış yakalarmı iyi bir grafik zor artık millet doydu bu duruma ellerindekiyle yetiniyorlar piyasadada fazla bir şekilde ucuz yollu telefonlar var onlarda her türlü işi görüyor.
Apple iyi bir firma bu sektördeki en başarılı kişi fakat çok fahiş fiyatlardan çıkartıyorlar ve bu yüzden yıldızım barışmadı ama genel olarak tercih edilcek bi...
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mkyb 3 yıl
Iyide Apple eskidende Pahalı satıyordu. Yeni değil ki. Adamlar verdiğin paranın Hakkını veriyor.
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filozof80 3 yıl
ses olayını bir türlü düzeltmediniz.
başlangıçtaki intro vs sesleri gayet yüksek gelirken sizlerin mikrofonlarınızdan gelen ses hep kısık oluyor. ofiste çekim yapıyorsunuz masanıza da bir mikrofon koysanız daha iyi olmaz mı ?
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gokhans19 3 yıl filozof80
filozof80

ses olayını bir türlü düzeltmediniz.
başlangıçtaki intro vs sesleri gayet yüksek gelirken sizlerin mikrofonlarınızdan gelen ses hep kısık oluyor. ofiste çekim yapıyorsunuz masanıza da bir mikrofon koysanız daha iyi olmaz mı ?

Bende geçenlerde bundan şikayet etmiştim. Bscdede aynı sorun var. İntroda ses yüksek video içinde düşük. Son 2 senedir çoğu videoda aynı sorun var.
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dostum kertenkele 3 yıl
Teknosayı yerden yere vurdular ya helâl olsun kötüyse kötü iyiyse iyi demek lazım tabiki.
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m.can123 3 yıl
Bircok kisi samsung orta seviye o kadar telefon cikarmasin diyor ama o segmentte samsung en az ust seviye kadar para kaznaiyordur ki bence daha cok kazaniyor. Simdi adam telefon almaya gidince bir tarafta gm, oppo yada bilmeme ne markasi var. diger tarafta samsung veya lg. satici ne kadar diger markalar iyi desede adam almisken 50-100 fazla olsun ama samsung veya lg olsun der. Bu yuzden samsung veya diger maralar orta veya dusuk segmentten cekilmezler. Apple tek modelle goturuyor cunku apple in satis politikasi bu. 5c cikti kimse umursamadi. Bilgisayarlarindan tabletine hepsi pahali. Ama sonuna kadarda hakkini veriyor bence. Gelip burda ekran karti yok intel kartli pc ye 4000 lira vermem triplerine girmeyin. Ssd sinden ekranina klavye ve hic tartismasiz touchpad deneyimi yeter. Pil olayinida unutmamak lazim.
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mrvzl 3 yıl
apple fiyatları ne zaman düşürse ozaman satışı azalır. çünkü insanların cehaletini ve paralarını kullanan bir firma. türkiyede bir koyun muhabbeti vardır benzeri dünyada ayfone alıcıları içinde geçerli 'bence saygılar '
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DH Misafiri 3 yıl
z3+ incelemesini bekliyoruz
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gokhans19 3 yıl
Mr xXx
Devletin telefona vergi işine ve taksit işine el atması lazım

Devlet o işe el attı zaten. Taksiti bitirip operatörlerin daha fazla kazanmasının önünü açtı ve ekstra vergi getirdi. Bizim devletin soruna el atma olayı daha fazla sorun çıkarmaktan ibaret.
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Mr xXx 3 yıl
Devletin telefona vergi işine ve taksit işine el atması lazım
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Gscarbon 3 yıl
Mesut VE Erdi abi resmen aklımızdakileri okumuş.Yine keyifli bir program olmuş.Samsung bütün serileri bırakıp note satsa daha çok sükse yapar.
Apple tek seriden yola çıktı hala da aynı politikadalar.Adamların tozunu yutuyor diğer firmalar.Fiyat politikasını biraz daha aşağı çekse androidin devri kapanır.Sırf fiyatı için a apple a karşıyım
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turyunus 3 yıl
ZTE Axon dan haber yok; bir sonraki bölüme kalmış :D
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