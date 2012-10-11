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Mobilite: Galaxy SIII Mini, LG Nexus, 10" Nexus tablet, AMD Z-60 APU ve dahası...

7 yıl
36,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilitenin yeni bölümü mobil dünyadan güncel haberle karşınızda! Galaxy ailesinin yeni üyesi SIII Mini, iPhone üretim bandındaki sıkıntılar, LG'nin yeni Nexus telefonu, 32GB Nexus 7, AMD Z-60 APU, Lenovo'nun devam eden yükselişi ve daha bir çok  konu başlığı Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ tarafından yorumlanıyor, gelişmeler enine boyuna masaya yatırılıyor...
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem3113 7 yıl en beğenilen
-Ender Yıldız: S3 mini sabuna benziyor :D:D:D:D:D
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GodisCoking 5 yıl
2012 konusu bu arkadaşlar.anasayfaya bakın,konuyu hortlatmışsınız
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-BraveHeart- 5 yıl
Mobilitenin yeni bolumu nerde
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SilkDemise 5 yıl
zorla reklam izlettiler ya la :S
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fuckulteli 7 yıl
22:41
"Fiziksel anlamda bakacak olursak Galaxy Nexus"
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axesis 7 yıl
Bir işlemci tablete usb 3 ü getirdiyse full hd video oynatıysa oyunları sorunsuz tıkır tıkır oynatıyorsa .. kusura bakmayın az biraz daha güç çeker :) inteli pazarlıcaz diye yırtınıyolar ama görülen köy kılavuz istemez amd işi götürüyor :) telefon bazındada .. sarp harika iş çıkarmış satmasa bile neler çıkacağını anlatmış .. bunları geçelim windwos 8 gümbr gümbür geliyor tablete artık mobil uygulamalar değil windows uygulamaları geliyor .. artık tabletiniz notebook unuz olcak ..
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emre_ege21 7 yıl
bu adamları seviyorum :)
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free4200 7 yıl
Çok başarılı ve çok bilgilendirici bir program. Erdi abiyi çok beğeniyorum. Böyle bi program hazırladığınız için teşekkür ederim.
Yalnız Hp ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu kadar para ile uğraşacaklarına ısınma problemi ile uğraşsalardı fark atarak birinci olurlardı. Ben hp laptop almıştım. Çok pişman oldum. Arkadaşlar diğer markaları aldılar hala ısınmadan sorunsuz kullanıyorlar. Benim makine çok geçmeden sıkıntılar yaşamaya başladı. Çok öyle aman aman bi servis ve müşteri desteği de yok açıkçası. Bugün teknoloji marketlerine laptopları incelemeye gidin. Çoğunu teşhir amaçlı açık tutuyorlar. Bırakın yavaş çalışmasını ısınma konusunda açık ara hp önde. Ayrıca makinenin performansını çok düşüren bir etkendir ısınma problemleri. Yeni bundan sonra ultrabook pazarında artık çok daha fazla rakip var. Başarılı olacaklarını zannetmiyorum. Şirketten ise ısınma ile ilgili tatminkar bir açıklama da yapılmış değil. Paranızın boşa gitmesini istemiyorsanız hp almayın derim. Kullanmış biri olarak söylüyorum.
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erhanacars 7 yıl
ARKADAŞ ATLI MI KOVALIYOR ..ÇOK HIZLI KONUŞUYORSUNUZ İKİNİZDE ..15 DK DİNLEMEK İNSANA BEYİN UMMASI GEÇİRTMEYE YETİP ARTIYOR..
LÜTFEN BİRAZ DAHA YAVAŞ VE TANE TANE..
HAYIRLI GÜNLER..
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Tr@mmler 7 yıl
Çok keyifliydi be :D
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Provisional 7 yıl
iPhone 5 için olan yorumumun aynısını buraya da yazmak zorunda bıraktınız bu videoyla DA.
Sayın Mesut Bey, Sayın Erdi Bey;
Bu incelemeniz ve 4X HD incelemeniz çok ama çok iyi ama;
Şu haksızlığa bir son verin artık.
Ülkemiz açısından (ki dünyada da öyle) Android 'de alınabilecek 3 üretici var: Samsung, Sony, Htc.
Ancak siz HER ZAMAN Samsung ile HTC'yi ön planda tutuyorsunuz. Emin olunuz dünyada ve Türkiye'de ne kadar HTC kullanıcısı varsa en az onun kadar da XPERIA kullanıcısı vardır.
Yani demek istediğim NEDEN İNCELEMELERDE HEP SAMSUNG VE HTC KARŞILAŞTIRILIYOR? Neden çok büyük bir kitleye hitap eden Sony'yi de hesaba katmıyorsunuz? Neden 8 mp'lik -sizin deyiminizle- "leş gibi fotoğraflar çeken" S3'ün yanına bir Xperia S veya Xperia ion konmuyor? Halbuki bunlar daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyor.(12.1 MP) Evet megapixeller kaliteyi tam olarak ifade etmiyor, ama Sony bu konuda emin olun Samsung'tan çok daha gelişmiş, HTC ve iPhone ile de yarışabilecek düzeyde.
Neden Gidip YAZILIM GÜNCELLEMEKTEN YOKSUN, DANDİK BİR MALZEME VE TASARIMA SAHİP LG OPTIMUS 4X HD'Yİ iPhone 5 ile KARŞILAŞTIRIYORSUNUZ? Onun yerine Xperia T veya ion olsa çok daha iyi olmaz mıydı?(Ki Xperia T'nin Yani S4+'ın Tegra 3'ten daha performanslı olduğunu siz söylediniz.) Bir çok insan Xperia T'nin veya V'nin Türkiye pazarına girmesini bekliyor. Sony'ye sırf donanım olarak biraz geri diye mi bu yapılıyor bu üvey evlat muamelesi? Öyleyse siz demiyor muydunuz donanım bir şey ifade etmiyor, önemli olan kullanıcının elde edeceği deneyimdir diye. O ZAMAN BİRS ONRAKİ İNCELEMEDE LG GİBİ DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AZ BİR KİTLENİN KULLANDIĞI TELEFONLARI KARŞILAŞTIRMAK YERİNE, (LG) DAHA ÇOK KULLANICISI OLAN XPERIA'LARI KARŞILAŞTIRIN.
Son olarak, incelemeler gelişiyor, cihazlar gelişiyor ama DH'nin yönetici beyin kadrosu hala ama hala aynı.
Ayrıca inceleme ile ilgili olarak, iPhone bildiğimiz iPhone donanım gelişse de yazılımdan dolayı bunu hakkıyla kullanamıyoruz, en ufak bir bağlantı bile kuramıyoruz, kısaca Akıllı Telefonlara ilk başlayanlar için iyi bir seçenek, hiç bir şey bilmeyen ancak iPhone en iyi diyenler için vazgeçilmez, ama maalesef Dünya'nın en iyi akıllı telefonu değil.
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