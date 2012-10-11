Mobilite: Galaxy SIII Mini, LG Nexus, 10" Nexus tablet, AMD Z-60 APU ve dahası...

Mobilitenin yeni bölümü mobil dünyadan güncel haberle karşınızda! Galaxy ailesinin yeni üyesi SIII Mini, iPhone üretim bandındaki sıkıntılar, LG'nin yeni Nexus telefonu, 32GB Nexus 7, AMD Z-60 APU, Lenovo'nun devam eden yükselişi ve daha bir çok konu başlığı Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ tarafından yorumlanıyor, gelişmeler enine boyuna masaya yatırılıyor...

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