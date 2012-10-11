Mobilite: Galaxy SIII Mini, LG Nexus, 10" Nexus tablet, AMD Z-60 APU ve dahası...

Haber Editörü
Mobilitenin yeni bölümü mobil dünyadan güncel haberle karşınızda! Galaxy ailesinin yeni üyesi SIII Mini, iPhone üretim bandındaki sıkıntılar, LG'nin yeni Nexus telefonu, 32GB Nexus 7, AMD Z-60 APU, Lenovo'nun devam eden yükselişi ve daha bir çok konu başlığı Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ tarafından yorumlanıyor, gelişmeler enine boyuna masaya yatırılıyor...
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"Fiziksel anlamda bakacak olursak Galaxy Nexus"
Yalnız Hp ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu kadar para ile uğraşacaklarına ısınma problemi ile uğraşsalardı fark atarak birinci olurlardı. Ben hp laptop almıştım. Çok pişman oldum. Arkadaşlar diğer markaları aldılar hala ısınmadan sorunsuz kullanıyorlar. Benim makine çok geçmeden sıkıntılar yaşamaya başladı. Çok öyle aman aman bi servis ve müşteri desteği de yok açıkçası. Bugün teknoloji marketlerine laptopları incelemeye gidin. Çoğunu teşhir amaçlı açık tutuyorlar. Bırakın yavaş çalışmasını ısınma konusunda açık ara hp önde. Ayrıca makinenin performansını çok düşüren bir etkendir ısınma problemleri. Yeni bundan sonra ultrabook pazarında artık çok daha fazla rakip var. Başarılı olacaklarını zannetmiyorum. Şirketten ise ısınma ile ilgili tatminkar bir açıklama da yapılmış değil. Paranızın boşa gitmesini istemiyorsanız hp almayın derim. Kullanmış biri olarak söylüyorum.
LÜTFEN BİRAZ DAHA YAVAŞ VE TANE TANE..
HAYIRLI GÜNLER..