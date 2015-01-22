Mobilite: OnePlus Two, Samsung Galaxy S6, HTC One M9, Asus ZenFone 2 5-inç ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bu haftada da mobil teknoloji dünyasının gündemini sizler için değerlendiriyorlar.

Mobilite'nin bu haftaki bölümünde konuşulan ana konular;

- OnePlus Two: Yeni bir fiyat/performans canavarı telefon mu geliyor?

- HTC'nin 2015 bombası: One M9'dan son haberler.

- Huawei P8'den çok özel bilgiler: Yeni görüntüler ve teknik özellikler

- Samsung Galaxy S6'nın olması muhtemel teknik özellikleri

- Qualcomm'un Snapdragon 810 bilinmezi: Samsung vs. LG ve diğerleri...

- Asus ZenFone 2'yi büyük bulanlar için 5-inç'lik bir başka model yolda!

Ayrıca satır aralarında bazı diğer konular, keyifli sohbet ve bilgi dolu yorumlarla ekranlarınızda. Lütfen görüş ve önrilerinizi de videonun altında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. İyi seyirler dileriz.