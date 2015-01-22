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Mobilite: OnePlus Two, Samsung Galaxy S6, HTC One M9, Asus ZenFone 2 5-inç ve dahası...

4 yıl
52,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bu haftada da mobil teknoloji dünyasının gündemini sizler için değerlendiriyorlar.
Mobilite'nin bu haftaki bölümünde konuşulan ana konular;
- OnePlus Two: Yeni bir fiyat/performans canavarı telefon mu geliyor?
- HTC'nin 2015 bombası: One M9'dan son haberler.
- Huawei P8'den çok özel bilgiler: Yeni görüntüler ve teknik özellikler
- Samsung Galaxy S6'nın olması muhtemel teknik özellikleri
- Qualcomm'un Snapdragon 810 bilinmezi: Samsung vs. LG ve diğerleri...
- Asus ZenFone 2'yi büyük bulanlar için 5-inç'lik bir başka model yolda!
Ayrıca satır aralarında bazı diğer konular, keyifli sohbet ve bilgi dolu yorumlarla ekranlarınızda. Lütfen görüş ve önrilerinizi de videonun altında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. İyi seyirler dileriz.  
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Das Boot 4 yıl
Video eski. Fakat bunu bir süre izledikten sonra fark edeblidim. Ulan dejavu ola ola bir hal oldu diyordum
Meğersem eski video imiş.
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Zey4li 4 yıl
Önceki videoyu niye koydunuz ki ?
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profecco 4 yıl
Eski video
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Tobiobito 4 yıl
HTC daha iyi yerlerde Olmalıydı en iyi telefonu onlar yapıyor.
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Masquerade89 4 yıl
önceki video değil mi bu
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ardabeyim 4 yıl
eski video değil mi bu
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DevrimSeven60 4 yıl
'249 Dolara bu telefon bu ülkeye gelsin millet birbirini bıçaklar almak için.'



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aspirin_00 4 yıl
kotadan dolayı video izleyemedim lg g4 mayısada çıkacak söylentilerin yanında kasa büyüklüğü g3 den büyük olma durumu var mı ? s6 için kasa fotoları sızıyorda lg için hiç böyle bir şey görmüyoruz. :D:D
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