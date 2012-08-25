Mobilite: Rekor kıran telefon, LG'nin yeni amiral gemisi, Android'li kamera, PS Vita ve daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Yarım saatte 200 binden fazla satan rekortment telefondan, LG'nin yeni nesil süper telefonuna, klavyeli tabletten Amazon'un düşük maliyetli bulut çözümüne kadar son gelişmeler Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ'ın anlatımıyla Mobilite'de.
Bütün bölümlerde var.
Evrensel konu
dead trigger
Şu an gidip PS Vita alabilirm...Ama PS Vita oyunlarını alamam...
Android oyun için yapılmış bir platform değil tam aksine PS Vita tamamen oyun için hazırlanmış bir platform ama gel gör ki Android'in binde biri kadar oyun bile yok Vita için,olanlar da ateş pahası.Sonuçta bu aleti insan alacak öküz değil bunları düşünüyo doğal olarak.Düşünüce de noluyo 2.2 milyon satış adedi,Sony böyle büyük bir firma olarak böyle küçük satış rakamlarıyla kendini komik duruma düşürüyo...
Ben 20 yaşında biri olarak bunları görüyorum da Sony bir firma olarak nasıl görmüyor ? Ya da görmek istemiyor di mi ? Neden çünkü o ''Sony'' ucuz satamaz yakışmaz,burnundan kıl aldırmaz !
Sene bi 500 bin kişi daha çıkartırsın seneye Sony,rahat ol ;)
Edit: En azından bir kulaklık koysaydın insafsız.
mesele o değil banane alanlardan. ben onu zaten alıp almamakta kararsız olan insanlar için yazdım. ama şimdi neymiş paramız olmadığı için mi söylemişiz o sözleri yoksa hakikaten dediğimiz gibi oyun desteği gelmedi ve ürünün fiyatı ederinin çok üstü olunca satılmadı mı? yani bi insan sadece cihazı eline alıp okşayarak ta mutlu olabilir. bunun için 2000-3000tl veren var. o ayrı. ama cihazı gerçek anlamda kullananlar açısından bakınca haklı çıktık mı ben onu soruyorum. burda biz cihaz ile ilgili fikirlerimizi beyan ederken. birilerinin çıkıp hiç tanımadığı gelirini bilmediği ne iş yaptığını bilmediği insanlar hakkında ehe ehe paraları yok alamıyolar işte olayına girmesi haklı mıymış değilmiymiş ben sadece onu merak ediyorum. - almak da sorun değil. - verenler bile neyyin ne olduğunu biliyor sonuçta ama hani kimse tükürdüğünü yalamak istemez ya mesele o mesele neyse. zaten daha yazmayacam. yyanlış anlaşılma olmasın diye düzelttim. yani vita alanların vita yı alması değil olay. söylemleri. şimdi iktisadi olarak düşününce kim haklı çıkmış tekrar bi hatırlatayım dedim.