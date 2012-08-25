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Mobilite: Rekor kıran telefon, LG'nin yeni amiral gemisi, Android'li kamera, PS Vita ve daha fazlası...

6 yıl
29,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Yarım saatte 200 binden fazla satan rekortment telefondan, LG'nin yeni nesil süper telefonuna, klavyeli tabletten Amazon'un düşük maliyetli bulut çözümüne kadar son gelişmeler Erdi ÖZÜAĞ ve Ender YILDIZ'ın anlatımıyla Mobilite'de.
 

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arabcian 6 yıl
hay senin tipine :D
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theyapici 6 yıl
neden fotoğraf bölümünde anlamaım gitti
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yunuss.10 6 yıl theyapici
theyapici

neden fotoğraf bölümünde anlamaım gitti

Bütün bölümlerde var.
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ozturert 6 yıl theyapici
theyapici
neden fotoğraf bölümünde anlamaım gitti

Evrensel konu
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pisrabbit 6 yıl
Orda "deg tiragır" ( dag tragrer ) gibi bi oyundan bahsetti. çok merak ettim goole dan bulamadım. tam adı nedir meretin hocam.
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Kagann. 6 yıl pisrabbit
pisrabbit
Orda "deg tiragır" ( dag tragrer ) gibi bi oyundan bahsetti. çok merak ettim goole dan bulamadım. tam adı nedir meretin hocam.

dead trigger
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_Athelas_ 6 yıl
Ben Sony'i gerçekten anlamıyorum... !!
Şu an gidip PS Vita alabilirm...Ama PS Vita oyunlarını alamam...
Android oyun için yapılmış bir platform değil tam aksine PS Vita tamamen oyun için hazırlanmış bir platform ama gel gör ki Android'in binde biri kadar oyun bile yok Vita için,olanlar da ateş pahası.Sonuçta bu aleti insan alacak öküz değil bunları düşünüyo doğal olarak.Düşünüce de noluyo 2.2 milyon satış adedi,Sony böyle büyük bir firma olarak böyle küçük satış rakamlarıyla kendini komik duruma düşürüyo...
Ben 20 yaşında biri olarak bunları görüyorum da Sony bir firma olarak nasıl görmüyor ? Ya da görmek istemiyor di mi ? Neden çünkü o ''Sony'' ucuz satamaz yakışmaz,burnundan kıl aldırmaz !
Sene bi 500 bin kişi daha çıkartırsın seneye Sony,rahat ol ;)
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.Hector. 6 yıl
Son bu ergen pazarlama kafasıyla vita filan satamaz kardeşim ben bunu bilirim bunu söylerim,konsol 650 tl (wifi olanı) 60 lira starter pack,150 lira 16gb kart 120 liradan oyunlar ki daha adam gibi çıkan oyunda yok uncharted hariç,yani bir god of war bile çıkartmadı.


Edit: En azından bir kulaklık koysaydın insafsız.
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wustti 6 yıl
korkuadam
wusttişimdi vita ilk çıktığında alanların zarar edeceğini alınacak bi cihaz olmadığını yazmıştım. bi kaç arkadaş da yazmıştı. cihazı alan ya da sonyy fanı olan arkadaşlar - leri bastılar. o da yetmiyormuş gibi fakirsiniz paranız yok alamıyorsunuz alanların işine karışmayın paramız var alıyoruz demişlerdi. şimdi ben burdan o arkadaşlardan yazılar bekliyorum. ne oldu haklımıy mışız. paramız mı yokmuş. çekememezlik mi varmış. şu anda ne düşünüyorlar çok merak ediyorum...
Hocam merak etmeyin biz mutluyuz vitayla.Sizi niye ilgilendiriyor ki yani? Alanlar düşünsün.Gerekirse her gün 1 adet satsın yine de müthiş bir cihaz.Siz de eksinizi yersiniz öyle.Şu an kucağımda vita var,fifa açık ve ekranında da ev konsolu kalitesinde grafikler var.Ayriyetten 2-3 ay içinde şu alet yüzünden cüzdanımı boşaltacağım:)

mesele o değil banane alanlardan. ben onu zaten alıp almamakta kararsız olan insanlar için yazdım. ama şimdi neymiş paramız olmadığı için mi söylemişiz o sözleri yoksa hakikaten dediğimiz gibi oyun desteği gelmedi ve ürünün fiyatı ederinin çok üstü olunca satılmadı mı? yani bi insan sadece cihazı eline alıp okşayarak ta mutlu olabilir. bunun için 2000-3000tl veren var. o ayrı. ama cihazı gerçek anlamda kullananlar açısından bakınca haklı çıktık mı ben onu soruyorum. burda biz cihaz ile ilgili fikirlerimizi beyan ederken. birilerinin çıkıp hiç tanımadığı gelirini bilmediği ne iş yaptığını bilmediği insanlar hakkında ehe ehe paraları yok alamıyolar işte olayına girmesi haklı mıymış değilmiymiş ben sadece onu merak ediyorum. - almak da sorun değil. - verenler bile neyyin ne olduğunu biliyor sonuçta ama hani kimse tükürdüğünü yalamak istemez ya mesele o mesele neyse. zaten daha yazmayacam. yyanlış anlaşılma olmasın diye düzelttim. yani vita alanların vita yı alması değil olay. söylemleri. şimdi iktisadi olarak düşününce kim haklı çıkmış tekrar bi hatırlatayım dedim.
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alp0007 6 yıl
Eline sağlık.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
helâlimden 300 TL veririm :D
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Lagari Hasan Çelebi 6 yıl
takip
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Fx_57,5 6 yıl
önceden çin malı olduğunu duynca uzaklaşırdık şimdi türkiyeye gelmesi için bekliyoruz.
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kıpçak+kk 6 yıl
Hernekadar güzelde olsa benimgibi isim düşkünleri o telefonu almayacaktir
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South Korea 6 yıl
Soldaki adam neden sağdaki adama anlatıyor bize bakıp anlatması gerekmez mi?
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