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Mobilite: ZTE Nubia 11, Galaxy S6 mini, HTC'nin açıklamaları ve dahası...

3 yıl
50,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Snapdragon 820 işlemcili ZTE Nubia Z11 olmak üzere gündemdeki konuları ve önemli gelişmeleri sizler için değerlendiriyorlar.
Yılın ilk Mobilite programında sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta ZTE'nin Snapdragon 820'li yeni telefonu Nubia Z11, HTC'nin geleceğe dönük açıklamaları, Galaxy S6 mini, Xiaomi'nin stok dayanmayan tablet satışı ve mobil dünyada diğer gündem maddelerini konuşuyorlar.

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen Fernando_S
Fernando_S

"Teknoloji haber sitesi" ama videoları YouTube'dan değil, sadece kendi websitesi üzerinden yayınlıyor. Eğer canları isterse 1 ay sonra Youtube üzerinden yayınlayıp, hızla değişen teknoloji gündeminde komik duruma düşüyorlar.
2016 yılında yapıyorlar bunu... En büyük teknoloji haber sitesi yapıyor... Teknoloji diyorum.

Merhaba,

Youtube teknoloji gündemini takip etmek değil sadece teknolojiye yetişemeyen siteler için zorunluluktur. Amerikan sermayeli ve yüklenen her videodan para kazanan kazandığının 10'da birini canı isterse dağıtan bir sitedir.

Biz kendimiz yayınlayabildiğimiz sürece kendimiz yayınlayacağız. Kaldı ki kendimiz yayınlamamıza rağmen hala daha çoğunluğa erişiyor beklediğimiz görüntüleme rakamlarına erişiyoruz.

Yerli sitelerin kendi imkanları ile videolarını yayınlamasını desteklemek varken Amerika yapmış onu kullanın üretmeyin, o kazansın kırıntılar size kalsın demek hiç gelişime açık bir yaklaşım değil.

Elbet bizim sistemin bazı sıkıntıları vardır ama bu bizim el emeğimiz göz nurumuz en azından emeğimiz başkaları tarafından sömürülmüyor kazanç varsa hepsi bize kalıyor.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Fernando_S"Teknoloji haber sitesi" ama videoları YouTube'dan değil, sadece kendi websitesi üzerinden yayınlıyor. Eğer canları isterse 1 ...
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3 Yanıt Yanıtla +24
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Guest-F8946C419 3 yıl
"Telif Hakkı, 2016 © DonanımHaber - İçerik, yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz." yazıyor haberlerin altında. Bu çok ilginç değil mi? Yabancı sitelerin haberlerini kaynak göstermeden direk çevirip, telif hakkı istemek ilginç bir şey.
"Telif Hakkı, 2016 © DonanımHaber - İçerik, yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz." yazıyor haberlerin altında. Bu çok ilginç değil mi? Yabancı sitelerin haber...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Speed-Step 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

"Telif Hakkı, 2016 © DonanımHaber - İçerik, yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz." yazıyor haberlerin altında. Bu çok ilginç değil mi? Yabancı sitelerin haberlerini kaynak göstermeden direk çevirip, telif hakkı istemek ilginç bir şey.

Merhaba,

Eğer direkt çeviri varsa mutlaka kaynak koyuyoruz fakat haberin ilk görüldüğü kaynak üzerine 2-3 farklı kaynak daha gezildiyse ve haber içeriği zenginleştirilip ekstra olarak editör yorumu da varsa bu zaten bizim haberimiz oluyor artık. Kimi neyi kaynak göstereceğiz?

Evet çeviri de olsa emek var ve bu bizim emeğimiz direkt kopyalayamazsınız madem kolay bir şey diğerleri de çevirip kendileri yazsınlar değil mi? :)

Bu sitede dünya basınında yer almış bir çok haber de bulunmakta.

Eleştiriye her zaman açığız fakat eleştiri yapıcı ve yön gösterici olduğu sürece. Bu şekilde yazılarla bir yere varamayız. Özellikle de alakasız konular altında değil mi?

Sevgiler,
Mesut Çevik
MinPayne"Telif Hakkı, 2016 © DonanımHaber - İçerik, yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz." yazıyor haberlerin altında. Bu çok ilginç de...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Güzel program olmuş elinize sağlık. Yalnız etraf yine hiçbişeyi beğenmeyen ama klozete doldurduğu dışında eseri olmayan adamlarla dolmuş. Yazık ya bi neali çöpe atmak lazım.
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musa_unsal2005 3 yıl
Güzel program olmuş elinize sağlık. Yalnız etraf yine hiçbişeyi beğenmeyen ama klozete doldurduğu dışında eseri olmayan adamlarla dolmuş. Yazık ya bi neali çöpe atmak lazım.
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Rezn0v.dll 3 yıl
Mesut abinin yerinde olsam tası tarağı toplar kaparım forumu, ayıp be kardeşim yapılan emeğe de saygınız yok. Yok haberler çalıntı felan basit kelimeler ile birde kışkırtıyorsunuz. Üstelik bu insanların kendi web sitelerinde yapıyorsunuz bunu. Haber konusuna gelirsek; Mobilite ' de gördüğüm birkaç haberi daha önceki tarihlerde Android Autorithy gibi global teknoloji haber sitelerinde görmüştüm şahsen doğru evet ordan alıntı olabilir haberler ne olması gerekiyor beklentiniz nedir Allah aşkına bu haberler vahiy olarak mı gelsin bu insanlara? Eleştiri yaparken biraz insaflı olun, alttan alttan iğneleyici, aşağılayıcı sözleri eleştiri diye yutturmaya kalkmayın burdaki insanlara buna hakkınız yok. Buna önce Allah sonra da burdaki insanlar izin vermez.

Selametle...
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fz18 3 yıl
güzel videoydu, hiç sıkılmadan bir çırpıda izledim. Teşekkürler..
Bu arada, Mesut Çevik Allah yardımcınız olsun. Kendine bile hayrı dokunmayan bu modern fosillerle uğraşmak zor olsa gerek..
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eticin16 3 yıl
Arkadaşlar bu neyin özgüveni anlamış değilim insanlar bilgi almanız için bi site yapmışlar ve bu siteyi sizden 5 kuruş para almadan yayınlıyorlar bırakında yaşamlarını idame ettirmek siteye yeni bişeyler katmak için gereken maddi imkanı nereden elde edeceklerine onlar karar versin , eger yapılan haberleri veya siteyi beğemiyorsanız takip etmeyebilirsiniz bu sizin seçiminiz ama yok o öyle olmaz böyle olacak demeye kimenin hakkı yok bence sizin bu dediğiniz belediye otobusune binip güzergahı dışında biyere gitmesini istemek gibi bişey bence, hem cam kenarı olsun hem 3 kuruş olsun hemde istediğim yere götürsün yok öye bidünya be arkadaşım.
1 Yanıt Yanıtla +4
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simbolmina 3 yıl eticin16
eticin16
Arkadaşlar bu neyin özgüveni anlamış değilim insanlar bilgi almanız için bi site yapmışlar ve bu siteyi sizden 5 kuruş para almadan yayınlıyorlar bırakında yaşamlarını idame ettirmek siteye yeni bişeyler katmak için gereken maddi imkanı nereden elde edeceklerine onlar karar versin , eger yapılan haberleri veya siteyi beğemiyorsanız takip etmeyebilirsiniz bu sizin seçiminiz ama yok o öyle olmaz böyle olacak demeye kimenin hakkı yok bence sizin bu dediğiniz belediye otobusune binip güzergahı dışında biyere gitmesini istemek gibi bişey bence, hem cam kenarı olsun hem 3 kuruş olsun hemde istediğim yere götürsün yok öye bidünya be arkadaşım.

Keşke sebep özgüven olsa. Görgüsüzlük ve terbiyesizlik yüzünden insanlar böyle yorum yapıyor. Bizim insanımızın genel durumu yani. Ses sistemleri inceleyen bir çocuk vardı, adamın saçına başına taktı millet de gitti adam en sonunda. Yok üslubu beğenmemiş yok bilmem neyi sevmemiş. Yok bilmem ne müdürü niye eli cebinde röportaj vermiş falan filan. Milletin işi gücü dedikodu, program ve içerikle ilgilenmek değil ki. Dizi gibi izliyorlar bu programları.
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aliofage 3 yıl
Sitede çok gereksiz yorumlar var. Forum kullanıcılarının buraya yorum yapması engellenmeli buraya yorum yapabilmek için bir çeşit seviye/kalite aşamasından geçilmeli. Sözlük siteleri gibi bilmiyorum olmuyor böyle şu videonun seviyesine kalitesine bakın bir de yorumlara. Yönetimin bunu düşünmesini rica ediyorum. Kimse üzerine alınmasın ama bu kadar çocukça yorumlar olmamalı bu videonun altında.
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DH Misafiri 3 yıl
Android işletim sisteminin yakın zamandaki güncelleme sonrasında saçmalayacagını söylememişsiniz! İşlemcier yada RAM ler yine ne koyarsan koy yetersiz kalacak gibi görünüyor. 9000e yakın dosya degişikligi olacak diye hatırlıyorum.
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sarahaten 3 yıl
Ne dert olmuş insanlara youtube'a video yüklemek. Adamlar kendi emeğinin bütün kazancını kendine istiyor. O kadar. Dünyaya yayın yapmıyor ki youtube'a video yükleyip abone artırmaya çalışıp daha fazla para kazansın. Eğer ingilizce içerik yapsaydı büyük teknoloji siteleri gibi youtuba'a bunlar da koyardı. Türkiye'de bilen biliyor zaten bu siteyi. Youtube'a koymasına gerek yok. Altyapı geliştirilsin dersen de adamların para kazanmasına müsade edin. Şu siteden haberler araklanmış, onlar telif değil mi kafasıyla hareket edersen zaten niyet çok belli olur. Youtube'a donanımhaber değil IPHONEDO gibi adamlar içerik yüklesin ki bireysel kişilerin harika işler yapabildiğini görelim.

Not: Ayrıca mesut çevik'in üslubundan rahatsız oldum.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Speed-Step 3 yıl sarahaten
sarahaten

Ne dert olmuş insanlara youtube'a video yüklemek. Adamlar kendi emeğinin bütün kazancını kendine istiyor. O kadar. Dünyaya yayın yapmıyor ki youtube'a video yükleyip abone artırmaya çalışıp daha fazla para kazansın. Eğer ingilizce içerik yapsaydı büyük teknoloji siteleri gibi youtuba'a bunlar da koyardı. Türkiye'de bilen biliyor zaten bu siteyi. Youtube'a koymasına gerek yok. Altyapı geliştirilsin dersen de adamların para kazanmasına müsade edin. Şu siteden haberler araklanmış, onlar telif değil mi kafasıyla hareket edersen zaten niyet çok belli olur. Youtube'a donanımhaber değil IPHONEDO gibi adamlar içerik yüklesin ki bireysel kişilerin harika işler yapabildiğini görelim.

Not: Ayrıca mesut çevik'in üslubundan rahatsız oldum.

Haklısınız rahatsız edici olmuş. Değerli yorum ve uyarınız için teşekkürler :)
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ProsesMuhendisi 3 yıl
Naçizane bir tavsiye; bahsedilen konuların zaman çizelgesi koyulursa çok daha iyi olur. Ancak bunu izlenme seviyeleri düşmesin diye mi yapmıyorsunuz bunu da merak ediyorum :)
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sarahaten 3 yıl
hakan985
Erdi bey sizden çok şey öğrendik inşallah öğrenmeye de devam edecez beğenerek izliyorum. Ancak çaktırmadan apple reklamı veriyosunuz subliminal alın bu da ... gibi söylemleri size yakistiramiyorum.Saygılar

Erdi Bey apple!ın gizli silahı. yaptığı çalışmalardan dolayı apple tim cook'dan sonra erdi bey'i ceo olarak görevlendirecekmiş. asıl o zaman görün subliminal mesajları.. şaka bir yana adam kullanıp beğendiği aleti söylemiş, yalan mı konuşmasını istiyorsunuz? bu arada şu an piyasadaki en güzel telefon galaxy note 5.
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Roark 3 yıl
erdi reyizin bahsettiği araba firması alman halk arabası firması kazıkçı volkswagen'dir. bunlardan araba alan kerizler oldukça devam edeceklerdir.
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