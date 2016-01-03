Mobilite: ZTE Nubia 11, Galaxy S6 mini, HTC'nin açıklamaları ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Snapdragon 820 işlemcili ZTE Nubia Z11 olmak üzere gündemdeki konuları ve önemli gelişmeleri sizler için değerlendiriyorlar.
Yılın ilk Mobilite programında sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta ZTE'nin Snapdragon 820'li yeni telefonu Nubia Z11, HTC'nin geleceğe dönük açıklamaları, Galaxy S6 mini, Xiaomi'nin stok dayanmayan tablet satışı ve mobil dünyada diğer gündem maddelerini konuşuyorlar.
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Merhaba,
Youtube teknoloji gündemini takip etmek değil sadece teknolojiye yetişemeyen siteler için zorunluluktur. Amerikan sermayeli ve yüklenen her videodan para kazanan kazandığının 10'da birini canı isterse dağıtan bir sitedir.
Biz kendimiz yayınlayabildiğimiz sürece kendimiz yayınlayacağız. Kaldı ki kendimiz yayınlamamıza rağmen hala daha çoğunluğa erişiyor beklediğimiz görüntüleme rakamlarına erişiyoruz.
Yerli sitelerin kendi imkanları ile videolarını yayınlamasını desteklemek varken Amerika yapmış onu kullanın üretmeyin, o kazansın kırıntılar size kalsın demek hiç gelişime açık bir yaklaşım değil.
Elbet bizim sistemin bazı sıkıntıları vardır ama bu bizim el emeğimiz göz nurumuz en azından emeğimiz başkaları tarafından sömürülmüyor kazanç varsa hepsi bize kalıyor.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,
Eğer direkt çeviri varsa mutlaka kaynak koyuyoruz fakat haberin ilk görüldüğü kaynak üzerine 2-3 farklı kaynak daha gezildiyse ve haber içeriği zenginleştirilip ekstra olarak editör yorumu da varsa bu zaten bizim haberimiz oluyor artık. Kimi neyi kaynak göstereceğiz?
Evet çeviri de olsa emek var ve bu bizim emeğimiz direkt kopyalayamazsınız madem kolay bir şey diğerleri de çevirip kendileri yazsınlar değil mi? :)
Bu sitede dünya basınında yer almış bir çok haber de bulunmakta.
Eleştiriye her zaman açığız fakat eleştiri yapıcı ve yön gösterici olduğu sürece. Bu şekilde yazılarla bir yere varamayız. Özellikle de alakasız konular altında değil mi?
Sevgiler,
Mesut Çevik