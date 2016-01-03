Mobilite: ZTE Nubia 11, Galaxy S6 mini, HTC'nin açıklamaları ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Snapdragon 820 işlemcili ZTE Nubia Z11 olmak üzere gündemdeki konuları ve önemli gelişmeleri sizler için değerlendiriyorlar.

Yılın ilk Mobilite programında sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta ZTE'nin Snapdragon 820'li yeni telefonu Nubia Z11, HTC'nin geleceğe dönük açıklamaları, Galaxy S6 mini, Xiaomi'nin stok dayanmayan tablet satışı ve mobil dünyada diğer gündem maddelerini konuşuyorlar.