Mobilite: iPhone 6s pilli kılıfı, Snapdragon 820, LG G5 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik her zaman olduğu gibi bilgi dolu keyifli bir sohbet eşliğinde aralarında iPhone 6s pilli kılıfı gibi gündemdeki gelişmeleri konuşuyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6s için çıkardığı pilli kılıf aksesuarı olmak üzere Watch 2, iPhone 6c, Snapdragon 820, LG G5, OnePlus 3, ZTE Axon Mini Premium gibi gündemdeki önemli tüm gelişmeleri keyifli ve bilgi dolu bir sohbetle ekranlarınıza getiriyor.