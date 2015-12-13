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Mobilite: iPhone 6s pilli kılıfı, Snapdragon 820, LG G5 ve dahası...

3 yıl
41,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik her zaman olduğu gibi bilgi dolu keyifli bir sohbet eşliğinde aralarında iPhone 6s pilli kılıfı gibi gündemdeki gelişmeleri konuşuyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Apple'ın iPhone 6 ve iPhone 6s için çıkardığı pilli kılıf aksesuarı olmak üzere Watch 2, iPhone 6c, Snapdragon 820, LG G5, OnePlus 3, ZTE Axon Mini Premium gibi gündemdeki önemli tüm gelişmeleri keyifli ve bilgi dolu bir sohbetle ekranlarınıza getiriyor.
 

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mkyb 3 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +17
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___Lawyer___ 3 yıl
Mesut Çevik sonunda biz Android kullanıcılarının adeta içinden geleni orada dile getirdi. Gerçekten ne zaman Qualcomm ile veya Exynos ile ilgili bir haber konuşulursa Erdi Özüağ hemen Apple işlemcilerine konuyu getiriyor ve hem asıl merak ettiğimiz bilgilere ulaşamıyoruz konu dağılıyor hem de bu davranışın bize hiçbir yararı olmadığı gibi antipatik duruyor.

Android kullanıcılarını Apple işlemcileri çokta ilgilendirmiyor.Tabi siz bunu orada konuşma durumundasınız ancak konunun kaybolmasına da neden olmayalım lütfen.

Ayrıca güçlü denilen sistem adeta 2016'nın dünyasında symbian görevi gören bir işlevselliğe sahip arayüz ve full hd'de bu sonuca ulaştığınıda söylemekte yarar var.

Saygılar. .
Mesut Çevik sonunda biz Android kullanıcılarının adeta içinden geleni orada dile getirdi. Gerçekten ne zaman Qualcomm ile veya Exynos ile ilgili bir haber konu...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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StByErdeM 3 yıl
İleri saramıyorum, tam ekran yapamıyorum. Video nun formatına mı sövmeli chrome a mı
2 Yanıt Yanıtla +9
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bilek 3 yıl
iPhone 19 dakika konuşuldu bune yaaaa bıktım iPhone den ismini duydumu tiksiniyorum artık
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kadirirdem 3 yıl
Her zaman ki gibi güzel bir mobilite olmuş... Erdi abi v10 incelemesini bekliyoruz...
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sacrificeson 3 yıl
StByErdeM
İleri saramıyorum, tam ekran yapamıyorum. Video nun formatına mı sövmeli chrome a mı

html5 player ile açın direk benim gibi.
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DH Misafiri 3 yıl
Lg flex 2 uygun fiyat ustun ekran dragon 810.nokta.
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Fx_57,5 3 yıl
17:20 mesut reiz de adb lock kullanıyor sanırım :D
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assasin34 3 yıl
yaptığınız işe saygım sonsuz ama ben bir izleyici olarak videonun nerdeyse ilk yarım saatinin neden gereğinden fazla apple'la ilgili olduğunu anlamadım.Bence üzerinde 2-3 dk'dan fazla konuşmaya değmeyen bir piil kılıf için bu kadar süre harcamanızı garipsedim.Dünyada TheVerge'nin başını çektiği Apple pohpohlayıcılığına doğru kayma yapmazsınız umarım.Çünkü bahsettiğim şeye Türkiye'de sizin gibi büyük bir teknoloji sitesi başladı ve bence kaliteleri de güvenirliliği de azaldı.Başarılar..
1 Yanıt Yanıtla +6
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lido 3 yıl
3 yıl oldu note 2 alalı hala konuşulabiliniyor mobilite de note 2 hakkında
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fx57 3 yıl assasin34
assasin34

yaptığınız işe saygım sonsuz ama ben bir izleyici olarak videonun nerdeyse ilk yarım saatinin neden gereğinden fazla apple'la ilgili olduğunu anlamadım.Bence üzerinde 2-3 dk'dan fazla konuşmaya değmeyen bir piil kılıf için bu kadar süre harcamanızı garipsedim.Dünyada TheVerge'nin başını çektiği Apple pohpohlayıcılığına doğru kayma yapmazsınız umarım.Çünkü bahsettiğim şeye Türkiye'de sizin gibi büyük bir teknoloji sitesi başladı ve bence kaliteleri de güvenirliliği de azaldı.Başarılar..

Merhaba,

Çelişkili bir mesaj atmışsınız.

Hem dünyada Apple pohpohlaması var demişsiniz, hem de Apple'ı eleştiren yorumlarımızı uzun bulup yapmayın bu kadar diye serzenişte bulunmuşsunuz.

iPhone 6s battery case ürününü tabi ki konuşacağız uzun uzun çünkü eleştirilmesi, eksikleri ve hatalarının gösterilmesi gereken bir ürün.

Bence önyargısız izlemeyi deneyin, sizi temin ederim daha keyifli oluyor.

Teşekkürler.
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kloveangel 3 yıl
Bu tür haberler yapacağınıza bi v10 un detaylı incelemesini yapın 1 ay oldu hala sizde hareketlenme yok
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Seyrim 3 yıl
Güzel bir çalışma.. Tebrikler.. :) zevkle izledim..
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cinemaker 3 yıl
APPLE POWERBANK
http://d.haber3.com/other/dev-piton-insan-yuttu-3826537-copy.jpg
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ardabeyim 3 yıl
@fx57 abi dreamliner dedin 787 dedin sağlam dedin bi gülme geldi birisi 737 haberinde paylaşmıştı izlemeni öneririm youtu.be/...
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