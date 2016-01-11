Modern teknolojiden yoksun yaşanır mı?

Batı Virginia'da Washington DC'den sadece 320km uzaklıkta hayattan tamamen kopuk 8 bin kişilik bir topluluk yaşıyor. 34 bin km2'lik “Ulusal Radyo Sessizlik Bölgesi”nde cep telefonu, Wi-Fi, mikrodalga fırın ve hatta bazı elektrik süpürgelerinin kullanımı kanunen yasaklanmış durumda.

Kısıtlamalar, 1950'li yıllarda Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi tarafından alana kurulan 11 büyük ölçekli teleskop nedeniyle yürürlüğe konulmuş. Gözlemevi 9.3 dönümlük şaşırtıcı bir yüzey alanına sahip olmasının yanında dünyanın en büyük tam yönetilebilir teleskopuna ev sahipliği yapıyor.

Bölgede hiçbir şeye hatta bir elektrik süpürgesi veya ticari bir baz istasyonuna bile teleskopun görüş etkinliğini engelleyebilmesi nedeniyle izin verilmiyor. Pocahontas County’de yer alan Green Bank kasabası sakinleri, uzun süredir orada yaşayan yerlilerin haricinde, cihaz gerektirmeyen bir yaşam tarzını benimsemek için bölgeye göç eden ve kendilerini "teknolojik cüzzamlılar" olarak ilan edenlerden oluşuyor.

Fotoğrafçı Emile Holba, Ulusal Radyo Sessizlik Bölgesi'ndeki "teknolojiye kapalı" yaşamlardan epey etkilendi ve bu nedenle insanları ve Pocahontas County manzaralarını belgelemeye başladı. Holba, tanıştığı karakterlerle iPhone, GPS veya e-posta olmadan yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Genel olarak Holba, kasabadan büyülendiğini, toplulukta yer alan herkesin yüz yüze konuşulan daha sosyal bir ortamda yaşama şansına sahip olduklarını söylüyor. Ancak kasaba sakinleri “teknolojinin yan etkilerinden” tamamen izole bölgenin de bir süre sonra kirleneceğinden neredeyse emin gibiler.

Yazar: Onur SEVEN

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Şehirde, Chuck Niday "Sessizlik Bekçisi" olarak biliniyor. Holba, Chuck'ın bilim adamları tarafından kayıt altına alınan şikayetler neticesinde belirli radyo frekanslarını araştırmak zorunda olduğunu söylüyor. Bazen bu şikayetler elektrikli süpürge, kablosuz hoparlörler ve hatta bir köpek ısıtıcısı gibi cihazlardan kaynaklanabiliyormuş.Holba, Green Bank kasabasının bir lise, doktorlar, benzin istasyonu, kiliseler, bir süpermarket ve bir yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinden oluştuğunu belirtiyor. Ancak yerel yönetim ve ana acil servislerin kasabanın güneyinde yer alan Marlinton'a dayandığını da ekliyor.Çiftçi ve aynı zamanda market sahibi olan Bobby Ervine, Holba ile konuşması sırasında mobil cihazlardan bağımsız yaşamanın kendi faaliyetlerini etkilemediğini ve bunun hiçbir dezavantajını yaşamadığını belirtiyor.Kasabada yaşayan bir diğer isim olan Diane Schou ise bölgeyi modern dünyadan bir sığınak olarak görenler arasında. Schou önceki evinin yakınında yer alan baz istasyonu nedeniyle hasta olduktan sonra bölgeye taşındığını ifade ediyor.Bölgenin bir diğer sakini Kevin Fraser esasında Güney Afrika'da bir ağırlık kaldırma (power lifter) şampiyonu. Kendisi şimdi Dunmore Bakery'nin sahibi olmaktan gurur duyduğunu söylüyor ve yakıt, olta takımları ve yerliler için düğün pastaları satıyor.