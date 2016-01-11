Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Modern teknolojiden yoksun yaşanır mı?

Amerika'nın Virginia eyaletinde yer alan Pocahontas County'nin Green Bank kasabası, teknolojiden tamamen yoksun bir hayat sürüyor. İşin ilginci ise herkesin hayatından memnun olması.
3 yıl
4,3b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Batı Virginia'da Washington DC'den sadece 320km uzaklıkta hayattan tamamen kopuk 8 bin kişilik bir topluluk yaşıyor. 34 bin km2'lik “Ulusal Radyo Sessizlik Bölgesi”nde cep telefonu, Wi-Fi, mikrodalga fırın ve hatta bazı elektrik süpürgelerinin kullanımı kanunen yasaklanmış durumda.
Modern teknolojiden yoksun yaşanır mı?
Kısıtlamalar, 1950'li yıllarda Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi tarafından alana kurulan 11 büyük ölçekli teleskop nedeniyle yürürlüğe konulmuş. Gözlemevi 9.3 dönümlük şaşırtıcı bir yüzey alanına sahip olmasının yanında dünyanın en büyük tam yönetilebilir teleskopuna ev sahipliği yapıyor.
Bölgede hiçbir şeye hatta bir elektrik süpürgesi veya ticari bir baz istasyonuna bile teleskopun görüş etkinliğini engelleyebilmesi nedeniyle izin verilmiyor. Pocahontas County’de yer alan Green Bank kasabası sakinleri, uzun süredir orada yaşayan yerlilerin haricinde, cihaz gerektirmeyen bir yaşam tarzını benimsemek için bölgeye göç eden ve kendilerini "teknolojik cüzzamlılar" olarak ilan edenlerden oluşuyor.
Fotoğrafçı Emile Holba, Ulusal Radyo Sessizlik Bölgesi'ndeki "teknolojiye kapalı" yaşamlardan epey etkilendi ve bu nedenle insanları ve Pocahontas County manzaralarını belgelemeye başladı. Holba, tanıştığı karakterlerle iPhone, GPS veya e-posta olmadan yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenmeye çalıştı.
Modern teknolojiden yoksun yaşanır mı?
 
Şehirde, Chuck Niday "Sessizlik Bekçisi" olarak biliniyor. Holba, Chuck'ın bilim adamları tarafından kayıt altına alınan şikayetler neticesinde belirli radyo frekanslarını araştırmak zorunda olduğunu söylüyor. Bazen bu şikayetler elektrikli süpürge, kablosuz hoparlörler ve hatta bir köpek ısıtıcısı gibi cihazlardan kaynaklanabiliyormuş.

Holba, Green Bank kasabasının bir lise, doktorlar, benzin istasyonu, kiliseler, bir süpermarket ve bir yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinden oluştuğunu belirtiyor. Ancak yerel yönetim ve ana acil servislerin kasabanın güneyinde yer alan Marlinton'a dayandığını da ekliyor.

Çiftçi ve aynı zamanda market sahibi olan Bobby Ervine, Holba ile konuşması sırasında mobil cihazlardan bağımsız yaşamanın kendi faaliyetlerini etkilemediğini ve bunun hiçbir dezavantajını yaşamadığını belirtiyor.

Kasabada yaşayan bir diğer isim olan Diane Schou ise bölgeyi modern dünyadan bir sığınak olarak görenler arasında. Schou önceki evinin yakınında yer alan baz istasyonu nedeniyle hasta olduktan sonra bölgeye taşındığını ifade ediyor.

Bölgenin bir diğer sakini Kevin Fraser esasında Güney Afrika'da bir ağırlık kaldırma (power lifter) şampiyonu. Kendisi şimdi Dunmore Bakery'nin sahibi olmaktan gurur duyduğunu söylüyor ve yakıt, olta takımları ve yerliler için düğün pastaları satıyor.
Genel olarak Holba, kasabadan büyülendiğini, toplulukta yer alan herkesin yüz yüze konuşulan daha sosyal bir ortamda yaşama şansına sahip olduklarını söylüyor. Ancak kasaba sakinleri “teknolojinin yan etkilerinden” tamamen izole bölgenin de bir süre sonra kirleneceğinden neredeyse emin gibiler.
Yazar: Onur SEVEN 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
24 saatlik zaman dilimi icinde gözlerimiz ne kadar gerçek hayata bakıyor, ne kadar TV, cep telefonu, laptop, tablet ekranına bakıyor?
Bence biz hayatın kendisini bıraktık, ekranlardan gördüğümüzü yaşıyoruz. Bu sebeple Green Bank kasabası ekran yerine doğaya ve insana bakarak yaşamayı seçmiş akıllı bir topluluk.
24 saatlik zaman dilimi icinde gözlerimiz ne kadar gerçek hayata bakıyor, ne kadar TV, cep telefonu, laptop, tablet ekranına bakıyor?Bence biz hayatın kend...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
Gayet çekilebilecek bir hayat. Akıllı zart zurtlar diye diye özümüzü unuttuk.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karanlikmadde 3 yıl
tersol
e gidin ormana yaşayın o zaman yahu... lafa geldimi mangalda kül bırakmayan TEKNOLOJİ SİTESİ takipçileri coşmuş yine. İleride teknolojiye yatırım yapanlar artık kaynakları ve ömrü tükenmiş dünyayı terketmeye başladığında o zaman görürüm ben o teknolojiyi .... yaşayan, anlayan yobazları...

Kendini çağdaş ve kültürlü sanan bu basit insanın sözcük dağarcığı, sadece hakaret kelimelerinden ve en başta da YOBAZ kelimesinden oluşuyor. Anlamını bile bilmediği bu kelimenin belli ki her konu içinde kullanımını doğru sanıyor. Çünkü sahip olduğu ideoloji bu kelimeden besleniyor.
Birilerini ezdiğinde kendinin yüksekte olacağını düşünüyor. Halbuki ahlak ve bilgi fakiri acınası bir halde.
Profil resmindeki Darwin bile seni yeterince evrimleştirememiş canım benim.
Neyse fazla yüklenmeyelim belki de kişisel gelişimini tamamlayamamış yaşça küçük bir kardeşimizdir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BİLOCÆN 3 yıl
Çok daha güzel bir hayat olacağına eminim köyde geçirdiğim günler çok daha keyifli oluyorum ama bu hayata o kadar alışmışım mi ister istemez belirli bir sure sonra istanbula dönmek istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
O antenlerin arasında yeterince radyo dalgasına maruz kalıyorlardır bence. Cihazlar o antenleri o kadar etkileyebiliyorsa, bireyler de o antenlerden etkilenebilir.

Bence orada yaşamanın sağlıklı bir yanı yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinCC 3 yıl
tersol
e gidin ormana yaşayın o zaman yahu... lafa geldimi mangalda kül bırakmayan TEKNOLOJİ SİTESİ takipçileri coşmuş yine. İleride teknolojiye yatırım yapanlar artık kaynakları ve ömrü tükenmiş dünyayı terketmeye başladığında o zaman görürüm ben o teknolojiyi .... yaşayan, anlayan yobazları...

Yobaz diye direk etiket yapıştırmak sana mı kaldı. Yok şunu merak ediyorum seni buradaki insanlardan ayıran şey nedir ? Sen yobaz değil misin şimdi ?
Teknoloji ne için icat edildi ?
Aşağıda ki yorumda gayet doğru bir söz söylenmiş insanları zombiye çevirdi. Belki de biz sonradan görme olduğumuz için olabilir.
İnsanın gelişmesini sağlayan en büyük faktör iletişimdir. İnsanlar artık kendi yakın çevrelerinin yüzlerine bile bakmıyor. Herkes kendisini 3.5" ile 6" arası bir ekrana hapsetmiş ve o ekrana göre yaşıyor. Sosyal ağ hesapları olayına hiç girmeyeceğim. Bugün ticari firmaların teknolojinin ihtiyaca göre şekillenmesi yerine kendi parasal çıkarlarına göre geliştirildi. Elbette bunun diğer konulara da faydası oldu ancak bu kafayla gidilir ise teknolojiyi üretecek ham madde bile kalmayacak.
Sana da tavsiyem İstanbul gibi sürekli inşaat halinde olup bilinçsizce tüketim yapılan ve üzerinde yaşadığın gezegenin içine edilen bir şehirden 2-3 yılda bir de olsa Doğu Karadeniz tarafına gitmen.
İnsanoğlu teknolojiyi geliştiriyor ancak kendi ne halde daha rahat anlarsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanat Günesi 3 yıl
e gidin ormana yaşayın o zaman yahu... lafa geldimi mangalda kül bırakmayan ''TEKNOLOJİ SİTESİ'' takipçileri coşmuş yine. İleride teknolojiye yatırım yapanlar artık kaynakları ve ömrü tükenmiş dünyayı terketmeye başladığında o zaman görürüm ben o teknolojiyi .... yaşayan, anlayan yobazları...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bence yaşanır bundan önce pc mi vardı telefon mu vardı saati bile silip yaşıyacaksın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 3 yıl
bunun belgeseli vardı yahu. adamlar telfonlar konusuyor diye polis eve gelip telefonu falan alıyordu. her türlü elektprin cihaz yasaktı
bulursam eklerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 3 yıl
Alisanlar icin zor ya ben su an gidip orada hayatta yasayamam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 3 yıl
Çok değil bi 15 sene önce de orta ve alt gelirli aileler bu şekilde yaşıyordu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl en beğenilen
24 saatlik zaman dilimi icinde gözlerimiz ne kadar gerçek hayata bakıyor, ne kadar TV, cep telefonu, laptop, tablet ekranına bakıyor?
Bence biz hayatın kendisini bıraktık, ekranlardan gördüğümüzü yaşıyoruz. Bu sebeple Green Bank kasabası ekran yerine doğaya ve insana bakarak yaşamayı seçmiş akıllı bir topluluk.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
Gayet çekilebilecek bir hayat. Akıllı zart zurtlar diye diye özümüzü unuttuk.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 3 yıl
Modern teknoloji dediğiniz şey insanları zombiye çevirdi. Yaşanır. Hem de daha iyi bir yaşam kalitesi ile yaşanır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4311 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pocahantes country, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
2 etiket daha Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Supercell'in yeni oyunu Clash Royale incelemesi 3 yıl Nasa, Dünya'yı göktaşlarından korumak istiyor 3 yıl Synaptics'den daha iyi parmak izi sensörleri geliyor 3 yıl Oculus kurucusundan önemli ekran açıklaması 3 yıl Elon Musk: Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada 3 yıl Samsung, otonom araçları test etmek için kendi pistini kullanacak 3 yıl Apple için 2016 büyük bir hayal kırıklığı olabilir 3 yıl AMD Radeon R9 Nano ekran kartında büyük indirim 3 yıl SpiderMan'e meydan okuyan Drone 3 yıl Lian Li'den yat tasarımlı bilgisayar kasası 3 yıl watchOS 2.2 ile birden fazla Apple Watch tek bir iPhone ile eşleşebilecek 3 yıl HTC, Vive ön siparişlerini 29 Şubat'ta toplamaya başlayacak 3 yıl iOS 9.3'ün ilk betası yayınlandı 3 yıl Patlamayan lithium batarya geliştirildi 3 yıl Apple, 4 inçlik yeni modelini iPhone 5e adıyla tanıtılabilir 3 yıl Netflix Hakkında Her Şey "Netflix İnceleme" 3 yıl Kingston HyperX serisinin ilk NVMe SSD ürünleri, CES 2016 fuarında sergilendi 3 yıl Altın Küre'de parlayan dijital yayın servisi Amazon Studios oldu 3 yıl In Win'den CES 2016'ya özel sınırlı sayıda H-Frame kasa ve Signature güç kaynağı 3 yıl Lily Robotics, drone ön siparişlerinden 34 Milyon dolar gelir sağladı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Modern teknolojiden yoksun yaşanır mı? Sonraki 2016 model Samsung Galaxy A Serisi Türkiye’de satışa sunuldu 3 yıl Apple, News uygulamasını kaç kişinin kullandığını bilmiyor 3 yıl TP-Link, Neffos serisine ait ilk akıllı telefonları C5L, C5, ve C5 Max'ı tanıttı 3 yıl IPv6 20 yaşında, kullanım oranı %10 seviyesinde 3 yıl Live Photos özelliği dolaylı olarak Android'de 3 yıl Mushkin, son kullanıcıya 4TB SSD ürünleri sunmaya hazırlanıyor 3 yıl MSI'ın 2016 model yeni anakartları mercek altında 3 yıl Snapdragon 820 Rev 2 benchmarklarda göründü 3 yıl Galaxy S7, Snapdragon 820 çipsetiyle AnTuTu'da göründü 3 yıl Kliksa, Teknosa’nın online outlet mağazası oldu 3 yıl 4000Watt güç kaynağı isteyen? 3 yıl Dünya arenasında bir Türk markası: Monster ile CES Fuarı'nda konuştuk 3 yıl WhatsApp, emoji mesajları ile çökebiliyor 3 yıl Apple Music, altı ayda Spotify’ın altı yıllık başarısını yakaladı 3 yıl HTC, sanal gerçekliğe büyük önem veriyor 3 yıl Intel'in Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği gösteriyi izleyin 3 yıl Ford, giyilebilir cihazları otomobillere entegre etmek için çalışıyor 3 yıl Elon Musk: 2018 yılında Tesla araçlar istediğiniz yere gelecek 3 yıl Ford, otonom aracıyla karlı yollara da çıktı 3 yıl Xiaomi Redmi 3 resmi: En ucuza en iyisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim