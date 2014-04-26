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Modulo modüler taşınabilir batarya projesi bağış desteğine başladı

5 yıl
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11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Modulo modüler taşınabilir batarya projesi bağış desteğine başladı

Son dönemde artık yanımızdan akıllı telefon ve tabletleri eksik etmiyoruz. Ancak taşınabilir batarya çözümleri sözkonusu olduğunda farklı boyut ve güçlerde ayrı ayrı ürünler edinmek zorunda kalabiliyoruz. 

İlk olarak CES 2014 fuarında görücüye çıkan ve oldukça beğeni toplayan Modulo modüler batarya projesi, Kickstarter üzerinde bağış desteği aramaya başladı. 

İspanya kaynaklı IDAPT girişimi tarafından ortaya atılan Modulo, bu ihtiyaçtan yola çıkarak modüler bir taşınabilir batarya çözümü geliştirmiş. Her Modulo birimi 2100mAh gücünde batarya barındırıyor. İhtiyaca göre bu birimleri üstüste istiflemek mümkün. En fazla 5 tanesini biraraya getirerek 10500mAh gücünde bir çözüm elde edilebiliyor. Ürünü microUSB üzerinden şarj edebiliyorsunuz. 

İsterseniz her bir birim bir cihaza güç verebildiği gibi isterseniz tek bir cihazı şarj edebiliyor. Çözümün güç çıkışı ise 1.2 Amper olarak belirlenmiş. Proje şimdiden gerekli bağışı topladı ve 34 gün daha kampanya devam edecek. 20$ ve üzeri bağışlarda bir Modulo birimi hediye ediliyor.   

http://androidspin.com/2014/04/25/modulo-expandable-portable-battery-comes-kickstarter-winning-best-show-award-ces-2014/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrKemal17 5 yıl en beğenilen
Bence pahalı olmuş 10500 mAh almak isterseniz 100$ oluyor.
Xiaomi'nin harici bataryası çok daha uygun fiyatlı.10400mAh 11$
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lansker 5 yıl
Ben çinden Mİ nin 10400 mah bataryasını 46 tl ye aldım. 12 güne geliyor. Ve bunun 2 tanesinden biraz daha kalın. Bu tamamen soygun... Hem Fiyat olarak hem de taşınabilirlik olarak çok daha iyileri var...
Ben çinden Mİ nin 10400 mah bataryasını 46 tl ye aldım. 12 güne geliyor. Ve bunun 2 tanesinden biraz daha kalın. Bu tamamen soygun... Hem Fiyat olarak hem de ta...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ozgur79 5 yıl
kickstarter.com/... linkine bakarsanız daha bir çok özelliğinin olduğunu görebilirsiniz.
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Blood Money 5 yıl
Hiç kullanışlı değil.
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The Tenth Doctor 5 yıl
5 Tanesi 30 olsa olabilirdi kolay, rahatça taşınabilirliği falan da bu olmaz.
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Tom Hagen 5 yıl
kullanışsız, pahalı. Belki ömür süresi olarak xiaomiden iyidir ama 7-8 kat fiyat farkı var arada..
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drfree1 5 yıl
xiominin 10500 mah lık bataryasını 20 dolar a sipariş ettim 100 dolar kim versin buna
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lansker 5 yıl
Ben çinden Mİ nin 10400 mah bataryasını 46 tl ye aldım. 12 güne geliyor. Ve bunun 2 tanesinden biraz daha kalın. Bu tamamen soygun... Hem Fiyat olarak hem de taşınabilirlik olarak çok daha iyileri var...
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BARIŞ55 5 yıl
Tamamen soygun bu proje.

Yazılımda iş olmayınca donanımı artır artır nereye kadar?
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Public_Enemy 5 yıl
zaten 10500 mAh $10-15 fiyatlarında alınabiliyor, bunun getirisi ne ki?
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MrKemal17 5 yıl en beğenilen
Bence pahalı olmuş 10500 mAh almak isterseniz 100$ oluyor.
Xiaomi'nin harici bataryası çok daha uygun fiyatlı.10400mAh 11$
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Like a Sir 5 yıl
pahalı 20x5 den bana 10500 verse ne olur vermese ne olur
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faqa41 5 yıl
şuan param olsa bagis yapardım

edit: yazim hatasi
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