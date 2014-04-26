Modulo modüler taşınabilir batarya projesi bağış desteğine başladı





Son dönemde artık yanımızdan akıllı telefon ve tabletleri eksik etmiyoruz. Ancak taşınabilir batarya çözümleri sözkonusu olduğunda farklı boyut ve güçlerde ayrı ayrı ürünler edinmek zorunda kalabiliyoruz.





İlk olarak CES 2014 fuarında görücüye çıkan ve oldukça beğeni toplayan Modulo modüler batarya projesi, Kickstarter üzerinde bağış desteği aramaya başladı.





İspanya kaynaklı IDAPT girişimi tarafından ortaya atılan Modulo, bu ihtiyaçtan yola çıkarak modüler bir taşınabilir batarya çözümü geliştirmiş. Her Modulo birimi 2100mAh gücünde batarya barındırıyor. İhtiyaca göre bu birimleri üstüste istiflemek mümkün. En fazla 5 tanesini biraraya getirerek 10500mAh gücünde bir çözüm elde edilebiliyor. Ürünü microUSB üzerinden şarj edebiliyorsunuz.





İsterseniz her bir birim bir cihaza güç verebildiği gibi isterseniz tek bir cihazı şarj edebiliyor. Çözümün güç çıkışı ise 1.2 Amper olarak belirlenmiş. Proje şimdiden gerekli bağışı topladı ve 34 gün daha kampanya devam edecek. 20$ ve üzeri bağışlarda bir Modulo birimi hediye ediliyor.

http://androidspin.com/2014/04/25/modulo-expandable-portable-battery-comes-kickstarter-winning-best-show-award-ces-2014/