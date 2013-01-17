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Monster Bilgisayar, 3D destekli ve çift ekran kartlı P370EM'nin satışına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Monster Bilgisayar, 3D destekli ve çift ekran kartlı P370EM'nin satışına başladı
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100W'lık iki ekran kartıyla donatılabilen ve segmentinin en ince tasarımlarından birine sahip olan P370EM model numaralı dizüstü bilgisayarı için bir süredir ön sipariş alımı gerçekleştiren Monster, üç boyutlu görüntü desteğine sahip bilgisayarını NVIDIA 3D Vision gözlük setiyle birlikte geçtiğimiz günlerde satışa sundu. NVIDIA SLI ve AMD CrossfireX teknolojilerine destek sunan P370EM'yi 2x4GB dahili belleğe sahip GTX 680M veya 2x2GB AMD Radeon HD7970M ekran kartlarıyla edinmek mümkün.
17.3 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) 120Hz, mat LED ekran, 2.4GHz hızında (Turbo Boost ile 3.4GHz) 45W'lık dört çekirdekli Intel Core Ivy Bridge i7-3630QM işlemci, 16-32GB DDR3 1600MHz sistem belleği, 120GB Kingston HyperX SSD, 750GB 7200RPM HDD depolama birimleri, 2MP görüntülü görüşme kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye, çoklu dokunmatik destekli Touch Pad, DVD-RW optik sürücü, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, iki USB 2.0, üç USB 3.0, bir USB 3.0/AC/DC güç adaptörü girişi, bir eSATA/USB 2.0, HDMI v1.4, Display Port, 2W'lık iki hoparlör, Sound Blaster X-Fi MB-2 ses teknolojisi, dokuzu bir arada kart okuyucu, parmak izi okuyucu, mSATA SSD uyumlu kart yuvası, 330W'lık AC adaptörü, sekiz hüreli 89.21Wh Lityum İyon batarya ve tek ekran kartı ile dört saat kullanım süresine sahip olan bilgisayarın optik sürücü, pil ve tek ekran kartıyla ağırlığı 3.9 kilograma ulaşıyor. 
Intel Core i7-3920XM 55W işlemci, 480GB'a kadar SSD, Windows 7/8 işletim sistemleri, Blu-ray okuyucu ve ikinci bir güç adaptörüyle birlikte konfigüre edilebilen Monster'ın çift ekran kartlı oyun dizüstüsü, NVIDIA GTX 680M ve 3D desteğine sahip P370EM3D3 model numarası altında 8.999TL'den satılıyor. Üç boyut desteğinden yoksun çift AMD Radeon HD7970M ekran kartıyla donatılmış P370EM03 ise; 6.999TL seviyesinden alıcı buluyor. Her iki üst düzey donanımı da stoktan satın alabilir ya da firmanın düzenlediği ithalat planlarına dahil olarak teslimatınızın sonraki tarihlerde daha uygun fiyata gerçekleştirilmesini talep edebilirsiniz. Monster bilgisayarın hemen teslim etmek üzere satışına başladığı tüm ürünler buradaki adreste listelenmektedir.

Monster Bilgisayar, 3D destekli ve çift ekran kartlı P370EM'nin satışına başladı
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http://www.monsternotebook.com.tr/monster-notebook.html?opf=p1327&opr=5055 Yorum Yaz
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sherlock66 6 yıl en beğenilen
Oyun oynamak isteyen bence laptop alıp parasını çar çur etmemeli illa laptop isteyenler için çok güzel tabiki ama bence toplama masaüstü pc kraldır
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topgun1111 6 yıl
acil bi tane alıyorum
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atmosfer1k 6 yıl
bu fiyatlar türkiye içinmi geçerli,yurt dışı için mi ?
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hagi10best 6 yıl
kimse begenmemis ama o fiyata daha iyisi var mi? uni de okuyan ve oyun tutkunu biri olarak laptop almam gerekiyor. asus rog alsam sistem daha dusuk fiyat 4.500 tl civari. alienware desek cift ekran kartli modelleri 8000 tl den yuksekti en son baktigimda. monsterin tek sorunu tesliminin gec olmasi. sadece bu sorun almamam icin yeterli olacak tek sebep.
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Mr. Angelo 6 yıl
Iki yorumdan biri bu paraya masaüstü toplasan şöyle olur böyle olur.

He ya bilmiyoduk sağolun.

Adam notebook almak zorundaysa ve bütçesi varsa niye almasın.

Gidin siz hp notebookunuzda facete takılın .
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erdem3113 6 yıl
2000 Liraya MSİ GE60 almak daha mantıklı değil mi sizce ? Bence Fiyat ve performansı olcukça iyi.
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MxFxOx 6 yıl
bunun içine normal ekran kartları sığmıyor mu? sli yada cross her oyunda aynı performansı vermiyor ani karesaniye düşmeleri oluyor bildiğim
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AnGets 6 yıl
Asus un Gamer modellerine benzemiş.. Ayrıca çok deli para istiyorlar.. Meraklısına..
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bellair 6 yıl
7 milyar para vericem ve o bilgisayarın tuş takımı ayrık olmıcak
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_Athelas_ 6 yıl
Türk firmasıyım diye geziyolar...Türk firmasıysan mallarını Türkiye için yap arkadaşım,bu ülkede kimse laptopa 8 milyar para vermez.

2 milyara f/p canavarı çıkar bir tane yok satsın,tam bizlik işte.

Bunu ben de yaparım sipariş et,birleştir kasaya monster yaz yardır 8 milyar...oldu canım...


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cruel53 6 yıl
bu ne böyle ya arabanın üstüne düşse araba pert e çıkar
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CommandPrompt 6 yıl
Benim anlamadığım haberin başlığı "Oyun için laptop vs desktop" mu ?
Adam mesela üniversite öğrencisiyse ve çoğu öğrenci gibi her sene hatta yarı dönemde ev değiştiriyorsa ki birde,doğal olarak her tatilde ailesinin yanına gidiyorsa,bide yaz okulu falan yapmayıp 3 ay tatildeyse yada benzer durumlardaysa biraz para uçlanıp 3-4 bilemedin 5 sene bunu kullanması gayet mantıklı... He bendede Monster var SLI lı değil ama 680M,taktım bi 23'inç HP monitör(okul bitince satarım diyorum.),mouse zaten vardı bide klavye çaktım orta yollu,tadından yenmiyo,yurtdışında okuduğum için kdv'nin bir bölümünüde aldım gelirken,800'e de eski makinemi sattım 2700'e geldi. 12 taksit+3 ay erteleme. SSDli 680M kartlı full hd ekranlı 3630QM işlemcili 16gb ram'li bir makina alıp 10 ay 330 lira taksit ödeyemiyorsan (2 taksitide kdv ödedi zaten) yada "o kadarlık oynamıyorum,2 korsan indirip single atıp face'e giriyom" diyosan zaten kasada toplama o fiyata... Yani işin özü insanların ihtiyaçlarına göre ürünler bunlar,he bu biraz fazla yok SLI falan ama 7bin-9bin liraya makine alanda biliyordur herhalde laptopla,desktop'un farkını,Einstein'i oynayıp gereksiz yorum yapmak manasız bence...
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Gary_2550 6 yıl
Benim anlamadığım ise müşteriyi bu kadar zor durumda bırakan af edersiniz bir tarafına takmayan firmanın reklamının burada işi ne?

Edit: Reklam demişim de daha çok tanıtım bu. Okumadan göndermişim.
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CoreXXX 6 yıl
17.3 ve kalınlığa bak. micro atx bir masaüstü bundan hafifdir sanırım.sürekli oyun oynayanların bu tarz laptoplara para vermesini mantıklı bulmuyorum ben. hamachi gibi programlar yüzünden lan partileirde bitti. ne yani tatile oyun pc nizimi götüreceksiniz
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Firaristt 6 yıl
Oyun için kesinlikle masaüstü derim. Fiyatlandırması gerçekten yüksek...
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