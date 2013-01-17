Monster Bilgisayar, 3D destekli ve çift ekran kartlı P370EM'nin satışına başladı





100W'lık iki ekran kartıyla donatılabilen ve segmentinin en ince tasarımlarından birine sahip olan P370EM model numaralı dizüstü bilgisayarı için bir süredir ön sipariş alımı gerçekleştiren Monster, üç boyutlu görüntü desteğine sahip bilgisayarını NVIDIA 3D Vision gözlük setiyle birlikte geçtiğimiz günlerde satışa sundu. NVIDIA SLI ve AMD CrossfireX teknolojilerine destek sunan P370EM'yi 2x4GB dahili belleğe sahip GTX 680M veya 2x2GB AMD Radeon HD7970M ekran kartlarıyla edinmek mümkün.

17.3 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) 120Hz, mat LED ekran, 2.4GHz hızında (Turbo Boost ile 3.4GHz) 45W'lık dört çekirdekli Intel Core Ivy Bridge i7-3630QM işlemci, 16-32GB DDR3 1600MHz sistem belleği, 120GB Kingston HyperX SSD, 750GB 7200RPM HDD depolama birimleri, 2MP görüntülü görüşme kamerası, arkadan aydınlatmalı klavye, çoklu dokunmatik destekli Touch Pad, DVD-RW optik sürücü, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, iki USB 2.0, üç USB 3.0, bir USB 3.0/AC/DC güç adaptörü girişi, bir eSATA/USB 2.0, HDMI v1.4, Display Port, 2W'lık iki hoparlör, Sound Blaster X-Fi MB-2 ses teknolojisi, dokuzu bir arada kart okuyucu, parmak izi okuyucu, mSATA SSD uyumlu kart yuvası, 330W'lık AC adaptörü, sekiz hüreli 89.21Wh Lityum İyon batarya ve tek ekran kartı ile dört saat kullanım süresine sahip olan bilgisayarın optik sürücü, pil ve tek ekran kartıyla ağırlığı 3.9 kilograma ulaşıyor.

Intel Core i7-3920XM 55W işlemci, 480GB'a kadar SSD, Windows 7/8 işletim sistemleri, Blu-ray okuyucu ve ikinci bir güç adaptörüyle birlikte konfigüre edilebilen Monster'ın çift ekran kartlı oyun dizüstüsü, NVIDIA GTX 680M ve 3D desteğine sahip P370EM3D3 model numarası altında 8.999TL'den satılıyor. Üç boyut desteğinden yoksun çift AMD Radeon HD7970M ekran kartıyla donatılmış P370EM03 ise; 6.999TL seviyesinden alıcı buluyor. Her iki üst düzey donanımı da stoktan satın alabilir ya da firmanın düzenlediği ithalat planlarına dahil olarak teslimatınızın sonraki tarihlerde daha uygun fiyata gerçekleştirilmesini talep edebilirsiniz. Monster bilgisayarın hemen teslim etmek üzere satışına başladığı tüm ürünler buradaki adreste listelenmektedir.





http://www.monsternotebook.com.tr/monster-notebook.html?opf=p1327&opr=5055