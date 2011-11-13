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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Monster Bilgisayar'dan AMD HD 6990M ve Nvidia GTX 580M GPU'lu dizüstü bilgisayarlar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
36,4b
1
55
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular ve performans tutkunları için yüksek konfigürasyonlu dizüstü bilgisayar modelleri hazırlayan Monster, sunduğu donanım seçenekleriyle performans çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Fokus Bilgisayar'ın markası olan ve arkasında yerli sermaya bulunan Monster, P150hm ve P170hm modellerinde, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan en hızlı ekran kartları olarak AMD Radeon HD 6990M ve GeForce GTX 580M seçeneklerine de kullanıyor.
Hem 15.6-inç hem de 17.3-inç ekran boyutlarında sunulan yeni ekran kartlarına ek olarak dileyen kullanıcılara, dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olan dört çekirdekli Core i7-2920XM Extreme Edition işlemcisini tercih etme olanağı da tanınıyor. Depolama sürücüsü olarak 600GB'a kadar farklı SSD çözümlerine yerilen dizüstü bilgisayarlarda ayrıca Kingston'ın SATA-III desteği sunan en yüksek performanslı HyperX SSD'leri de tercih edilebiliyor.
Kullanıcıların kendi bilgisayarlarını kurabilmeleri adına işlemciden ekran kartına, bellekten fareye hatta dizüstü bilgisayarın teslim edileceği güne kadar geniş bir özelleştirme seçeneği sunulan oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarla ilgili detaylı bilgi almak için adres; http://www.monsternotebook.com.tr/default.aspx?lang=tr-TR

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lordrdley 8 yıl en beğenilen
yahu iyi hoşta azıcıkta gerçekci olalım.bu pc lerin fiyatıda en az 6-10 milyar arası olacaktır.ne bu yahu değer mi ? ne yapacam ben bunla neyin fantazisini yapacam.benchmarklar da bilmem şu kadar puan alıp trollükmü yapacam veya çıkarken kılı kırk yardıran 3-5 oyunu full oynamam için mi verecem bu parayı.yazık günah.
yahu iyi hoşta azıcıkta gerçekci olalım.bu pc lerin fiyatıda en az 6-10 milyar arası olacaktır.ne bu yahu değer mi ? ne yapacam ben bunla neyin fantazisini yapa...
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GoldPunch 8 yıl
Teknik Servisleri harika kesinlikle. Kendilerinden 2 sene önce notebook almıştım. Kasasının köşesini kırdığım halde başka bir model notebookun kasasını modifiye edip benim notebookuma uygun hale getirdiler. Ve kesinlikle hiçbir ücret istemediler bunun için. Kullanıcı hatası olduğu bariz hem de. Hatta kargo parasını bile onlar ödedi.

Onun dışında; SSD si 3 kere bozulduğu halde sorun çıkarmadan yenisiyle değiştirdiler. En sonunda o da bozulunca yeni bir marka model SSD taktılar. O SSD serisinde problem varmış kronik zaten. Sorunsuzca kullanıyorum şimdilik.
Teknik Servisleri harika kesinlikle. Kendilerinden 2 sene önce notebook almıştım. Kasasının köşesini kırdığım halde başka bir model notebookun kasasını modifiy...
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DH Misafiri 8 yıl
Ben sparişi verdim ama %10 u kaçırdım :) Neyseki işlemci kampanyası bitmemişti o iyi oldu benim için :) Sabırsızlıkla gelmesini bekliyorum artık. İlk notebook um olacak inşallah memnun kalırım :)
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mczaga 8 yıl
monsternotebook.com.tr/...
Şu model de
MXM Slotu varmı ki Ekran kartı Slot şeklinde dir bu MXM li ise ileride değiştirelebilir oluyor eğer öyle ise çok cazip benim için?
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Blackmon81 8 yıl
macbook da oyun oynanmaz.ama performansın stabil olması ve kalitesi bellidir..bunların coguda işletim sistemiyle alakalıdır içindeki donanımla degil.sonucta intel in işlemcisi nvidia nın orta seviye grafik kartı kullanılıyor genelde..sürekli arkadas ortamı varsa,ev okul arası ulaşımda sıkıntılar varsa(başka şehirde olmak,ev uzak diye yurtta kalmak gibi) neden alınmasın Monster,Alienware ya da o tarz laptoplar..ha agırdır o ayrı 5 6kiloyu bulur.diger açıdan artık neredeyse herkesin altında araba oldugu için arabanın arka koltuguna laptop mu yoksa masaüstü pc mi koymak daha mantıklı o da ayrı bir durum..
performans olarak GTX570M masaüstündeki GTX550ti ye denktir o ayrı mesele..illede performans olsun diyene masaüstü şart..bana yeter diyenler neden almasın,alanlar neden süperzeka olsun..gayet basit bir durum laf atmanın luzumu yok..iş adamına macbook yakışır..oyuncu adama her şey serbest..tek limit para,gerisi onemli degil.param varsa alienware da alırım 7 8 bin verip yurtdısından..kimi baglar..
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fokusshop.com 8 yıl mczaga
mczaga

monsternotebook.com.tr/...


Şu model de

MXM Slotu varmı ki Ekran kartı Slot şeklinde dir bu MXM li ise ileride değiştirelebilir oluyor eğer öyle ise çok cazip benim için?

Sn. mczaga ve Değerli Arkadaşlar;


MONSTER P150HM, MONSTER P170HM ve MONSTER X7200 serisi modellerimizde ekran kartı yapısı MXM şeklindedir ve ekran kartınızı gelecekte istediğiniz herhangi bir zamanda uyumlu bir ekran kartı ile değiştirebilirsiniz.
MONSTER P150HM serisinde zaten şu an böyle bir kampanyamız da mevcut. Geçmiş aylarda AMD 6970M ekran kartı ile notebook' larını alan müşterilerimiz şu an ekran kartlarını eğer isterlerse AMD 6990M yapabilmektedirler.


Upgrade kampanyasına ait duyuru sayfasını aşağıdaki linke sizlere fikir vermesi için ayrıca ekledim.


forum.donanimhaber.com/...

Selamlar,

İlhan YILMAZ
Genel MÜDÜR
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heymen96 8 yıl
Seyehat edip oyun oynamak isteyenler icin iyi bir secenek lutfen anlayisli olalim
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zyzapin 8 yıl
Erasmus78



Mr.Joey
Erasmus78 Mesele de orada zaten. Yani oyun oynamak için laptop alan hem de bu ucubeler binlerce TL para döken süper zeka arkadaşlarda. Aynı paraya iyi bir laptop, ve çok çok daha iyi bir oyun odakli desktop pc alınabilir. Hatta sıkıştırsan üstüne de bir konsol bile alınabilir. 1.200 TLye Notebook. 2.000 TL oyun PCsi ve 700 TL PS3! Hatta 350 TL ye bir PSP! Şöyle bir ucubeye para vermekten çok daha akıllıcadır.
O kadar şeyi taşımak mı istersin yoksa laptop mu?
Hepsini taşımayacaksın.




Neden yoksa biri kocaeli biri sakaryada olan iki eve de birer tane laptop deskop ve psp almalıyım üstelik sıklıkla gidip kaldığım istanbulda babamlarada 1er tane alırsam cidden çok mantıklı olur dimi arkadaşım....





Ama ben süper zekayım ya senin deyiminle... bir tane laptop alıp bunu kullanmak icin 3er tane almak yerine 1 laptop almak süper zekalıktır dimi??? ayrıca sen ne yüce bir şahsiyetsin ki insanların tercihleri için onlara sıfatlar takabiliyorsun keşke mühendis olucağına ADAM GİBİ İNSANLARI KÜÇÜMSEYİP AŞAĞILAMADAN KONUŞABİLMEYİ ÖĞRENSEYMİŞSİN!!!
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blackgiant 8 yıl zyzapin
zyzapin
Erasmus78



Mr.Joey
Erasmus78 Mesele de orada zaten. Yani oyun oynamak için laptop alan hem de bu ucubeler binlerce TL para döken süper zeka arkadaşlarda. Aynı paraya iyi bir laptop, ve çok çok daha iyi bir oyun odakli desktop pc alınabilir. Hatta sıkıştırsan üstüne de bir konsol bile alınabilir. 1.200 TLye Notebook. 2.000 TL oyun PCsi ve 700 TL PS3! Hatta 350 TL ye bir PSP! Şöyle bir ucubeye para vermekten çok daha akıllıcadır.
O kadar şeyi taşımak mı istersin yoksa laptop mu?
Hepsini taşımayacaksın.




Neden yoksa biri kocaeli biri sakaryada olan iki eve de birer tane laptop deskop ve psp almalıyım üstelik sıklıkla gidip kaldığım istanbulda babamlarada 1er tane alırsam cidden çok mantıklı olur dimi arkadaşım....





Ama ben süper zekayım ya senin deyiminle... bir tane laptop alıp bunu kullanmak icin 3er tane almak yerine 1 laptop almak süper zekalıktır dimi??? ayrıca sen ne yüce bir şahsiyetsin ki insanların tercihleri için onlara sıfatlar takabiliyorsun keşke mühendis olucağına ADAM GİBİ İNSANLARI KÜÇÜMSEYİP AŞAĞILAMADAN KONUŞABİLMEYİ ÖĞRENSEYMİŞSİN!!!

doğru söze ne denir :)
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zyzapin 8 yıl
Cremiesto
GoldPunch Teknik Servisleri harika kesinlikle. Kendilerinden 2 sene önce notebook almıştım. Kasasının köşesini kırdığım halde başka bir model notebookun kasasını modifiye edip benim notebookuma uygun hale getirdiler. Ve kesinlikle hiçbir ücret istemediler bunun için. Kullanıcı hatası olduğu bariz hem de. Hatta kargo parasını bile onlar ödedi. Onun dışında; SSD si 3 kere bozulduğu halde sorun çıkarmadan yenisiyle değiştirdiler. En sonunda o da bozulunca yeni bir marka model SSD taktılar. O SSD serisinde problem varmış kronik zaten. Sorunsuzca kullanıyorum şimdilik.
Müşteri memnuniyeti yüksek olmak zorunda çünki dünya markası bir firma değil ve sattıkları ürünler üst seviye yani bir casper olmadığı için kullanan kişilerden kötü yorumlardan alırsa satış problemi yaşarlar SSD 3 kere bozulduğunu sonra o seride kronik problem olduğunu anlamaları çok amatörce birde tanıdıklarınız varsa firmada özelleştir düğmesini kullanınca insanın akı karışıyor. Siz bile heran birşey olabilir gözüyle bakıyorsunuz sorunsuzca kullanıyorum ŞİMDİLİK.

Casper sence büyük bir firma olabilir ama ben 2007den beri müşterisi olduğum ve 2kez notebook aldığım bu şirketin TÜRKİYEDE ki en iyi TEKNİK SERVİS ine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyeti konusunda da üstlerine firma olmadığını düşünüyorum...
Ayrıca yazı geç hazırlanmış yada geç yayınlanmış bu notebooklar öncelikle monster markası ile pazarlanan sonrasında da msı distribitörünün getirttiği MSI GT 660 ların türkiyeye gelmesinden hemen sonra getirtilmişti.
Fokus bilgisayarda müşteri ilişkileri o kadar ileri seviyedeki hemen hemen her istanbula gelişimde muhakkak uğrar bir kahvelerini içerim. Tabi yinede ürünbleri beğenmeyen yada firmayı hor görenler olucaktır nede olsa herkesi aynı anda mutlu etmek İMKANSIZDIR
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CrayFear 8 yıl
2 gün önce 3450 tl ye hd6990 ekran kartlı i7 2630 işlemcili monster notebook aldım 6 bine hiç gerek yok bu bile yetiyorda artıyor hiçbir eksiği yok
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jubeii 8 yıl
Kimisi pc den kimisi mac den kimiside konsoldan hoslanir. Zevkler renkler tartisilamaz. Pahali mobil canavari almanin esprisi sudur. Evet mobilite yerlerde surunur(pil suresi agirlik, buyukluk) ama gideceginiz yere desktop mu tasimak kolaydir. yoksa bu canavarimi basit anlatimla mobilitesi yuksek olani 10x kere mobil kullanuyorsan bunu 3x kadar mobil kullanirsin ama dikkatinizi cekerim gene de mobil kullanirsin. Herkes cakili civi gibi yerinde saymiyor bu zamanda. Hareket halinde. Monsterin guzel yanlari var en sevdigim makinayi editleyebiliyorsun. Gozune sokmuyor bunu alacan die.
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pin71 8 yıl
bilgisayardan fazla anlamayıp parası çok olanlar için mükemmel sistemler. üstelik 17 inch. yani küçük ekran bana göre. sırf işlemci ile ekran kartına bu kadar para istemek türkiye şartlarına uymamış.sanırım elit tabakaya yönelik fiyatlar. daha mantıklı fiyatlar olabilirdi.
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Dr. X 8 yıl
servisleri gerçekten çok iyi. eskiyi getir yeniyi götür kampanyası yapsalar keşke :D
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tanerturk17 8 yıl
monsternotebook.com.tr/... bu sayfaya baktıkça notebookların masaüstü bilgisayarlar gibi donatılabileceği fakat fiyat olarak 3-4 kat daha pahallı olduğunu anlıyoruz
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