Monster Bilgisayar'dan AMD HD 6990M ve Nvidia GTX 580M GPU'lu dizüstü bilgisayarlar

Oyuncular ve performans tutkunları için yüksek konfigürasyonlu dizüstü bilgisayar modelleri hazırlayan Monster, sunduğu donanım seçenekleriyle performans çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Fokus Bilgisayar'ın markası olan ve arkasında yerli sermaya bulunan Monster, P150hm ve P170hm modellerinde, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan en hızlı ekran kartları olarak AMD Radeon HD 6990M ve GeForce GTX 580M seçeneklerine de kullanıyor.

Hem 15.6-inç hem de 17.3-inç ekran boyutlarında sunulan yeni ekran kartlarına ek olarak dileyen kullanıcılara, dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olan dört çekirdekli Core i7-2920XM Extreme Edition işlemcisini tercih etme olanağı da tanınıyor. Depolama sürücüsü olarak 600GB'a kadar farklı SSD çözümlerine yerilen dizüstü bilgisayarlarda ayrıca Kingston'ın SATA-III desteği sunan en yüksek performanslı HyperX SSD'leri de tercih edilebiliyor.

Kullanıcıların kendi bilgisayarlarını kurabilmeleri adına işlemciden ekran kartına, bellekten fareye hatta dizüstü bilgisayarın teslim edileceği güne kadar geniş bir özelleştirme seçeneği sunulan oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarla ilgili detaylı bilgi almak için adres; http://www.monsternotebook.com.tr/default.aspx?lang=tr-TR