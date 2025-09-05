Giriş
    Netflix'in popüler dizisi Monster geri dönüyor: 3. sezon fragmanı yayınlandı

    Netflix'in en popüler dizileri arasında yer alan Monster, 3. sezonuyla geri dönüyor. Dizinin yeni sezonu, Psycho filminin ilham kaynağı olan seri katil Ed Gain'e odaklanıyor.

    Netflix'in popüler dizisi Monster geri dönüyor: 3. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Her sezonunda farklı bir caninin hikâyesini ekrana taşıyan Netflix dizisi Monster, özellikle Jeffrey Dahmer'a odaklanan ilk sezonuyla büyük ses getirmişti. Menendez Kardeşler'e odaklanan 2. sezon da geniş kitlelere ulaşınca, Monster Netflix'in en popüler dizilerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı. Bundan olsa gerek ki Netflix her yıl yeni bir sezon yayınlamaya devam ediyor. Önümüzdeki ay da dizinin 3. sezonu ekrana gelecek.

    Antoloji türündeki (her sezonunda farklı bir hikâye anlatan) dizinin yeni sezonu, 1950'li yıllarda geçiyor ve korkunç cinayetleriyle o dönem ABD'de epey ses getiren Ed Gein'e odaklanıyor.

    Monster 3. Sezon, 3 Ekim'de Başlayacak

    Annesiyle sorunlu bir ilişkisi olan Gein'in canice cinayetleri, Psycho ve The Texas Chainsaw Massacre gibi korku filmlerine de ilham vermişti. Özellikle Psycho, Ed Gein'in hikâyesinden epey iz taşıyor. Zaten Psycho'nun yönetmeni olan usta sinemacı Alfred Hitchcock da dizideki karakterlerden biri olacak.

    Monster'ın 3. sezonunda Ed Gein'e Sons of Anarchy dizisinden tanıdığımız Charlie Hunnam hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Suzanna Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville gibi isimler eşlik ediyor. Tom Hollander, usta yönetmen Alfred Hitchcock'a hayat veriyor.

    Monster'ın 3. sezonu, 3 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak.

