Netflix'in popüler dizisi Monster geri dönüyor: 3. sezon fragmanı yayınlandı

Antoloji türündeki (her sezonunda farklı bir hikâye anlatan) dizinin yeni sezonu, 1950'li yıllarda geçiyor ve korkunç cinayetleriyle o dönem ABD'de epey ses getiren Ed Gein'e odaklanıyor.
Monster 3. Sezon, 3 Ekim'de Başlayacak
Annesiyle sorunlu bir ilişkisi olan Gein'in canice cinayetleri, Psycho ve The Texas Chainsaw Massacre gibi korku filmlerine de ilham vermişti. Özellikle Psycho, Ed Gein'in hikâyesinden epey iz taşıyor. Zaten Psycho'nun yönetmeni olan usta sinemacı Alfred Hitchcock da dizideki karakterlerden biri olacak.
Monster'ın 3. sezonunda Ed Gein'e Sons of Anarchy dizisinden tanıdığımız Charlie Hunnam hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Suzanna Son, Tom Hollander, Laurie Metcalf, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville gibi isimler eşlik ediyor. Tom Hollander, usta yönetmen Alfred Hitchcock'a hayat veriyor.
Monster'ın 3. sezonu, 3 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: