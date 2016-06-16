Monster Notebook, E3 2016 fuarında

Ürettiği yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Monster Notebook, dünyanın en büyük oyun fuarlarından birisi olan E3 2016’da ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

14-16 Haziran 2016 tarihleri arasında Los Angeles Convention Center’da düzenlenmekte olan E3 2016 fuarında, 100’den fazla ülkeden teknoloji ve oyun dünyasının devleri boy gösteriyor. Türkiye’den bir dünya markası çıkarma amacını taşıyan Monster, bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde çeşitli fuarlar ve etkinlikler ile yurt dışında kendini göstermeye çalışıyor.

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Monster, Ocak ayındaki CES 2016 fuarında da Türkiye’yi ilk kez yurtdışında temsil etme başarısını göstermişti. Ardından da kısa süre önce yapılan Computex 2016 fuarında yerini aldı. Bu yıl içerisinde katıldığı üçüncü büyük oyun veya teknoloji fuarı olacak.

2000 yılında ticari hayatına başlayan Monster, iş istasyonları ve oyun bilgisayarları olmak üzere iki kategoride dizüstü bilgisayar üretimi gerçekleştiriyor.