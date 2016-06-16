Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Monster Notebook, E3 2016 fuarında

Türkiye’den bir dünya markası çıkarma amacını taşıyan Monster, bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde çeşitli fuarlar ve etkinlikler ile yurt dışında kendini göstermeye çalışıyor.
2 yıl
6b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ürettiği yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarları ve iş istasyonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Monster Notebook, dünyanın en büyük oyun fuarlarından birisi olan E3 2016’da ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

14-16 Haziran 2016 tarihleri arasında Los Angeles Convention Center’da düzenlenmekte olan E3 2016 fuarında, 100’den fazla ülkeden teknoloji ve oyun dünyasının devleri boy gösteriyor. Türkiye’den bir dünya markası çıkarma amacını taşıyan Monster, bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde çeşitli fuarlar ve etkinlikler ile yurt dışında kendini göstermeye çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Xbox Scorpio: Şimdiye kadar ki en güçlü konsol"

Monster, Ocak ayındaki CES 2016 fuarında da Türkiye’yi ilk kez yurtdışında temsil etme başarısını göstermişti. Ardından da kısa süre önce yapılan Computex 2016 fuarında yerini aldı. Bu yıl içerisinde katıldığı üçüncü büyük oyun veya teknoloji fuarı olacak.

2000 yılında ticari hayatına başlayan Monster, iş istasyonları ve oyun bilgisayarları olmak üzere iki kategoride dizüstü bilgisayar üretimi gerçekleştiriyor. 

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
teramit 2 yıl en beğenilen
Ürettiği yerine üstüne markasını bastığı denirse daha yerinde olur.
1 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catacombofdevil 2 yıl AppleFans
Hippokrates
teramit
Ürettiği yerine üstüne markasını bastığı denirse daha yerinde olur.

Lenovo falan da zaten işlemciyi, ekran kartını, bellekleri, paneli falan kendi üretiyor değil mi? Bir bitmediniz arkadaş!

Lenovo islemci ekran karti falan uretmiyor ama kasa tasarimi,anakart dizayni,sogutma tasarimi,fabrikasyon tamamen kendisine ait.Ortada arge olayi var yani.Monsterin yaptigi tek sey cinden siparisle clevo kasalar ve yine clevonun tasarladigi anakartlarin degisik versiyonlarini alip burda birlestirmek.Olay sadece ticaret (komisyonculuk).Ayni isi yapan yani clevodan her seyi alip birlestiren XMG ve Schenker diye iki marka da var bizim monsterdan farki yok ikisinin de mesela.
HippokratesteramitÜrettiği yerine üstüne markasını bastığı denirse daha yerinde olur.Lenovo falan da zate...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 2 yıl efemelih
efemelih
teramit
Ürettiği yerine üstüne markasını bastığı denirse daha yerinde olur.

hahah intel dizüstü nvdia dizüstü filan var sanırım ? msi neyse monster odur.

Anakartını MSI kendi üretiyor.
efemelihteramitÜrettiği yerine üstüne markasını bastığı denirse daha yerinde olur.hahah intel dizüstü nvdia dizü...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
1 yıllık Monster kullanıcısı olarak kesinlikle tavsiye etmiyorum. Msi'den vazgeçmeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 2 yıl
ayhan1993
O kadar paraya o kadar sağlam donanımı veriyor. Bende de bi modeli var. Sırf marka diye pahalı ürünlere inat kurulmuşlar. Teşekkürler Monster :)

bendede tulpar var 1 kez ekranı bozuldu 1 kerede HDD yi yaktı ha ücretsiz değiştirdiler ama fanların kalitesiz bilyeli değil yağlı fanlar oluşu ki bu yüzden 6 ayda bir servise gönderip yağlatmak gerekiyor 4000 TL lik alete yakıştıramadığım drumlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuRovix 2 yıl
O kadar paraya o kadar sağlam donanımı veriyor. Bende de bi modeli var. Sırf marka diye pahalı ürünlere inat kurulmuşlar. Teşekkürler Monster :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Monster in fabrikasina ziyaret edelim :D ....
Belli bir adet uzerine istedigin marka istedigin hazir kasalara ufak tefek ozellestirmeler ile FASON uretiyorlar .
Yani fabrikasi Monster a ait degil .
Bir Lenovo DELL Asus Samsung degil ( buyukluk olarak degil kendi fabrikasi olmamasi acisindan )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 2 yıl
External GPU işine de el atsınlar biran evvel.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blue_Low 2 yıl
Ak parti döneminde gerçekleşmiştir. Allah razı olsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mihrali Bey 2 yıl
Bir zamanların dolandırıcıları, şimdi iki reklamla marka oldular ya ona tav oluyorum. Zamanında forumda Monster Pişmanlıktır yazardı pekçok kişinin imzasında. İnsanları aylarca bekletip, parasıyla rezil eden bi firma monster diğer adıyla fokus bilgisayar. Şimdi de bol bol reklâm yapıp, bebelere "geymır pisi" diye üstüne marka bastıkları laptopları kakalıyorlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 2 yıl
Bazi arkadaslarin oructan kafasi gitmis. Cehalet akiyo mas.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 2 yıl
Türkiye'yi temsil etmiyor, kendi markasını tanıtıyor.
Başarılarının devamını dilerim. Uygun fiyatlı ürünler tüketicilerimiz tarafından beğenilerek kullanılıyor. Vestel ile falan anlaşıp ülkede ne işe yaradığı belli olmayan laptop fabrikasını kullanırlar umarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 2 yıl
1 yıldır monster kullanıyorum hiç şikayetim olmadı gayet de sağlam makine ayrıca çiftli soğutma tasarımı başarılı kafa ütülemiyor asla bendeki pc. umarım büyüyerek devam ederler sonuçta içindeki parçalar aynı ama fiyat oldukça uyguna geliyor, tasarımı dışarı yaptırıp ürettirmeleri çok dert edilecek birşey değil, pazar payları büyüdükçe kendi tasarımlarını da yaptırırlar. yavaş yavaş bu işler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5964 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
monster, monster notebook ve
5 etiket daha e3 2016 Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl IBM Watson, sürücüsüz dolmuşların sanal muavini olacak 2 yıl Samsung, 3D televizyon pazarından çekiliyor 2 yıl Apple’a Çin’de patent ihlali suçlaması 2 yıl Android açıklarını bulanlara 500 bin dolardan fazla ödül dağıtıldı 2 yıl 2si1 "Sahura Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Zorlu şartlara dayanıklı SanDisk microSD hafıza kartları satışa çıkıyor 2 yıl LG’den sinek kovar televizyon 2 yıl Samsung'un yeni akıllı saati 'Solis' kod adını taşıyor 2 yıl Google Photos slayt gösterisi desteğine kavuştu 2 yıl Dell Alienware’den iki VR sırt çantası 2 yıl Adata incelik ve dayanıklılık odaklı iki yeni taşınabilir HDD duyurdu 2 yıl MSI ve Asus’a hileli ekran kartı örneği suçlaması 2 yıl Remix işletim sistemli 4 yeni bilgisayar geliyor 2 yıl LED bildirim gidiyor Smart Glow geliyor 2 yıl Yeni Xbox 4K oyun oynatabilir mi? Özel değerlendirme 2 yıl Uzun süredir beklenen karanlık modu iOS 10 ile birlikte gelebilir 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 için ilk hedef 5 milyon satış 2 yıl LG X Mach duyuruldu: Her yönüyle hızlı 2 yıl Apple, iPhone 7'de çift kamera teknolojisinden vazgeçti iddiası 2 yıl Ninja Turtles: Legends ile efsaneyi yaşayın 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Monster Notebook, E3 2016 fuarında Sonraki Çin casus gemisi ABD ve müteffiklerini gözetliyor 2 yıl BMW'den büyük geri çağırma 2 yıl TenneT rüzgar enerjisi için yapay ada inşa edecek 2 yıl Huawei Honor 5X, 8 milyon satış barajını geçti 2 yıl Microsoft'un Windows 10 temiz kurulum aracı artık indirilebilir durumda 2 yıl AMD Radeon RX 480M ile ilgili ilk bilgiler geldi 2 yıl Pinterest, Fleksy klavyesinin arkasındaki ekibi satın aldı 2 yıl Ünlü yönetmen Michael Bay şimdi de sanal gerçekliğe el atıyor 2 yıl Sony Playstation E3 2016 hakkında her şey 2 yıl Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu 2 yıl Karşınızda Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme: Kaslı ve hızlı 2 yıl Asus'dan metal gövdeli bütçe dostu model: Zenfone Pegasus 3 2 yıl Apple enerji satmak için ruhsat başvurusu yaptı 2 yıl Çelikten 10 kat güçlü, alüminyumdan 5 kat hafif: Vibranyum 2 yıl Alibaba'nın patronu: Sahte ürünler gerçeklerinden daha iyi ve daha ucuz 2 yıl Apple 2016 Tasarım Ödülleri sahiplerini buldu 2 yıl Android işletim sistemindeki bir açık, aşırı batarya tüketimine sebep oluyor 2 yıl Falcon 9 iniş yapabilecek mi? SpaceX birazdan en zor görevlerinden birine çıkıyor (İniş başarısız) 2 yıl AMD Radeon RX 470 ve 460 ayrıntıları netleşiyor 2 yıl 96 çekirdekli sunucu ile Cinebench 15 rekoru Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim