Xbox Scorpio: Şimdiye kadar ki en güçlü konsol

E3 2016 fuarında önümüzdeki yılların yol haritasını açıklayan Microsoft’un elinde, tahmin edildiği gibi daha ince Xbox One S ve 4K oyunlar için tasarlanan yeni bir Xbox konsolu yer alıyor. Scorpio kod adlı yeni Xbox konsolu dengeleri değiştirmek niyetinde.

Henüz bir nihai ismi olmayan Xbox Scorpio, şimdiye kadar ki en güçlü Xbox konsolu olacak. Gerçek 4K oyun deneyimini yaşatmak için tasarlanan konsol, sıkıştırılmamış piksellerle işlem yapmayı hedefliyor. Bunun için çok güçlü bir sisteme gereksinim duyan konsolda 8 çekirdekli bir işlemci ve 320GB/s bellek bant genişliği yer alacak. Performans olarak 6TFLOPS seviyesine çıkacak Scorpio, konsol pazarında da bir ilke imza atmış olacak. PS4 Neo ile ilgili net bilgiler olmadığı için şimdilik en güçlü konsol yakıştırması yapabiliriz.

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Oyunculara çok güçlü bir sistem sunmayı hedefleyen Xbox Scorpio, muhtemelen AMD’nin en yeni mimarilerinden faydalanacak. 8 Zen çekirdeği taşıyan bir işlemci ve yanında Polaris tabanlı çok güçlü bir grafik birimi, en güçlü aday olarak görülüyor. PS4 Neo konsolunun da benzer bir yonga setinden faydalanacağı düşünülüyor.

Şimdilik Xbox Scorpio ile ilgili verilen bilgiler bunlar. Microsoft bir süre Xbox One S konsoluna odaklanmak istiyor. Bu bakımdan 2017 ortalarına kadar Scorpio ile ilgili net detaylar verilmeyebilir. En erken E3 2017 fuarında konsolun tanıtıldığını görebiliriz.