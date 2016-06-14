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Xbox Scorpio: Şimdiye kadar ki en güçlü konsol

Konsol yarışında rakibi Sony’nin biraz gerisinde kalan Microsoft, gelecek yıl itibariyle vites artırmayı planlıyor. Xbox Scorpio, güçlü donanımı ile akıcı 4K tecrübesi sunacak.
2 yıl
9,8b
1
30
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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E3 2016 fuarında önümüzdeki yılların yol haritasını açıklayan Microsoft’un elinde, tahmin edildiği gibi daha ince Xbox One S ve 4K oyunlar için tasarlanan yeni bir Xbox konsolu yer alıyor. Scorpio kod adlı yeni Xbox konsolu dengeleri değiştirmek niyetinde.

Henüz bir nihai ismi olmayan Xbox Scorpio, şimdiye kadar ki en güçlü Xbox konsolu olacak. Gerçek 4K oyun deneyimini yaşatmak için tasarlanan konsol, sıkıştırılmamış piksellerle işlem yapmayı hedefliyor. Bunun için çok güçlü bir sisteme gereksinim duyan konsolda 8 çekirdekli bir işlemci ve 320GB/s bellek bant genişliği yer alacak. Performans olarak 6TFLOPS seviyesine çıkacak Scorpio, konsol pazarında da bir ilke imza atmış olacak. PS4 Neo ile ilgili net bilgiler olmadığı için şimdilik en güçlü konsol yakıştırması yapabiliriz.

Ayrıca Bkz. "Daha ince Xbox One S duyuruldu"

Oyunculara çok güçlü bir sistem sunmayı hedefleyen Xbox Scorpio, muhtemelen AMD’nin en yeni mimarilerinden faydalanacak. 8 Zen çekirdeği taşıyan bir işlemci ve yanında Polaris tabanlı çok güçlü bir grafik birimi, en güçlü aday olarak görülüyor. PS4 Neo konsolunun da benzer bir yonga setinden faydalanacağı düşünülüyor.

Şimdilik Xbox Scorpio ile ilgili verilen bilgiler bunlar. Microsoft bir süre Xbox One S konsoluna odaklanmak istiyor. Bu bakımdan 2017 ortalarına kadar Scorpio ile ilgili net detaylar verilmeyebilir. En erken E3 2017 fuarında konsolun tanıtıldığını görebiliriz.

 

http://wccftech.com/xbox-scorpio-revealed-8-core-cpu-6-tflops-computing-power-320-gbs-memory-bandwidth/ Yorum Yaz
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KalemKolik 2 yıl en beğenilen
Bakınız niye kazıklandık. Bu konsolun hakkı 4k değil. 1080p veya 2k yaparsın ama hiçbir şeyden taviz vermezsin. Şimdi 4k olacak diye. Fpsler sıkıntılı. Kaplamalar sıkıntılı. Atıyorum bir şehirde geçiyorsa birçok objeden kesintiler. Kalabalık olacağına daha az karekter. Yani bu çözünürlükler uğruna anasını satayım her şeyden taviz veriyoruz.
Bakınız niye kazıklandık. Bu konsolun hakkı 4k değil. 1080p veya 2k yaparsın ama hiçbir şeyden taviz vermezsin. Şimdi 4k olacak diye. Fpsler sıkıntılı. Kaplamal...
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Grand_Alexander 2 yıl
...çok güçlü... ...en güçlü... ...çok güçlü... ...en güçlü... anlaşılıyor değil mi?
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BatuhanXxX 2 yıl
Eğer Orta seviye grafik 60 fps 4k olacaksa tepki çeker.
Ultra aylarda, kaplamalarda, ışıklandırma, köşe yumuşatma üst seviyede 4k 60fps olacaksa olsun. Oyleside tuzlu olur. Onun yerine 2k 60fps ve gerek köşe yumuşatma, gerek kaplama, detay, ışıklandırma da üst seviye grafik sunacak bir konsol daha iyi olur.
Eğer Amd 480 ile akıcı 2k 60fps ultra ayarlarda oynatacak ise konsollarda kullanılacak 4k akıcı, 60 fps üzeri oynatmasi beklenen Vega mimarisi Gpu ile gelebilir yeni konsollar. Polaris ile tek Gpu ile bu mümkün değil.
Eğer Orta seviye grafik 60 fps 4k olacaksa tepki çeker.Ultra aylarda, kaplamalarda, ışıklandırma, köşe yumuşatma üst seviyede 4k 60fps olacaksa olsun....
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DH Misafiri 2 yıl
2017nin yazinda cikicagi konusuluyor sony iyi akıl etti onceden cikarmakla arada 7 8 ay fark olucak kazanc konusunda ama uzun vadede microsoft alır ekimde neo yu aliriz yazinda scorpioyu mantiken okadar beklemeye gerek yok
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DH Misafiri 2 yıl
yeni konsol çıkarsan neye yarar ? o güçte tam performans verebilen,gelişmiş grafikte oyun çıkarmadıktan sonra...
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DH Misafiri 2 yıl
sony ps4 neo çıkartır havalarını söndürür bunların demedi demeyin.
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ardicli2000 2 yıl
Artık konsollara da grafik ayarları seçeneği sunulmalı.
Neticede her oyun çok yüksek grafik başarımı istemeyebilir. Siz bu durumda 4k çözünürlükte oynarsınız. Çok yüksek güç isteyen oyunlarda da çözünürlüğü düşürür yine akıcı oynarsınız. Ayrıca, 2K TVsi olan adam 4K'yı ne yapacak!?!?!
Öyle aman aman bir seçenek değil. 4K, 2K, FHD seçeneklerini sorsun yeter. Gerisini yine konsol kendi ayarlasın....
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konsoldede 2 yıl
özellikle bu yeni x1 4k tr ve türkler icin pek bir sey ifade etmiyor cünkü rakipde geri kalmayacaktir ayrica Türkce dil destegi ex ler sony daha cazibeli kisaca her yönüyle sony daha mantikli
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OverClocK1ng 2 yıl
TheLastNinja
Ben mi yaşlandım bilmiyorum fakat Commodore 64 Last Ninja 2 ile aldığım oyunun tadını, güzelliğini kolayına alamıyorum sözde ultra kaliteli grafik sahibi oyunlardan.

Valla ben de Commodore64 de Wizard Of Wor'dan aldığım keyfi, Amiga'da Cannon Fodder'dan aldığım, Superfrog'dan aldığım keyfi hiçbir şeyden almıyorum.
O zamanlar temiz bir masumiyet mi ne vardı bilemiyorum. Ama keşke şu an o duyguları yaşayabilsem, çok özlüyorum...
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OverClocK1ng 2 yıl
Sony'nin eli de armut toplayacak değil her halde değil mi...
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esmerbuyucu 2 yıl
mehmet4428
Gelsin de artık adam akıllı next-gen görelim.PC tarafında 3-4 yıl sonra belki 20 TFLOPS konuşurken bu konsollarıda mecbur yenileyeceklerdir. Artık 1080p 60 FPS değilde TFLOPS ile birbirlerini karşılaştırırlar. Yeni akım TFLOPS olur. Sunumda bile TFLOPS konuşuldu sonuçta.Artık yükseltilebilir bir konsol sunmaları gerekiyor, hadi işlemci ve bellek neyse de GPU tarafını yükseltilebilir yapmaları gerekiyor, konsollar sonuçta PC gibi oldu, sırf konsola oyun çıkmasa almaya gerek kalmayacak konsolu.

Yükseltilebilir konsol konsolun mantığına ters bir kere öyle bir şey olabilemez. Olması teklif dahi edilemez. Konsolların PC mimarisine geçmesi bile başlı başına hatadır. Konsolun edebi adabı vardır. Fakat gel görkü Microsoft ve Sony konsolları adeta bir şebek ettiler. Tek ümit Nintendo kaldı kurtarıcısı olur mu göreceğiz.
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pisrabbit 2 yıl
1080p den direk 4k ya geçme mantığını anlamış değilim. 2K ya ne oldu abi. bizim mobil şebekeler gibi olmasın sonu.güya direk 5g ye geçecektik, 4.5 g oldu. 4k diyip 3.5k yapmasınlar :)
şaka bi yana anladığım kadarıyla 4k da ısrar etmelerinin sebebi VR. çünkü vr da 1080p yi bırak 2k görüntü bile tam net olmuyor. VR için 4k şart. büyük ihtimalle oyunlar VR destekli olunca 4k ve az detay, tv destekli olunda 1080p yada bir ihtimal 2k ve yüksek detaylı olacak.iki firma da bir sonraki nesil konsollara kadar bu yeni ara konsollarla idare edecekler.
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TheLastNinja 2 yıl
Ben mi yaşlandım bilmiyorum fakat Commodore 64 Last Ninja 2 ile aldığım oyunun tadını, güzelliğini kolayına alamıyorum sözde ultra kaliteli grafik sahibi oyunlardan. "Abi baksana ne kadar güzel grafikleri var alsana bu oyunu" oynarken, müziklerini dinlerken apayrı bir tat alırdım ve şimdi bunu saf, kirlenmemiş, merak dolu çocukluğuma bağlıyorum. Age of Empires 2 oyunundan aldığım tat da bambaşka idi. Oyunun grafikleri belli, ultra high falan değil, demek ki oyunun oynanabilirliği (pek çok kimse için) aslında daha önemli.
Zamanın gençleri ultra high grafik kalitesine takılmışlar fakat bunun doyumsuzluğa gittiğini fark edemiyorlar sanırım, kapitalist popüler düzen her şeyin suyunu çıkarıp iğdiş ediyor ve posasını da atıyor bir kenara.
Müzik, film, oyun sektörleri, hepsinde aynı sıkıntı. Gerçekten severek, isteyerek, merak ederek oyun yapılan o eski yıllardan buralara gelinceye kadar olan sanırım bu kadar.
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