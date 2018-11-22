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Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Infinite Warfare

6 ay
10,2b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Call of Duty Infinite Warfare'i konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran  

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crazywinner3 6 ay
Kalabalık sahnelerde durmadan frame düşüyor. Pek oynanacak durumda değil
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Wazuu54 6 ay
Her videoda olduğu gibi bu videodaki fikrimde aynı. Kesinlikle parasını hak etmeyen saçma bir konfigürasyon ile tasarlanmış verimsiz bir ürün. @maxmania arkadaşın da dediği gibi kesinlikle artık bu şekilde droplar yiyen bir bilgisayar testine son vermeniz gerekir.
Hala parçaların uyumsuz olduğu kanaatindeyim. Yüksek işlemci, düşük ekran kartı, tek kanal bellek vb. Şu anda benim gördüğüm eskiden Casper oyuncu bilgisayarı diye yüksek işlemcili düşük ekran kartlı pcler satardı şimdi aynı senaryoyu bu tarz ürünlerde görüyoruz çok saçma.
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maxmania 6 ay
yakın zaman, son dönem derken 2016 oyunu. onda bile 60 fps sabit değer veremiyor. artık bu laptopta değil de 6 gb 1060 ekran kartlı model çıkartsalar da onunla yapsanız bu tanıtımı.
monster yetkilisi varsa okuyan bu modelle yapılan tanıtım sizin marka değerinize zarar veriyor. bu sitedeki takipçilerin ezici çoğunluğu bilgisayar konusunda temel bilgiden fazlasına vakıftır.
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