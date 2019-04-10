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Monster'da Bu Hafta - Titanfall

1 ay
3,6b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Titanfall'u konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran

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DH Misafiri 1 ay
6000 lira ver 30 fps oyun oyna komik
1 Yanıt Yanıtla
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synthesizer 1 ay DH Misafiri
Bi bitmediniz ya.
1050ti 1080p Medium kartıdır. Tüm ayarları fullerim dersen illa ki 30-40 arası FPS alırsın. 6000TL ye topladığın masaüstü bilgisayarda (monitörsüz) 1060 veya RX 580 kullanırsın o da 30-40 değil de 50-60 verecek. Uçup kaçmayacak.
1050ti'li laptoplar 5000-5500 civarına bulunabiliyorken ve ihtiyacı bu yönde olanlar için gayet güzel seçenekler. Ben mesela ITX sistem topluyorum, hiç de öyle 5000-6000 lere uçan kaçan sistemler olmuyor. Anakartı ve HDD'i güzel birşey seçtiğin anda 5000'tl lere ancak RX 570 veya 3GB 1060'lar alınabiliyor..
Nerede laptopun özgürlüğü, nerede monitörsüz ITX kasa..
Ha bir de 30-40 FPS'leri küçümseyenler bütçelerini 20bintl'yere çıkarttığında hele bir de 4K'ya gtöz kırptıklarında, o zaman yerdikleri kişilerin durumuna düşüyorlar. 60hz 4k monitörlerde 2080'lerle 40-50 FPS alıp oturuyorlar..
Çözünürlük, FPS hızı, ekran büyüklüğü vs bunlar tek başına oyundan alınan zevki tanımlayamazlar.
Ben mesela yazın 2000km yol geziyorum 2 çocuklu ailemle.. Gittiğim yerlerde,çocukları ve hanımı uyuttuktan sonra sabahlara kadar kulaklıkla oyun oynamak istiyorum. Orada alacağım keyfi iş günlerimde 300fps de olsa alamam.. ITX sistem+monitör taşımak bile gerçekten işkence iken çantaya giren bu laptoplar benim gibiler için 10 numara.
Amacım monster'ı falan aklamak pullamak değil. Asla da haz etmiyorum bu markanın modelleri ve fiyat politikasından ancak 6000'e 7000'e şöyle sistem kurulur, böyle sistem kurulur diyenleri gördükçe kendim kuruyorum ve laptop ile arasında ciddi performans farkı ortaya koyacak parçalara özen gösteriyorum:
Örneğin Ram hızları minimum 3000 ve çift kanal
anakart wifi destekli, iyi VRAM soğutuculu, mümkünse AL1220 ses kodekli modeller
HDD, NVME ve 3000mbit okuma hızlı (Adobe programları kullandığım için)
ekran kartını saymıyoprum bile bu şekilsde bir sistem ortalama bir kasa ve güç kaynağı ile saçma sapan RGP şeritleri ve düzgün bir klavye-mouse seti olmadan bile kolayca 5000'leri buluyor.
Ne anladım masaüstü sistemden demez mi insan?
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HUSMOLLO 1 ay
Açılış da bölüm sonu canavarı diyorsun Tunahan bey ama video bsc yok veya geç yayınlanıyor aynısı 2si1 için de geçerli
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