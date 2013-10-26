Moshi, iPad Air için kılıf ve ekran koruyucularını tanıttı

Apple'ın yeni iPad modellerini resmen lanse etmesi sonrasında, aksesuar üreticileri de ardı ardına uyumlu ürünlerini tanıtmaya başladı. Belkin'den sonra Moshi de iPad Air için yeni aksesuarlarını görücüye çıkardı.





Bunların arasında öne çıkan, VersaCover Origami adındaki farklı şekillere girebilen bir kılıf. 4 farklı renk seçeneği sunan VersaCover Origami ile iPad Air kullanıcıları yatay veya dikey olarak farklı açılarda cihazlarını kullanabiliyor. Ürün 60$ fiyat etiketine sahip.





Concerti Folio ise hem yatay hem dikey kullanım sunarak önceki versiyonlardan ayrılıyor. Siyah renkteki kılıf 60$ fiyat etiketine sahip.





Moshi bunun yanında iVisor adında yıkanabilen ve kabarcık önleyen ekran koruyucularını da satışa sunacak. Ayrıca yansıma önleyici iVisor XT ve iVisor AG ekran koruyucuları da mevcut. iPad Mini modeli için ise VersaPouch Mini adında bir kese kılıf da tanıtıldı. Moshi ürünlerini Kasım ayı sonuna kadar piyasaya sürmüş olmayı hedefliyor.





http://www.slashgear.com/moshi-ipad-air-cases-introduced-alongside-screen-protector-will-launch-this-fall-23302823/