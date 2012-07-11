Motion Computing'den işletmeler için CL910 tablet modeli

Mobil çözümlerle dünya çapında faaliyet gösteren Motion Computing, işletmelere yönelik olarak hazırladığı CL910 tablet modelini satışa sundu.





Dayanıklılık ve hafifliğin ön planda olduğu tablet modeli için Windows 8 yükseltmesi sözü de veriliyor.





1.6GHz hızında çalışan Intel Atom N2600 çift çekirdekli işlemciye ver yeren modelde 10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte Gorilla Glass ekran bulunuyor. 2GB 1333MHz DDR3 RAM, 64GB/128GB SSD, WiFi, Bluetooth 4.0, 0.3MP arka, 1.3MP ön kamera, Windows 7 Pro, 1.1Kg ağırlık, kimyasal maddelere dayanıklı kasa yapısı, SD kart girişi USB, stylus desteği, MIL-STD-810G ve IP52 dayanıklılık sertifikası modelin sunduğu diğer özellikler.





CL910 tablet modeli 1260$ karşılığında satışa sunulmuş durumda.