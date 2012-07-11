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Motion Computing'den işletmeler için CL910 tablet modeli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil çözümlerle dünya çapında faaliyet gösteren Motion Computing, işletmelere yönelik olarak hazırladığı CL910 tablet modelini satışa sundu.

Dayanıklılık ve hafifliğin ön planda olduğu tablet modeli için Windows 8 yükseltmesi sözü de veriliyor.

1.6GHz hızında çalışan Intel Atom N2600 çift çekirdekli işlemciye ver yeren modelde 10.1 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte Gorilla Glass ekran bulunuyor. 2GB 1333MHz DDR3 RAM, 64GB/128GB SSD, WiFi, Bluetooth 4.0, 0.3MP arka, 1.3MP ön kamera, Windows 7 Pro, 1.1Kg ağırlık, kimyasal maddelere dayanıklı kasa yapısı, SD kart girişi USB, stylus desteği, MIL-STD-810G ve IP52 dayanıklılık sertifikası modelin sunduğu diğer özellikler.

CL910 tablet modeli 1260$ karşılığında satışa sunulmuş durumda.

http://www.motioncomputing.com/products/tablet_pc_CL910.asp Yorum Yaz
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AktasEntertainment 7 yıl
Bu İşlemciye Yükseltme Çıksa Ne Çıkmasa Ne...
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