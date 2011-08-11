Motorola KORE bir fitness cihazı markası oldu





Kısa süre önce Motorola firmasının KORE adı ile ilişkili 5 farklı alan adı satın aldığı ve muhtemelen 4 çekirdekli üst seviye XOOM halefi tabletin adı olacağı haberi gündeme oturmuştu.





Ancak ortaya çıkan alan kayıt bilgilerine göre Motorola KORE bir fitness cihazının adı olacak. Cihazın tarifi “fiziksel aktivite monitörü ve bireysel bilgilerin depolandığı elektronik ve taşınabilir fitness ve müzik cihazı” şeklinde yapılmış. Bu tanımlama Nike+ ile de benzerlik gösteriyor.





GPS takibi, fitness kontrolü ve medya oynatma imkanı sağlayacak cihazın kol bantlarına da monte edilebileceği belirtiliyor.





Daha önce Motorola’nın iPod nano benzeri kola takılabilen hibrid bir spor kol saati üzerinde çalıştığı belirtilmişti. KORE adının bu saatin piyasaya çıkış ismi olacağı tahmin ediliyor.





KORE adının yanında Motorola yakın zamanda ENERGIA ile ilişkili bir alan adı daha satın almıştı. ENERGIA’da benzer bir sağlık odaklı tanımlamaya sahip. Ancak bu iki ürünün birbirleriyle ilişki kurabilen cihazlar olup olmayacağı bilinmiyor.







